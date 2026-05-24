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Pep Guardiola anticipe l’issue de l’affaire des 115 chefs d’accusation pour non-respect du fair-play financier qui menace Manchester City. Le sextuple champion de la Premier League s’apprêterait à quitter le club avant même la prononciation des sanctions
Guardiola garde confiance alors que City attend le verdict
Alors que Guardiola s’apprête à tirer le rideau sur une décennie riche en trophées à l’Etihad Stadium, l’enquête menée par la Premier League sur des infractions financières présumées continue d’alimenter les discussions. Le technicien, qui s’est toujours posé en bouclier de l’institution, a réitéré sa position inchangée malgré la gravité des faits reprochés. Les infractions présumées couvrent la période 2009-2018. Le club a été formellement mis en accusation par la Premier League en février 2023, et l’affaire est désormais l’un des plus grands litiges juridiques de l’histoire du football anglais.
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Guardiola réaffirme son soutien à City
La décision finale de la commission indépendante devrait être rendue prochainement, le verdict étant attendu après la fin de la saison en cours. Toutefois, Guardiola a réitéré sa confiance envers la direction du club au moment d’évoquer l’enquête.
« Je leur fais confiance », a-t-il déclaré au Manchester Evening News. « Je leur ai parlé et je fais confiance à leur comportement et à leur façon d’agir. Ce qui est arrivé est arrivé. Ce sera la conclusion. Personne parmi le staff technique n’était là, c’était il y a très, très longtemps et je leur fais confiance. Je l’ai dit avant et je le répète aujourd’hui. »
Interrogé sur la durée du processus et sur une éventuelle réaction publique au verdict final, le manager de City a répondu avec une pointe d’ironie : « Si vous me trouvez. »
Risque de sanctions sévères
Ces 115 chefs d’accusation planent sur les Cityzens depuis l’une des périodes les plus fastes de l’histoire du club. En cas de culpabilité avérée, Manchester City s’expose à des sanctions allant de la déduction de points à de lourdes amendes, voire à l’exclusion de l’élite. Toute décision déclencherait très probablement un long processus d’appel. Par ailleurs, Stefan Borson, l’ancien conseiller financier du club, s’est également exprimé sur le sujet.
S’exprimant auprès de Football Insider, il a déclaré : « J’ai entendu des échos du côté des juristes laissant entendre que l’affaire était en phase finale de rédaction de la décision. Les parties elles-mêmes s’attendent à ce qu’elle soit rendue peu après la fin de la saison, mais elles se sont déjà trompées par le passé. »
« Mes estimations, toujours calées sur les informations de marché, se sont également révélées inexactes, la décision n’étant pas encore intervenue. Mais il est clair que chaque jour qui passe rend sa publication plus probable, car le temps nécessaire à la rédaction d’une décision d’arbitrage privé, même sur une affaire complexe, ne peut être infiniment long. »
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Une nouvelle ère s’ouvre, malgré la poursuite du contentieux judiciaire.
Manchester City s’apprête à traverser une période de profonde transition, tant sur le terrain qu’en dehors. Le départ de Guardiola marquera la fin de l’une des périodes les plus glorieuses de l’histoire de la Premier League, alors que le club attend toujours le verdict dans l’affaire qui le concerne.
Le verdict à venir fixera le cap de son avenir. Même après le départ de Guardiola de l’Etihad, les répercussions des 115 chefs d’accusation risquent de dominer l’agenda du club pendant des années.