Pep Guardiola confirme que Gianluigi Donnarumma NE SERA PAS titulaire avec Manchester City lors de la finale de la Carabao Cup contre Arsenal

Trafford a récemment admis qu'il ne s'attendait pas à se retrouver derrière Donnarumma dans la hiérarchie cette saison. Interrogé sur ces propos, Guardiola est resté ferme sur sa politique de sélection tout en reconnaissant le mécontentement potentiel du joueur.

« Les joueurs peuvent être heureux ou mécontents. C'est comme ça », a déclaré Guardiola. « Ils doivent être là pour donner le meilleur d'eux-mêmes, et ensuite nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. L'important, c'est qu'ils soient prêts. »