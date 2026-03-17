Pep Guardiola aurait-il perdu sa touche magique ? Les choix confus de l'entraîneur placent Manchester City dans une situation difficile pour rester en lice cette saison

Bien qu'il ait remporté trois Ligues des champions et décroché 12 titres de champion au cours de ses passages en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, sans compter d'innombrables autres trophées, Guardiola est hanté par sa réputation de trop réfléchir lors des grands matchs, notamment en Europe. C'est une réputation qu'il déteste, et pas plus tard que la semaine dernière, il a déclaré avoir été « massacré » pour ses décisions.

Et pourtant, de nombreux exemples viennent étayer cette réputation, comme le fait d’avoir aligné un quatuor offensif pour le Bayern Munich contre Madrid en 2014, d’avoir titularisé l’inexpérimenté Eric Garcia dans une défense à trois contre Lyon en 2020 ou d’avoir fait jouer Ilkay Gündogan au poste de milieu défensif lors de la finale de la Ligue des champions 2021 contre Chelsea.

Au grand soulagement des supporters de City, les compositions surprenantes de Guardiola semblaient avoir cessé d’être une source de préoccupation majeure. Ses choix de composition ont été assez cohérents tout au long du parcours qui a mené City à son premier et unique triomphe en Ligue des champions en 2023, s’avérant très efficaces alors que l’équipe a dominé Madrid et le Bayern avant de se frayer un chemin jusqu’à la finale contre l’Inter.