Pep Guardiola dévoile le contenu du message vocal que Sir Alex Ferguson lui a adressé après avoir appris son départ du poste d’entraîneur de Manchester City

Guardiola a confirmé vendredi qu’il quitterait ses fonctions cet été, mettant fin à un règne de dix ans ayant permis aux Cityzens de remporter plus de 20 trophées majeurs. Alors que l’ancien arrière gauche Patrice Evra a demandé aux supporters de Manchester United de « ne pas faire la fête », le plus grand signe de respect est venu tout en haut de la hiérarchie des Red Devils.

À la veille de son ultime rencontre à domicile face à Aston Villa, l’Espagnol a confié que le message reçu de Ferguson l’avait particulièrement touché. « Je sais que j’ai connu un succès incroyable en tant qu’entraîneur et c’est agréable d’en être là », a déclaré Guardiola. « L’un des plus beaux compliments que j’ai reçus, c’est le message que m’a envoyé Sir Alex Ferguson hier, et cela m’a rendu tellement heureux. »



