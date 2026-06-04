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« Pep Guardiola est le garçon qui criait au loup ! » : d’après le président de Manchester City, le technicien catalan aurait voulu démissionner « une centaine de fois », alors que son passage sur le banc citizen ne devait initialement durer que quatre ans
Le garçon qui criait au loup Telle est la morale de cette rencontre : à force d’annoncer des alertes infondées, le joueur finit par perdre la confiance de son camp.
Al Mubarak livre un éclairage rare sur l’épineuse gestion psychologique du meilleur entraîneur du monde. Il reconnaît que l’impulsivité de Guardiola a parfois créé des crises où le technicien, au bord de l’implosion, a envisagé de quitter l’Etihad Stadium avant de finalement annoncer son départ en fin de saison.
« Inévitablement, nous avons connu beaucoup de hauts et quelques bas ; dans les bas, il a dû démissionner une centaine de fois au cours de ces dix dernières années », a révélé Al Mubarak. « Il y a cette histoire que vous connaissez tous, Le garçon qui criait au loup. Dans le cas de Pep, quand il dit “j’arrête”, cela ne signifie pas qu’il arrête. Il ne faut pas le prendre trop au sérieux – il faut savoir le gérer. »
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Une amitié qui dépasse le simple cadre du banc de touche
La relation entre le président et l’entraîneur a été l’un des piliers du succès de City, qui a remporté 17 trophées majeurs, dont six titres de Premier League et la tant convoitée Ligue des champions. Al Mubarak a expliqué comment leur lien s’était transformé en une profonde amitié qui lui a permis de convaincre Guardiola de ne pas baisser les bras lors des périodes difficiles.
« Il est bien plus que le simple entraîneur du club », a déclaré Al Mubarak. « Pour moi, c’est un ami. Au fil des années, nous sommes devenus des amis proches et je ne sais pas s’il l’admettra, mais je me considère comme son psy. Tout au long de ces années, je me suis toujours battu et je l’ai toujours ramené vers le droit chemin, car je savais que c’était toujours la solution. »
Reconnaître le moment où cela devient réel
Malgré les fausses alertes passées, le dirigeant de City savait que cette fois était différente lorsque Guardiola a exprimé son désir de partir alors qu’il lui restait encore un an de contrat. L’entraîneur de 55 ans avait déjà signé plusieurs prolongations en 2018, 2020, 2022 et 2024, mais la flamme qui l’animait avait finalement besoin d’un répit.
Expliquant cette décision finale, le président a ajouté : « Mais cette fois, je pense qu’il savait – et je savais qu’il savait – que c’était la bonne chose à faire pour lui, et que c’était naturel. Il n’avait jamais envisagé de rester plus de quatre ans, puis plus de cinq ans. Donc, même durant les quatrième et cinquième années, il se répétait : “OK, combien de temps encore ? Combien de temps encore ? » Et cela devait toujours se faire de la bonne manière. Il y aurait toujours un moment où cela deviendrait réalité. »
- AFP
La quête d’un successeur
Manchester City tourne résolument la page de son plus grand entraîneur et se projette déjà vers l’avenir : son ancien adjoint Enzo Maresca est actuellement en pole position pour prendre la relève. Si ce changement marque un tournant majeur pour le club mancunien, le président Al Mubarak a appelé les supporters à garder leur sang-froid tandis que le conseil d’administration peaufine son choix.
Concernant la nomination du nouvel entraîneur, le président a déclaré : « Faites-nous confiance. Nous ferons bientôt une annonce, et vous verrez que nous avons recruté le meilleur choix possible. »