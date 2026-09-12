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Pep Guardiola dirigera-t-il Mohamed Salah ? Son agent brise le silence sur les liens chocs avec Trabzonspor et l’avenir d’entraîneur de la légende de Manchester City
Guardiola rejette un lucratif départ pour la Turquie
De récents reports avaient laissé entendre que Trabzonspor avait formulé une offre de salaire vertigineuse de 13 millions d'euros pour attirer Guardiola en Süper Lig. Ce transfert aurait permis à l'emblématique entraîneur espagnol de retrouver Salah, après le transfert très médiatisé de l'attaquant égyptien chez le géant turc.
Cependant, l'éventualité de voir Guardiola prendre les rênes du septuple champion de Süper Lig a été catégoriquement écartée. Ses représentants ont été contactés afin de clarifier son avenir immédiat, dissipant rapidement les rumeurs sensationnelles qui circulaient dans les médias turcs.
Guardiola est actuellement en pause loin des terrains après avoir mis fin à son ère riche en trophées avec Manchester City la saison dernière. Pendant son passage en Angleterre, il a transformé Manchester City en force dominante.
- Getty Images Sport
Un agent fait une mise au point définitive sur l’avenir d’un entraîneur
Selon AS, l'agent de Guardiola a donné une mise au point très claire concernant les plans immédiats de son client. Le représentant a déclaré : « Pep n'entraînera aucun club ni aucune sélection nationale cette saison. »
Cette confirmation signifie que les supporters devront attendre pour voir si Guardiola entraînera un jour Salah, un joueur qu'il a souvent affronté lors de courses au titre épiques. Lorsque les deux hommes ont quitté le football anglais la saison dernière, l'Espagnol a enregistré un message vidéo pour exprimer sa profonde admiration pour l'ailier.
« Il était un casse-tête. Salah, [Andrew] Robertson, tous ces joueurs méritent mon immense respect », a déclaré l'ancien entraîneur de Manchester City. Il a reconnu les difficultés tactiques posées par Liverpool, ajoutant : « Je pense qu'avec notre façon de jouer, [Manchester] City, c'était parfait pour eux. De l'espace dans le dos et des centres incroyables avec [Trent] Alexander-Arnold, avec Robertson. »
La quête de Trabzonspor pour un entraîneur se poursuit sur fond de forme irrégulière
La poursuite annoncée de Guardiola par Trabzonspor souligne sa puissance économique grandissante après l’arrivée de Salah. Le club est désespéré à l’idée de briser l’emprise de fer de Galatasaray sur le football turc, alors que le géant stambouliote vise un cinquième titre de champion consécutif historique.
Malgré le brillant début individuel de Salah, avec quatre buts et une passe décisive lors de ses trois premières sorties nationales, la période a été mouvementée à Papara Park. Une humiliante défaite 5-0 sur l’ensemble des deux matches contre Ferencvaros lors des qualifications de la Ligue Europa a déclenché le chaos en coulisses.
L’ancien entraîneur Fatih Tekke a d’abord tenté de démissionner après une correction 4-0 au match aller. Même si la direction a refusé son départ, une défaite 2-1 sur la scène nationale face au promu Amed a ensuite été la goutte de trop. Cette défaite, lors de laquelle Salah a ouvert le score, a entraîné le départ de Tekke et laissé vacant le poste d’entraîneur.
- Anadolu Agency
Des rencontres cruciales de Süper Lig se profilent
L’entraîneur par intérim Huseyin Cimsir continuera de diriger l’équipe tandis que la recherche d’un entraîneur permanent se poursuit. Après avoir conduit l’équipe vers une démonstration record conclue sur un 5-0 contre Genclirbirligi la semaine dernière, Cimsir fera face à un nouveau test contre Konyaspor samedi. Une victoire là-bas pourrait propulser Trabzonspor, actuellement quatrième, à la deuxième place.
Au-delà du match de ce soir, un énorme choc se profile à l’horizon. Salah et ses coéquipiers se préparent pour une affiche à domicile très attendue contre le champion en titre Galatasaray samedi prochain, un match qui mettra sérieusement à l’épreuve leurs ambitions de titre en Super Lig.
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