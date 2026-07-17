Dans une récente interview accordée à la plateforme OKX, Guardiola a expliqué les raisons personnelles qui l’ont poussé à s’éloigner de la pression du banc pour préserver son équilibre mental.

« Sur le plan mental, rien ne me manque. J’ai commencé à entraîner à 37 ans et ma vie a toujours tourné autour du football. Aujourd’hui, je veux découvrir la vie, être heureux en faisant autre chose », a-t-il expliqué.

« J'adore mon métier, mais il arrive un moment où l'on sent qu'il faut s'arrêter. Peut-être qu'un jour, je me réveillerai en me disant : “Bon, j'ai envie de reprendre le poste d'entraîneur.” Mais ce sentiment doit venir de l'intérieur, et aujourd'hui, je ne le ressens tout simplement pas. »