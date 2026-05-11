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Pep Guardiola affirme que Jérémy Doku peut atteindre le même niveau que Lamine Yamal et Vinicius Junior, alors que l'ailier de Manchester City connaît une soudaine explosion offensive
Guardiola vise l'élite
L’entraîneur de Manchester City est convaincu que Doku possède le talent brut nécessaire pour être cité au même titre que les meilleurs ailiers du monde. À la suite des derniers exploits du Belge lors de la victoire 3-0 contre Brentford, on a demandé au technicien catalan si son ailier pouvait atteindre le niveau de la star du Real Madrid Vinicius Junior ou de la sensation du FC Barcelone Lamine Yamal.
« Oui, bien sûr », a répondu Guardiola. « Il accepte toujours d’être sous pression. Et c’est très agréable. Nous sommes très satisfaits. Maintenant, il fait gagner des matchs, mais il a toujours été très, très bon. » L’entraîneur a également plaisanté en suggérant que, quand un joueur brille, c’est grâce à l’entraîneur, tandis que les performances moins abouties sont de la responsabilité des joueurs eux-mêmes.
- AFP
La mentalité d’un ailier de classe mondiale
Les qualités physiques de Doku ne sont pas en question, mais, selon Guardiola, l’ultime marche vers la gloire mondiale est avant tout mentale. L’entraîneur de Manchester City martèle qu’un joueur doit cultiver une forte motivation intérieure pour sortir de sa zone de confort et prétendre au statut de « meilleur des meilleurs », plutôt que de se contenter d’être un simple virtuose du dribble.
« Tout dépend de ta mentalité », explique Guardiola. « Je veux devenir l’un des meilleurs ailiers du monde. Sinon, tu restes dans ta zone de confort et tu te dis : “Non, ça va, ça va.” J’ai toujours été, Jeremy, un dribbleur et tout ça. J’essaie toujours. Mais je me dis : non, je veux devenir l’un des meilleurs parmi les meilleurs. C’est là que tu atteins ce niveau. » L’ailier a été la principale menace pour City lors des derniers matchs, terrorisant sans relâche les arrières latéraux.
Doku attribue sa série de buts à son instinct
Doku lui-même fait preuve de modestie face à sa récente montée en puissance, qui l’a vu ouvrir le score d’une manière sublime contre Brentford à l’Etihad. Après avoir déjà trouvé le chemin des filets contre Everton et Southampton, le joueur de 23 ans connaît actuellement la période la plus prolifique de sa carrière depuis son arrivée en Angleterre. Il affirme toutefois que son style de jeu fondamental reste inchangé.
« Je suis un joueur instinctif. En ce moment, ça marche. J’ai marqué quelques buts, j’ai toujours joué avec mon instinct, mais maintenant les buts viennent. Je ne suis pas un joueur différent », a expliqué Doku après la rencontre. Il a décrit son but comme un moment où il a senti qu’il avait l’espace pour tirer et l’a fait sans réfléchir, suivant un schéma similaire à celui de son but contre les Toffees plus tôt dans la semaine.
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Manchester City maintient la pression sur Arsenal dans la course au titre
La victoire contre Brentford était cruciale pour City, qui continue de talonner Arsenal en tête du classement de la Premier League. Les Gunners conservant leur avance, l’équipe de Guardiola ne peut se permettre le moindre faux pas lors de ses dernières sorties. La forme éclatante de Doku s’est révélée précieuse : son vivacité a permis de débloquer des défenses regroupées, souvent tentées de reculer face à l’offensive citizen.
Les Citizens, qui recevront Crystal Palace puis se rendront à Bournemouth avant d’accueillir Aston Villa lors de la dernière journée, abordent un sprint final intense. Avec Doku au sommet de son art et capable de venir défendre, Guardiola est convaincu que son équipe peut maintenir la pression jusqu’au bout.
« Il reste trois matchs et nous allons tout donner », a déclaré l’Espagnol à propos de la course au titre. « Cela fait longtemps depuis le match contre Arsenal. J’adore jouer à domicile, j’espère que nous pourrons mettre la pression sur Arsenal. Gagner nos matchs et faire ce que nous avons à faire. »