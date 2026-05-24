La décision finale de la commission indépendante devrait être rendue prochainement, le verdict étant attendu après la fin de la saison en cours. Toutefois, Guardiola a réitéré sa confiance envers la direction du club au moment d’évoquer l’enquête.

« Je leur fais confiance », a-t-il déclaré au Manchester Evening News. « Je leur ai parlé et je fais confiance à leur comportement et à leur façon d’agir. Ce qui est arrivé est arrivé. Ce sera la conclusion. Personne parmi le staff technique n’était là, c’était il y a très, très longtemps et je leur fais confiance. Je l’ai dit avant et je le répète aujourd’hui. »

Interrogé sur la durée du processus et sur une éventuelle réaction publique au verdict final, le manager de City a répondu avec une pointe d’ironie : « Si vous me trouvez. »