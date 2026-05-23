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Pep Guardiola dévoile le contenu du message vocal que Sir Alex Ferguson lui a adressé après avoir appris son départ du poste d’entraîneur de Manchester City
Un hommage légendaire rendu par la moitié rouge de Manchester.
Guardiola a confirmé vendredi qu’il quitterait ses fonctions cet été, mettant fin à un règne de dix ans ayant permis aux Cityzens de remporter plus de 20 trophées majeurs. Alors que l’ancien arrière gauche Patrice Evra a demandé aux supporters de Manchester United de « ne pas faire la fête », le plus grand signe de respect est venu tout en haut de la hiérarchie des Red Devils.
À la veille de son ultime rencontre à domicile face à Aston Villa, l’Espagnol a confié que le message reçu de Ferguson l’avait particulièrement touché. « Je sais que j’ai connu un succès incroyable en tant qu’entraîneur et c’est agréable d’en être là », a déclaré Guardiola. « L’un des plus beaux compliments que j’ai reçus, c’est le message que m’a envoyé Sir Alex Ferguson hier, et cela m’a rendu tellement heureux. »
- AFP
Une distinction salue dix ans de domination
Le stratège catalan, qui avait battu le Manchester United de Ferguson en finale de Ligue des champions à deux reprises lors de son passage à Barcelone, a révélé les détails de cet échange. Il a confirmé que le légendaire Écossais l’avait contacté pour saluer les standards exceptionnels imposés par Manchester City sous sa direction.
« Il m’a félicité pour notre parcours et pour ce que nous avons accompli. Cela compte beaucoup pour moi », a expliqué Guardiola. Le respect mutuel entre les deux hommes est resté intact malgré la rivalité féroce entre leurs clubs respectifs, Guardiola citant souvent Ferguson comme la référence en matière de longévité et de succès en Premier League.
Souvent comparé à Johan Cruyff
Guardiola a profité de l’occasion pour rendre hommage à ses influences, traçant un parallèle entre Ferguson et son mentor Johan Cruyff. Si Cruyff n’est plus là pour voir les sommets atteints par son ancien apprenti, Pep se dit reconnaissant que Ferguson ait pu assister à l’ascension de City au sommet du football européen.
« Sans fausse modestie, c’est le plus grand d’Angleterre », a-t-il déclaré. « Je suis comblé. Johan me manque énormément, mais je me réjouis que Sir Alex, le plus grand, ait pu voir cela. Je suis presque sûr qu’il ne nous appellera plus les voisins bruyants. Nous sommes les voisins, et je suis ravi qu’il ait été là pour nous voir. »
Les difficultés liées à l’accent écossais de Ferguson
Interrogé en conférence de presse, Pep Guardiola a confié que le message de Sir Alex Ferguson lui était parvenu par messagerie vocale. Malgré leur amitié, l’ancien mentor du FC Barcelone a plaisanté : l’accent écossais de l’icône mancunienne lui a imposé une petite séance de traduction.
« J’avoue que son accent écossais m’a un peu déconcerté », a-t-il lancé en souriant. « C’était un message vocal. Je vais bien sûr le rappeler. » Alors que Guardiola s’apprête à quitter l’Etihad, cette marque de reconnaissance de la part du club mancunien aux couleurs rouges souligne avec émotion l’impact transformateur qu’il a eu sur le football anglais.