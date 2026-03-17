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Has Pep lost his magic touchGetty/GOAL
Richard Martin

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Pep Guardiola aurait-il perdu sa touche magique ? Les choix confus de l'entraîneur placent Manchester City dans une situation difficile pour rester en lice cette saison

Alors que Manchester City accusait un retard de 3-0 face au Real Madrid avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, on aurait pu penser que Pep Guardiola passerait la veille du match à l'Etihad Stadium à passer en revue les consignes tactiques avec son équipe ou à leur transmettre des messages de motivation pour les aider à combler cet écart considérable face aux rois du football européen. On n'aurait certainement pas imaginé que l'entraîneur accorderait un jour de repos à ses joueurs.

Et pourtant, c’est exactement ce qu’a fait Guardiola lundi, apportant une nouvelle preuve – comme s’il en fallait une – qu’il se distingue des autres.

C'est l'interprétation unique du football qu'a de Guardiola qui a fait de lui l'un des entraîneurs de club les plus titrés de tous les temps, mais alors que City a perdu un terrain crucial face à Arsenal dans la course au titre de Premier League et qu'il risque sérieusement de se retrouver hors des compétitions européennes, les choix de composition de l'équipe du Catalan sont désormais scrutés à la loupe, certains signes laissant penser que l'homme qui a redéfini l'art d'entraîner au cours des deux dernières décennies commence à perdre sa touche magique.

  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    Je ne rumine plus...

    Bien qu'il ait remporté trois Ligues des champions et décroché 12 titres de champion au cours de ses passages en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, sans compter d'innombrables autres trophées, Guardiola est hanté par sa réputation de trop réfléchir lors des grands matchs, notamment en Europe. C'est une réputation qu'il déteste, et pas plus tard que la semaine dernière, il a déclaré avoir été « massacré » pour ses décisions.

    Et pourtant, de nombreux exemples viennent étayer cette réputation, comme le fait d’avoir aligné un quatuor offensif pour le Bayern Munich contre Madrid en 2014, d’avoir titularisé l’inexpérimenté Eric Garcia dans une défense à trois contre Lyon en 2020 ou d’avoir fait jouer Ilkay Gündogan au poste de milieu défensif lors de la finale de la Ligue des champions 2021 contre Chelsea. 

    Au grand soulagement des supporters de City, les compositions surprenantes de Guardiola semblaient avoir cessé d’être une source de préoccupation majeure. Ses choix de composition ont été assez cohérents tout au long du parcours qui a mené City à son premier et unique triomphe en Ligue des champions en 2023, s’avérant très efficaces alors que l’équipe a dominé Madrid et le Bayern avant de se frayer un chemin jusqu’à la finale contre l’Inter. 

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Mais les vieilles habitudes ont la vie dure

    L'élimination de City de la compétition face à Madrid en quarts de finale de 2024, à l'issue d'une séance de tirs au but, pourrait être attribuée à la malchance, tandis que l'élimination sans appel de la saison dernière face aux Merengues pouvait être largement imputée à la très mauvaise forme de City à l'époque ainsi qu'à la brillante performance de Kylian Mbappé.

    Mais la tendance de Guardiola à créer la surprise sur le plan tactique et à en payer le prix fort s'est manifestée avec une vengeance la semaine dernière, tant contre Madrid que contre West Ham.

    Le patron du Real, Alvaro Arbeloa, qui a tant de fois été du côté des perdants face à Guardiola lorsqu’il était joueur, avait prédit les événements du lendemain lors de sa conférence de presse d’avant-match en déclarant que le patron de City « a toujours une surprise en réserve ». Et dans la capitale espagnole, Guardiola a aligné une formation offensive audacieuse qui a non seulement bouleversé tout ce que City avait mis en place lors de ses matchs précédents, mais qui allait également à l’encontre de son désir habituel de contrôler le match lors du match aller d’une rencontre à élimination directe.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Remettre en cause une formule gagnante

    Guardiola a écarté la défense à quatre habituelle composée de Rayan Ait-Nouri, Marc Guehi, Ruben Dias et Matheus Nunes, qui avait débuté ensemble les quatre derniers matchs de championnat. Il a également séparé le trio de milieu de terrain formé par Nico O'Reilly, Bernardo Silva et Rodri, qui avait posé les bases de la récente série de bons résultats de l'équipe, notamment six victoires consécutives en février. 

    O'Reilly, qui retrouvait son poste d'arrière gauche pour la première fois depuis deux mois, a été mis à mal par Federico Valverde sur le premier but, tandis que Madrid a contourné le milieu de terrain largement ouvert de City à chaque fois qu'il a marqué. Guardiola a refusé d'admettre qu'il s'était trompé, soulignant la domination de son équipe pendant les 20 premières minutes tout en affirmant que Madrid avait marqué sur ses seules tentatives cadrées. En réalité, l'équipe locale a tenté sept tirs au but contre quatre pour City, et Vinicius Jr a gâché une occasion de sceller pratiquement le sort de la rencontre en manquant un penalty en seconde période.

  • FBL-UAE-SPORTS-CONFERENCEAFP

    Ces accusations d'« arrogance » semblent fondées

    L'explication de Guardiola, selon laquelle il voulait « faire sentir au Bernabéu que nous étions là », sentait l'arrogance. Cela rappelait sa stratégie naïve avec le Bayern en 2014, qu’il a qualifiée de « plus grosse bourde de ma carrière », et peu après le coup de sifflet final, certaines déclarations cinglantes de Fabio Capello, faites au journal espagnol El Mundo presque exactement un an plus tôt, ont commencé à refaire surface sur les réseaux sociaux. 

    « Vous savez ce que je n’aime pas chez Guardiola ? Son arrogance », a déclaré l’ancien sélectionneur de l’Angleterre. « La Ligue des champions qu’il a remportée avec City est la seule où il n’a rien tenté de farfelu lors des matchs décisifs. Mais toutes les autres années, à Manchester et à Munich, lors des jours décisifs, il a toujours voulu être le protagoniste. Il changeait les choses et les inventait pour pouvoir dire : « Ce ne sont pas les joueurs qui gagnent, c’est moi ». Et cette arrogance lui a coûté plusieurs Ligues des champions. Je le respecte, mais pour moi, c’est clair. »

    À moins que City ne devienne la cinquième équipe de l’histoire moderne de la compétition à remonter un déficit de trois buts ou plus et à se qualifier pour les quarts de finale, l’arrogance de Guardiola lui aura coûté une nouvelle Ligue des champions. Mais trois jours seulement après sa bourde au Bernabeu, l’entraîneur a pris une décision de sélection encore plus déconcertante. 

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Maintenant, je le mérite »

    Après s'être lancé à fond sur le terrain de l'équipe la plus titrée du football européen, Guardiola a ensuite choisi de privilégier la maîtrise du jeu au London Stadium face à West Ham, menacé de relégation. Face à Nuno Espirito Santo, un entraîneur réputé pour son esprit défensif, le patron de City a choisi de titulariser à nouveau Antoine Semenyo au détriment de Rayan Cherki, dont la capacité à jouer dans les petits espaces et à garder le ballon sous contrôle étroit semblait faire de lui le candidat idéal pour une telle occasion. 

    Guardiola a fait entrer Cherki à une demi-heure de la fin et a aligné trois attaquants supplémentaires, mais c'était trop peu, trop tard, et City a laissé filer des points face à une équipe en lutte pour le maintien pour la deuxième fois consécutive, se retrouvant à neuf points d'Arsenal dans la course au titre, même s'il lui reste un match en moins.

    Cette fois-ci, Guardiola a reconnu son erreur, quoique avec une pointe de sarcasme : « Mauvaise sélection, vous pouvez désormais me critiquer sans retenue pour cette sélection, je le mérite. »

  • Manchester City FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    L'héritage de l'élite en jeu

    Guardiola ne peut pas se permettre de commettre beaucoup d'autres erreurs de sélection au cours du mois à venir, puisque City affrontera Madrid, Arsenal en finale de la Carabao Cup, Liverpool en quarts de finale de la FA Cup, puis se rendra à Chelsea avant le match décisif pour le titre contre les Gunners le 18 avril. La saison de City, qui semblait si prometteuse il y a encore quelques semaines, pourrait s'effondrer et perdre tout son intérêt en l'espace de quatre semaines. Et comme l'on s'attend à ce que Guardiola quitte le club en juin, ce serait une très mauvaise note pour conclure son incroyable décennie avec City.

    Mais ce ne sont pas seulement les espoirs de trophées du club qui sont en jeu en ce moment. Il en va de même pour l'héritage de Guardiola en tant que tacticien d'élite. Il mérite de partir en beauté, mais il y a un risque que son héritage soit terni par son incapacité à résister à l'envie de créer la surprise.

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