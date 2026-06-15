Pep Guardiola est-il une menace pour Thomas Tuchel ? Selon la légende anglaise Michael Owen, deux raisons expliquent pourquoi l’ex-coach de Manchester City ne convoiterait pas le poste de sélectionneur des Three Lions

Sous contrat jusqu’en 2025 à l’Etihad Stadium, Pep Guardiola a néanmoins annoncé son départ du banc des Citizens après dix saisons auréolées de succès. Reconnu pour son engagement débordant, l’entraîneur catalane impatiente de savourer une pause bien méritée.

À l’inverse, un autre homme qui connaît bien le stress lié au travail en Premier League et en Bundesliga – l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich, Tuchel – se prépare à vivre un été des plus chargés.

À 52 ans, il a déjà obtenu une prolongation de contrat jusqu’à l’Euro 2028 et s’apprête à placer l’équipe sous les feux des projecteurs nord-américains.

Une marque de confiance significative de la Fédération anglaise de football, même si, ultimement, ce sont les résultats qui diront si ces engagements seront respectés. En cas de nouvel échec dans la quête d’un premier titre depuis 1966, les interrogations ne manqueront pas sur l’homme à la barre.