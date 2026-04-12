Pep Guardiola dévoile le secret de la remontée spectaculaire de Manchester City en fin de saison, à la veille du match décisif contre Arsenal

Manchester City est souvent irrésistible en fin de saison, et sa victoire écrasante 3-0 contre Chelsea laisse présager un nouveau sprint final implacable.

Interrogé sur les raisons de cette régularité printanière, Guardiola a livré une réponse inattendue : « Le soleil. Je ne plaisante pas. Le soleil. À Manchester, il n’y a jamais de soleil. Franchement, l’ambiance est meilleure. La mentalité du groupe », a expliqué le technicien catalan.

Les statistiques confirment cette tendance : depuis 2016, les Citizens ont remporté 29 de leurs 32 matches de Premier League disputés en avril sous la houlette du technicien catalane.

Au-delà des conditions climatiques, Pep attribue également cette régularité à la culture instaurée à l’Etihad Stadium : « La hiérarchie m’a donné la mentalité de joueurs exceptionnels. C’est la clé du succès. »



