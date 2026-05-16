Pep Guardiola entre dans l'histoire du football anglais : Manchester City réalise le doublé en remportant la finale de la FA Cup face à Chelsea

Grâce à ce nouveau sacre de Manchester City, Guardiola a définitivement consolidé son statut de meilleur entraîneur de l’histoire du football anglais. En ajoutant la FA Cup à la Carabao Cup déjà conquise cette saison, le stratège catalan est devenu le premier coach à réaliser par deux fois le doublé des coupes nationales outre-Manche.

Un exploit qu’il avait déjà réalisé lors de la saison historique 2018-2019 et qui le place dans une dimension à part. Si des légendes comme Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger ont connu des décennies de succès, aucun n’a jamais remporté ces deux compétitions nationales à élimination directe lors de deux exercices distincts, preuve d’une régularité sans précédent depuis son arrivée à Manchester.