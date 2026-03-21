Getty Images Sport
Traduit par
Pep Guardiola confirme que Gianluigi Donnarumma NE SERA PAS titulaire avec Manchester City lors de la finale de la Carabao Cup contre Arsenal
Trafford titularisé à Wembley
Trafford devrait être titularisé dans les cages de Manchester City lors de la finale de la Carabao Cup contre Arsenal dimanche. Bien qu'il soit revenu de Burnley pour se retrouver en deuxième position derrière l'international italien Donnarumma, le joueur de 23 ans a été retenu pour le déplacement à Wembley. Cette décision intervient alors que les spéculations vont bon train quant à l'avenir de l'Anglais. Guardiola est resté évasif quant à savoir si Trafford restera au club après l'été, suggérant que le gardien de but doit se concentrer uniquement sur la tâche qui l'attend.
- Getty Images Sport
Guardiola s'exprime sur la frustration des gardiens de but
Trafford a récemment admis qu'il ne s'attendait pas à se retrouver derrière Donnarumma dans la hiérarchie cette saison. Interrogé sur ces propos, Guardiola est resté ferme sur sa politique de sélection tout en reconnaissant le mécontentement potentiel du joueur.
« Les joueurs peuvent être heureux ou mécontents. C'est comme ça », a déclaré Guardiola. « Ils doivent être là pour donner le meilleur d'eux-mêmes, et ensuite nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. L'important, c'est qu'ils soient prêts. »
Quel sera l'impact sur la course au titre de Premier League ?
Ce match pourrait avoir un impact psychologique sur l'équipe dans la course au titre de Premier League, mais Guardiola a déclaré qu'il n'était pas sûr que la victoire de dimanche aiderait City à revenir dans la course au titre. « Je ne sais pas », a déclaré l'entraîneur de City. « Je l'ai déjà dit : bien sûr que gagner aide, simplement parce que gagner aide. Nous pouvons gagner dimanche et ensuite mal jouer en championnat. J'ai appris que dans de nombreuses compétitions et de nombreux matchs, avec peu de temps pour récupérer, il faut être capable d'oublier et d'aller de l'avant. »
- Getty Images Sport
La quête de titres de la ville
Après la finale à Wembley, Manchester City se préparera ensuite à affronter Liverpool en quarts de finale de la FA Cup, après la trêve internationale. Par la suite, les hommes de Guardiola se concentreront à nouveau sur la Premier League, où ils occupent la deuxième place avec 61 points en 30 matches, à neuf points du leader Arsenal. Les Cityzens tenteront de remporter le seul titre qui leur reste à décrocher, après avoir récemment été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid.
Publicité