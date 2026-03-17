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Pep Guardiola dépasse Sir Alex Ferguson alors que Manchester City est éliminé de la Ligue des champions après sa défaite face au Real Madrid – mais parviendra-t-il à rattraper Carlo Ancelotti ?
Le Real Madrid met fin au rêve européen de Manchester City
Le parcours de Manchester City en Ligue des champions s'est soldé par un véritable désastre après une défaite écrasante (5-1 sur l'ensemble des deux matchs) face au Real Madrid. Après une défaite cuisante 3-0 à l'aller, où Federico Valverde avait inscrit un spectaculaire triplé, le match retour s'est rapidement transformé en cauchemar. Bernardo Silva a été expulsé pour avoir bloqué un tir de Vinicius Junior avec son bras, concédant ainsi un penalty à la 22e minute que le Brésilien a transformé, anéantant tout espoir résiduel. Erling Haaland a réduit le score d'un but à la 41e minute, mais Vinicius a achevé le travail en marquant un but dans les arrêts de jeu pour sceller la victoire 2-1. Madrid affrontera désormais le Bayern Munich ou l'Atalanta en quarts de finale. L'équipe allemande dispose d'une avance confortable de 6-1 après le match aller, ce qui en fait la grande favorite pour se qualifier.
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Battre le record de Sir Alex Ferguson
Malgré cette élimination cuisante, ce match retour a marqué un exploit personnel monumental pour l'entraîneur catalan. Il s'agissait de son 191e match sur le banc dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, ce qui lui a permis de dépasser officiellement le légendaire entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson.
Il avait égalé le total de 190 matchs de l'emblématique Écossais lors du désastreux match aller en Espagne. Sa remarquable longévité dans la compétition reflète son excellence constante au cours de ses passages très fructueux à Barcelone, au Bayern Munich et dans son club actuel, où il a régulièrement atteint les phases finales de la compétition au cours de la dernière décennie.
Sur les traces d'Ancelotti dans les livres d'histoire
Si le technicien de 55 ans a désormais distancé des entraîneurs comme Arsène Wenger, qui a dirigé 178 matchs, et José Mourinho, avec 154 rencontres à son actif, il lui reste encore un écart considérable à combler pour atteindre le sommet. Le détenteur incontesté du record reste Carlo Ancelotti, qui a dirigé pas moins de 218 matches. L'héritage de Guardiola repose sur son impressionnant palmarès, puisqu'il a remporté le tournoi à trois reprises. Ces trois titres le placent à la deuxième place ex æquo du classement historique aux côtés de Bob Paisley et Zinedine Zidane, même s'il reste derrière Ancelotti, qui compte actuellement cinq victoires historiques à son actif.
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour Manchester City ?
Cette élimination européenne prolonge la malédiction qui pèse sur le club de Manchester depuis le mois de mars. Mis à part une victoire en FA Cup contre Newcastle, City a connu des difficultés en championnat, concédant des nuls face à Nottingham Forest et West Ham. Cette mauvaise passe a permis à Arsenal de prendre le contrôle de la course au titre de Premier League, avec une avance confortable de neuf points en tête du classement, même si les Gunners ont disputé 31 matches contre 30 pour City. Les hommes de Guardiola doivent rapidement se recentrer pour sauver leur saison, en commençant par une finale cruciale de la Carabao Cup contre Arsenal ce dimanche, avant d'affronter Liverpool en quarts de finale de la FA Cup en avril.
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