De récents reports avaient laissé entendre que Trabzonspor avait formulé une offre de salaire vertigineuse de 13 millions d'euros pour attirer Guardiola en Süper Lig. Ce transfert aurait permis à l'emblématique entraîneur espagnol de retrouver Salah, après le transfert très médiatisé de l'attaquant égyptien chez le géant turc.

Cependant, l'éventualité de voir Guardiola prendre les rênes du septuple champion de Süper Lig a été catégoriquement écartée. Ses représentants ont été contactés afin de clarifier son avenir immédiat, dissipant rapidement les rumeurs sensationnelles qui circulaient dans les médias turcs.

Guardiola est actuellement en pause loin des terrains après avoir mis fin à son ère riche en trophées avec Manchester City la saison dernière. Pendant son passage en Angleterre, il a transformé Manchester City en force dominante.