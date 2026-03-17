Pep Guardiola dépasse Sir Alex Ferguson alors que Manchester City est éliminé de la Ligue des champions après sa défaite face au Real Madrid – mais parviendra-t-il à rattraper Carlo Ancelotti ?

Malgré cette élimination cuisante, ce match retour a marqué un exploit personnel monumental pour l'entraîneur catalan. Il s'agissait de son 191e match sur le banc dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, ce qui lui a permis de dépasser officiellement le légendaire entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Il avait égalé le total de 190 matchs de l'emblématique Écossais lors du désastreux match aller en Espagne. Sa remarquable longévité dans la compétition reflète son excellence constante au cours de ses passages très fructueux à Barcelone, au Bayern Munich et dans son club actuel, où il a régulièrement atteint les phases finales de la compétition au cours de la dernière décennie.