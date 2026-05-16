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Pep Guardiola entre dans l'histoire du football anglais : Manchester City réalise le doublé en remportant la finale de la FA Cup face à Chelsea
Guardiola occupe une place unique dans les annales du football.
Grâce à ce nouveau sacre de Manchester City, Guardiola a définitivement consolidé son statut de meilleur entraîneur de l’histoire du football anglais. En ajoutant la FA Cup à la Carabao Cup déjà conquise cette saison, le stratège catalan est devenu le premier coach à réaliser par deux fois le doublé des coupes nationales outre-Manche.
Un exploit qu’il avait déjà réalisé lors de la saison historique 2018-2019 et qui le place dans une dimension à part. Si des légendes comme Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger ont connu des décennies de succès, aucun n’a jamais remporté ces deux compétitions nationales à élimination directe lors de deux exercices distincts, preuve d’une régularité sans précédent depuis son arrivée à Manchester.
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Le match au sommet de Wembley s'est joué à quelques détails près
Sous l’arche de Wembley, rien n’était acquis pour les Citizens, Chelsea ayant opposé une résistance acharnée. Dans un match tendu, où la discipline tactique et l’engagement physique ont prédominé, il a fallu un éclair de génie pour éviter les prolongations.
Une victoire 1-0 sur le fil face à Chelsea à Wembley samedi, obtenue grâce à un but d’Antoine Semenyo, a suffi pour sceller l’issue de la rencontre. Ce résultat a permis à City de remporter son huitième trophée de la FA Cup, venant s’ajouter à la Coupe de la Ligue décrochée plus tôt dans la saison, pour réaliser ainsi le grand chelem des principales compétitions de coupe du pays.
City rejoint le cercle très fermé des doubles vainqueurs
Si Guardiola demeure le seul entraîneur à avoir réalisé deux fois le doublé en coupes nationales, Manchester City intègre un club très fermé. Seules quatre équipes ont réussi à remporter la Coupe de la Ligue et la FA Cup lors d’une même saison, et les Citizens rejoignent désormais Liverpool comme unique formation à avoir accompli cet exploit à deux reprises.
Les annales indiquent qu’Arsenal fut le pionnier en 1992-93, devant Chelsea en 2006-07, puis Liverpool, déjà double lauréat en 2000-01 et 2021-22. Ce nouveau sacre consolide la suprématie récente des Citizens, qui deviennent par ailleurs la première équipe de l’histoire à atteindre huit demi-finales consécutives de la FA Cup.
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Les chiffres vertigineux du règne de Pep
Les statistiques de Guardiola à Manchester City depuis 2016 défient l’entendement : il a déjà remporté 20 trophées. Son palmarès comprend notamment cinq Carabao Cups et trois FA Cups, preuve d’une constance impressionnante sur la scène nationale malgré la double quête de titres en Premier League et en Europe.
Sa supériorité dans les épreuves à élimination directe fait de lui une référence moderne. Depuis son arrivée en Angleterre, aucun club n’a remporté plus de matches en FA Cup (46) que City, preuve d’une efficacité qui distancie ses rivaux. Avec six titres de Premier League au compteur, ces chiffres consolident l’héritage exceptionnel que le technicien catalan forge à l’Etihad.