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Pep Guardiola dévoile le secret de la remontée spectaculaire de Manchester City en fin de saison, à la veille du match décisif contre Arsenal
Le secret « ensoleillé » du succès de City
Manchester City est souvent irrésistible en fin de saison, et sa victoire écrasante 3-0 contre Chelsea laisse présager un nouveau sprint final implacable.
Interrogé sur les raisons de cette régularité printanière, Guardiola a livré une réponse inattendue : « Le soleil. Je ne plaisante pas. Le soleil. À Manchester, il n’y a jamais de soleil. Franchement, l’ambiance est meilleure. La mentalité du groupe », a expliqué le technicien catalan.
Les statistiques confirment cette tendance : depuis 2016, les Citizens ont remporté 29 de leurs 32 matches de Premier League disputés en avril sous la houlette du technicien catalane.
Au-delà des conditions climatiques, Pep attribue également cette régularité à la culture instaurée à l’Etihad Stadium : « La hiérarchie m’a donné la mentalité de joueurs exceptionnels. C’est la clé du succès. »
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Arsenal est actuellement considéré comme la « meilleure équipe d'Angleterre ».
Malgré l’impressionnante dynamique de City, Guardiola a aussitôt renvoyé le statut de favori pour le titre à l’équipe d’Arsenal entraînée par Mikel Arteta.
Arsenal occupe actuellement la première place du classement avec six points d’avance, même si City a encore un match en retard, et a battu les Gunners en finale de la Carabao Cup. « Nous avons disputé trois bons matchs, mais la meilleure équipe d’Angleterre, c’est Arsenal », a déclaré Guardiola après la victoire à Stamford Bridge. « Les chiffres sont là. Nous allons bien nous préparer cette semaine. Nous allons nous adapter par rapport à la Carabao Cup. Ce qui définit les équipes, c’est la façon dont elles jouent. Si vous ne progressez pas en tant qu’équipe dans votre façon de jouer, vous ne gagnerez pas. »
Gérer la pression liée au statut d’outsider
Guardiola estime que la dynamique psychologique a changé depuis la victoire de City contre Arsenal en finale de la Coupe en mars. Évoquant l’état d’esprit qui prévalait alors au sein de son effectif, il a déclaré : « Nous étions les outsiders, et c’était parfait. Aujourd’hui, c’est différent et nous devons en être conscients. »
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Une semaine cruciale attend les prétendants au titre.
La victoire contre Chelsea a été une véritable déclaration d’intention, grâce aux buts inscrits en seconde période par Nico O’Reilly, Marc Guehi et Jeremy Doku. Elle a parfaitement préparé le terrain pour un choc au sommet contre Arsenal qui pourrait bien décider de l’issue du championnat. City doit désormais aborder une semaine de préparation intense pour s’assurer de pouvoir réitérer en championnat le succès remporté en finale de la Coupe.
Si Guardiola se méfie légitimement de la qualité d’Arsenal, son effectif affiche un bon état de forme et une concentration de tous les instants. Les retours de joueurs clés après blessure et la progression fulgurante de jeunes talents comme O’Reilly offrent un coup de pouce bienvenu à l’effectif.