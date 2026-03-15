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Pep Guardiola désigne le joueur qu'il aurait dû laisser sur le banc après avoir commis un « mauvais choix » lors du match nul de Manchester City à West Ham
L'influence de Rayan Cherki
Les espoirs de titre de City ont pris un coup dur après ce match nul face à West Ham, qui les laisse désormais à neuf points du leader du championnat. L'entraîneur catalan avait choisi d'aligner Antoine Semenyo et Omar Marmoush sur les ailes pour épauler Erling Haaland, mais le trio offensif n'a pas su faire preuve de la fluidité nécessaire pour déstabiliser une équipe de West Ham très solide. Le match a pris un tournant décisif en deuxième mi-temps lorsque Rayan Cherki est entré en jeu. Aux côtés d'autres remplaçants comme Phil Foden et Jeremy Doku, Cherki a apporté l'étincelle créative qui avait fait défaut pendant la première heure. Sa capacité à manier le ballon dans les espaces restreints a souvent déjoué la défense des Hammers, même si City n'a finalement pas réussi à trouver le but de la victoire.
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Guardiola assume la responsabilité de cette erreur tactique
En revenant sur le résultat et ses choix de composition, Guardiola n’a pas mâché ses mots pour évaluer sa propre prestation sur le banc. « Mauvaise composition », a expliqué l’entraîneur de City. « Vous pouvez maintenant me critiquer sans retenue pour cette composition, je le mérite. C’est parfois une question d’équilibre. Nous avons appris au début (de cette saison) que lorsque nous alignions Erling avec Jeremy [Doku] ou Cherki, nous étions incroyablement déséquilibrés, nous n’avions pas la stabilité dont les équipes de Premier League doivent disposer. »
Assurer la stabilité en cette année de transition
Malgré ces points perdus, l'entraîneur de City reste optimiste quant au fait que son équipe va dans la bonne direction, même si elle est encore en train de peaufiner son identité. Il a défendu son choix d'aligner Semenyo tout en reconnaissant que Cherki représente une menace unique difficile à ignorer, surtout lorsque les matchs s'allongent en fin de rencontre.
« C'est une équipe en pleine progression. Je pense que nous avons beaucoup évolué depuis le début, mais le travail n'est pas encore terminé. C'est parfois comme ça, mais je ne dirais pas que je n'aime pas jouer avec Rayan, surtout quand il entre en jeu : son impact est toujours incroyable. Mais parfois, il manque de vitesse. L’équipe est toujours stable quand Semenyo et Nico O’Reilly jouent au poste d’ailier et coupent vers l’intérieur pour arriver dans la surface ; ils sont vraiment, vraiment bons. Je cherche encore la meilleure façon d’assurer la stabilité et la cohérence de l’équipe », a-t-il ajouté.
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Le Real Madrid se profile en Ligue des champions
Manchester City n'a désormais plus le temps de s'attarder sur ses revers nationaux, alors qu'il se prépare pour un match européen décisif. Le club doit désormais se concentrer sur le Real Madrid en milieu de semaine, où il devra relever le défi de taille de renverser un déficit de 3-0 dans son match à élimination directe de la Ligue des champions.
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