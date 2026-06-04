Al Mubarak livre un éclairage rare sur l’épineuse gestion psychologique du meilleur entraîneur du monde. Il reconnaît que l’impulsivité de Guardiola a parfois créé des crises où le technicien, au bord de l’implosion, a envisagé de quitter l’Etihad Stadium avant de finalement annoncer son départ en fin de saison.

« Inévitablement, nous avons connu beaucoup de hauts et quelques bas ; dans les bas, il a dû démissionner une centaine de fois au cours de ces dix dernières années », a révélé Al Mubarak. « Il y a cette histoire que vous connaissez tous, Le garçon qui criait au loup. Dans le cas de Pep, quand il dit “j’arrête”, cela ne signifie pas qu’il arrête. Il ne faut pas le prendre trop au sérieux – il faut savoir le gérer. »