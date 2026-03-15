Pep Guardiola désigne le joueur qu'il aurait dû laisser sur le banc après avoir commis un « mauvais choix » lors du match nul de Manchester City à West Ham

Malgré ces points perdus, l'entraîneur de City reste optimiste quant au fait que son équipe va dans la bonne direction, même si elle est encore en train de peaufiner son identité. Il a défendu son choix d'aligner Semenyo tout en reconnaissant que Cherki représente une menace unique difficile à ignorer, surtout lorsque les matchs s'allongent en fin de rencontre.

« C'est une équipe en pleine progression. Je pense que nous avons beaucoup évolué depuis le début, mais le travail n'est pas encore terminé. C'est parfois comme ça, mais je ne dirais pas que je n'aime pas jouer avec Rayan, surtout quand il entre en jeu : son impact est toujours incroyable. Mais parfois, il manque de vitesse. L’équipe est toujours stable quand Semenyo et Nico O’Reilly jouent au poste d’ailier et coupent vers l’intérieur pour arriver dans la surface ; ils sont vraiment, vraiment bons. Je cherche encore la meilleure façon d’assurer la stabilité et la cohérence de l’équipe », a-t-il ajouté.