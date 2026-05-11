L’entraîneur de Manchester City est convaincu que Doku possède le talent brut nécessaire pour être cité au même titre que les meilleurs ailiers du monde. À la suite des derniers exploits du Belge lors de la victoire 3-0 contre Brentford, on a demandé au technicien catalan si son ailier pouvait atteindre le niveau de la star du Real Madrid Vinicius Junior ou de la sensation du FC Barcelone Lamine Yamal.

« Oui, bien sûr », a répondu Guardiola. « Il accepte toujours d’être sous pression. Et c’est très agréable. Nous sommes très satisfaits. Maintenant, il fait gagner des matchs, mais il a toujours été très, très bon. » L’entraîneur a également plaisanté en suggérant que, quand un joueur brille, c’est grâce à l’entraîneur, tandis que les performances moins abouties sont de la responsabilité des joueurs eux-mêmes.



