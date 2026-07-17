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Adhe Makayasa

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Pep Guardiola cherche à « redécouvrir la vie » après son départ de Manchester City ; l'entraîneur admet ne pas « ressentir » l'envie de revenir au football

P. Guardiola
Manchester City
Premier League

Pep Guardiola a annoncé qu’il n’éprouvait actuellement aucun désir de retrouver un banc d’entraîneur après son départ de Manchester City. Le technicien catalan de 55 ans a expliqué qu’il se consacrait désormais à la réflexion personnelle et à sa vie de famille, après avoir passé près de deux décennies sous la pression intense que impose le plus haut niveau du football.

  • Guardiola prend un congé sabbatique de son poste d'entraîneur

    Guardiola assure que le football ne lui manque absolument pas depuis son départ de l’Etihad Stadium. Après dix saisons couronnées de succès sur le banc du géant de la Premier League, le technicien catalan a préféré quitter le banc pour préserver son bien-être mental et chercher de nouveaux épanouissements loin de la routine footballistique qui a forgé sa réputation.

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  • GuardiolaGetty Images

    Un entraîneur catalan explique son absence

    Dans une récente interview accordée à la plateforme OKX, Guardiola a expliqué les raisons personnelles qui l’ont poussé à s’éloigner de la pression du banc pour préserver son équilibre mental.

    « Sur le plan mental, rien ne me manque. J’ai commencé à entraîner à 37 ans et ma vie a toujours tourné autour du football. Aujourd’hui, je veux découvrir la vie, être heureux en faisant autre chose », a-t-il expliqué.

    « J'adore mon métier, mais il arrive un moment où l'on sent qu'il faut s'arrêter. Peut-être qu'un jour, je me réveillerai en me disant : “Bon, j'ai envie de reprendre le poste d'entraîneur.” Mais ce sentiment doit venir de l'intérieur, et aujourd'hui, je ne le ressens tout simplement pas. »

  • Dans le vestiaire, une maxime prévaut : la famille d’abord.

    La décision de prendre temporairement du recul a été largement motivée par un profond désir de se consacrer pleinement à sa famille et de réfléchir à la suite de son parcours de vie. Il a poursuivi : « J’essaie de déterminer à quoi ressemblera ma vie. J’ai décidé de m’arrêter parce que je veux prendre un peu plus soin de moi. Je veux passer plus de temps avec mes enfants et avec mon père, qui a 95 ans et est toujours parmi nous. J’ai 56 ans, je ne suis plus tout jeune, et ma façon de voir les choses évolue. Je m’adapte encore à cette nouvelle étape, mais tout se passe plutôt bien. »

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  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Les perspectives d’avenir demeurent ouvertes

    Si Guardiola se dit épanoui dans sa nouvelle vie, il n'écarte pas totalement un retour futur sur les terrains. « J'ai commencé à entraîner à 37 ans et j'en ai aujourd'hui 56. J'ai besoin de nouvelles expériences. Pour l'instant, je me sens très heureux. »

    Concernant un éventuel retour à Manchester City, il a ajouté : « Un jour, bien sûr, je reviendrai à l’Etihad Stadium. Mais pour l’instant, je souhaite rester en coulisses. S’ils ont un jour besoin de moi, je serai là. »

    Enfin, il a rendu un hommage appuyé à Jürgen Klopp, affirmant : « Il a été le plus grand rival de ma carrière. Il était capable de changer de système tactique toutes les vingt minutes. Il me rendait fou. »

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