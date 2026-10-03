Guardiola préparerait une apparition surprise à l'Etihad Stadium afin de démontrer son soutien total à Manchester City. L'entraîneur emblématique a quitté son poste à la fin de la saison dernière, laissant les rênes à Enzo Maresca, mais reste profondément lié au club mancunien.

Selon The Mirror, Guardiola a l'intention d'être dans les tribunes lorsque City recevra le Paris Saint-Germain en Ligue des champions le 14 octobre. Le média affirme que le technicien catalan a informé des dirigeants de haut rang qu'il voulait « être avec les siens » pendant cette période agitée.

City accuse le coup après la décision d'une commission indépendante de le déclarer coupable de toutes les charges liées à des violations du règlement financier de la Premier League entre 2009 et 2018. L'héritage remarquable de Guardiola, fort de 20 trophées en une décennie, fait désormais l'objet d'un examen minutieux, puisque son succès sans précédent s'est produit durant la période faisant l'objet de l'enquête.



