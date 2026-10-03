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Pep Guardiola en passe de faire son retour sensationnel à Manchester City après un verdict de culpabilité financière
Guardiola prépare un retour à l’Etihad
Guardiola préparerait une apparition surprise à l'Etihad Stadium afin de démontrer son soutien total à Manchester City. L'entraîneur emblématique a quitté son poste à la fin de la saison dernière, laissant les rênes à Enzo Maresca, mais reste profondément lié au club mancunien.
Selon The Mirror, Guardiola a l'intention d'être dans les tribunes lorsque City recevra le Paris Saint-Germain en Ligue des champions le 14 octobre. Le média affirme que le technicien catalan a informé des dirigeants de haut rang qu'il voulait « être avec les siens » pendant cette période agitée.
City accuse le coup après la décision d'une commission indépendante de le déclarer coupable de toutes les charges liées à des violations du règlement financier de la Premier League entre 2009 et 2018. L'héritage remarquable de Guardiola, fort de 20 trophées en une décennie, fait désormais l'objet d'un examen minutieux, puisque son succès sans précédent s'est produit durant la période faisant l'objet de l'enquête.
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Le club lance une défense farouche
Malgré ce verdict accablant, le club mancunien nie avec véhémence tout acte répréhensible et a officiellement interjeté appel. Dans un communiqué ferme publié vendredi, Manchester City a réaffirmé son innocence et critiqué les conclusions de la commission.
« La position ferme du club est que, pour de multiples raisons, l’avis contient des erreurs matérielles manifestes de droit, de principe et de fait, et n’est pas fiable », indique le communiqué officiel. « Le club est innocent des accusations portées par la Premier League et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de toutes ses positions concernant cette affaire. »
Manchester City a ajouté qu’il respecterait la procédure, notant qu’il lui était interdit de faire d’autres commentaires tant que la procédure judiciaire ne serait pas entièrement réglée.
Une loyauté indéfectible de loin
Guardiola a constamment défendu la hiérarchie du club durant son mandat, affirmant que les dirigeants lui avaient assuré qu’aucune règle n’avait été enfreinte. Après ce verdict retentissant, l’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich a utilisé les réseaux sociaux pour réaffirmer publiquement sa loyauté farouche envers Manchester City.
Sur X plus tôt cette semaine, l’ancien entraîneur a écrit : « Je veux que chaque supporter de Manchester City à travers le monde sache que je suis là, plus que jamais. J’ai toujours été, je suis toujours et je serai toujours derrière mon club, mon propriétaire, mon président, Ferran [Soriano], les joueurs, le staff, Enzo et vous, nos supporters uniques. »
Il a conclu son message passionné en déclarant : « Que les choses soient claires : nous allons traverser cela ensemble. Je vous aime tous. » Actuellement en année sabbatique à Barcelone, Guardiola est impatient de traduire ces mots en actes en revenant à Manchester.
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Maresca face à un test européen crucial
Maresca doit désormais traverser une tempête sans précédent tout en préparant son groupe pour un choc continental colossal contre le PSG. L’entraîneur italien espérera que la visite imminente de Guardiola puisse remobiliser des supporters et un vestiaire secoués par le chaos en dehors du terrain.
La bataille juridique de Manchester City contre la Premier League se jouera en toile de fond, mais son attention immédiate doit rester tournée vers le terrain. Décrocher une victoire cruciale en Ligue des champions devant son ancien talisman pourrait lui offrir l’étincelle exacte dont il a besoin pour surmonter les turbulences actuelles.
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