Pep Guardiola aurait-il perdu sa touche magique ? Les choix confus de l'entraîneur placent Manchester City dans une situation difficile pour rester en lice cette saison

L'explication de Guardiola, selon laquelle il voulait « faire sentir au Bernabéu que nous étions là », sentait l'arrogance. Cela rappelait sa stratégie naïve avec le Bayern en 2014, qu’il a qualifiée de « plus grosse bourde de ma carrière », et peu après le coup de sifflet final, certaines déclarations cinglantes de Fabio Capello, faites au journal espagnol El Mundo presque exactement un an plus tôt, ont commencé à refaire surface sur les réseaux sociaux.
« Vous savez ce que je n’aime pas chez Guardiola ? Son arrogance », a déclaré l’ancien sélectionneur de l’Angleterre. « La Ligue des champions qu’il a remportée avec City est la seule où il n’a rien tenté de farfelu lors des matchs décisifs. Mais toutes les autres années, à Manchester et à Munich, lors des jours décisifs, il a toujours voulu être le protagoniste. Il changeait les choses et les inventait pour pouvoir dire : « Ce ne sont pas les joueurs qui gagnent, c’est moi ». Et cette arrogance lui a coûté plusieurs Ligues des champions. Je le respecte, mais pour moi, c’est clair. »
À moins que City ne devienne la cinquième équipe de l’histoire moderne de la compétition à remonter un déficit de trois buts ou plus et à se qualifier pour les quarts de finale, l’arrogance de Guardiola lui aura coûté une nouvelle Ligue des champions. Mais trois jours seulement après sa bourde au Bernabeu, l’entraîneur a pris une décision de sélection encore plus déconcertante.