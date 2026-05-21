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Pep Guardiola contre Carlo Ancelotti : une ancienne star du Bayern souligne la principale différence entre ces deux entraîneurs légendaires et suggère une destination surprenante pour le technicien sortant de Manchester City
Costa compare Guardiola et Ancelotti après son passage au Bayern
Costa a comparé les méthodes de Guardiola et d’Ancelotti, sous lesquels il a évolué au Bayern Munich. L’ailier brésilien a passé deux saisons avec Guardiola avant que l’Italien ne prenne les commandes en Bavière. Il souligne que les deux techniciens ont mené leur équipe vers le succès de façons radicalement différentes.
- AFP
L'obsession tactique face à la gestion des ressources humaines
Selon Costa, Guardiola se distingue par son obsession des détails tactiques et une préparation méticuleuse, tandis qu’Ancelotti excelle dans la gestion humaine des joueurs et le maintien de relations solides au sein du groupe.
« Guardiola et Ancelotti sont différents car l'un vit pour la tactique et étudie tout dans les moindres détails, tandis que l'autre possède des compétences extraordinaires en matière de gestion humaine », a déclaré Costa àdiretta.
Une destination internationale inattendue
Alors que les spéculations vont bon train sur l’avenir à long terme de Guardiola à Manchester City, Costa estime qu’un poste en sélection représenterait un « tournant » fascinant pour l’entraîneur. Il suggère que la Nazionale italienne fasse appel au technicien catalan pour redresser la barre.
« Si la Nazionale venait à le recruter, ce serait un formidable tournant », assure Costa. « Pour moi, Pep est le meilleur entraîneur de tous les temps, même si diriger une sélection est différent de gérer un club, car on dispose de peu de temps pour transmettre son identité tactique. »
- AFP
Et maintenant ?
Guardiola et Ancelotti ont chacun des objectifs distincts cet été. L’entraîneur espagnol mènera Manchester City contre Aston Villa lors de la dernière journée de Premier League, son équipe ayant déjà été distancée par Arsenal dans la course au titre. Selon les rumeurs, il quittera ensuite son poste pour laisser la place à Enzo Maresca.
De son côté, Ancelotti vise une préparation optimale de la Seleção en vue de la Coupe du monde 2026. Le groupe brésilien, révélé, figure dans le groupe C et affrontera le Maroc, Haïti et l’Écosse lors de la phase de groupes en Amérique du Nord.