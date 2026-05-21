Pep Guardiola contre Carlo Ancelotti : une ancienne star du Bayern souligne la principale différence entre ces deux entraîneurs légendaires et suggère une destination surprenante pour le technicien sortant de Manchester City

Selon Costa, Guardiola se distingue par son obsession des détails tactiques et une préparation méticuleuse, tandis qu’Ancelotti excelle dans la gestion humaine des joueurs et le maintien de relations solides au sein du groupe.

« Guardiola et Ancelotti sont différents car l'un vit pour la tactique et étudie tout dans les moindres détails, tandis que l'autre possède des compétences extraordinaires en matière de gestion humaine », a déclaré Costa àdiretta.