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Pep Guardiola est-il une menace pour Thomas Tuchel ? Selon la légende anglaise Michael Owen, deux raisons expliquent pourquoi l’ex-coach de Manchester City ne convoiterait pas le poste de sélectionneur des Three Lions
Guardiola est sans club, tandis que Tuchel prendra les commandes de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026.
Sous contrat jusqu’en 2025 à l’Etihad Stadium, Pep Guardiola a néanmoins annoncé son départ du banc des Citizens après dix saisons auréolées de succès. Reconnu pour son engagement débordant, l’entraîneur catalane impatiente de savourer une pause bien méritée.
À l’inverse, un autre homme qui connaît bien le stress lié au travail en Premier League et en Bundesliga – l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich, Tuchel – se prépare à vivre un été des plus chargés.
À 52 ans, il a déjà obtenu une prolongation de contrat jusqu’à l’Euro 2028 et s’apprête à placer l’équipe sous les feux des projecteurs nord-américains.
Une marque de confiance significative de la Fédération anglaise de football, même si, ultimement, ce sont les résultats qui diront si ces engagements seront respectés. En cas de nouvel échec dans la quête d’un premier titre depuis 1966, les interrogations ne manqueront pas sur l’homme à la barre.
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Guardiola pourrait-il représenter une menace pour Tuchel en cas d’échec des Three Lions ?
Le nom de Guardiola est souvent cité dans ce débat, son amour pour le football anglais n’étant un secret pour personne, mais faut-il considérer cette légende du FC Barcelone et de Manchester City comme une menace immédiate pour Tuchel ?
Interrogé sur le sujet, l’ancien international anglais Michael Owen, qui s’exprimait dans le cadre des cotesdela Coupe du monde 2026, a confié à GOAL : « Je trouve l’idée un peu farfelue. D’abord, nous ne cherchons pas de nouvel entraîneur. Nous venons de prolonger le contrat de notre entraîneur. Je ne peux pas l’imaginer. Et deuxièmement, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois vraiment pas pourquoi Pep accepterait ce poste.
Il est sur les terrains depuis des années sans pause. Je le vois mal repartir aussitôt à l’action.
« Si l’Angleterre est éliminée, que nous sommes complètement à la dérive et que la décision est prise de se séparer – ce qui serait une grande surprise vu que nous venons de prolonger le contrat de l’entraîneur –, ce serait un peu la tête dans le sac si vous faisiez ça du point de vue de la FA. Mais supposons que cela arrive, alors évidemment, tout est possible. Il faudrait une véritable série d’événements pour que cela se produise. »
L’ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, accepterait-il d’attendre son tour pour prendre les rênes de la sélection anglaise ?
Guardiola a annoncé son intention de prendre une pause plutôt que de revenir précipitamment sur le banc. Alors qu’il s’apprête à redevenir simple supporter, suivant les matchs de loin, pourrait-il attendre que le poste de sélectionneur de l’Angleterre se libère un jour ?
Owen estime qu’il devrait patienter longtemps si tel était son souhait, ajoutant qu’il pencherait plutôt pour la sélection espagnole : « Il y a sans doute plusieurs équipes nationales qui pourraient l’attirer.
Il vient tout juste de quitter Manchester City et je ne le vois pas enchaîner immédiatement avec un autre poste. Il est donc très peu probable qu’il devienne sélectionneur de l’Angleterre d’ici les deux prochains mois. »
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Tuchel est sous pression : il doit mettre fin à soixante ans de frustration pour l’Angleterre.
C’est Tuchel qui prendra les commandes, la Coupe du monde 2026 s’achevant le 19 juillet. L’Angleterre espère disputer la finale au MetLife Stadium, dans la banlieue de New York, où le titre mondial sera en jeu.
Les Three Lions ambitionnent de figurer parmi les prétendants au titre suprême, une performance que leur sélectionneur doit absolument atteindre pour conserver son poste. Aucun changement n’est envisagé, quel que soit le résultat, et l’on ignore encore quand et où Guardiola renouera avec le banc, alors qu’il savoure toujours ses vingt trophées, dont le triplé historique avec City.