L'entraîneur de Manchester City a clairement fait part de son opinion sur cette technologie qui occupe une fois de plus le devant de la scène dans l'élite du football anglais. Après avoir vu Arsenal, son rival pour le titre, bénéficier d'une décision cruciale contre West Ham ce week-end, Guardiola s'est empressé de dissocier les ambitions de son équipe de l'intervention des arbitres. Le manager de City est depuis longtemps sceptique quant à ce système et estime que s'en remettre à la cabine VAR est la recette du désastre dans les moments décisifs.

« Depuis l’arrivée du VAR, je ne fais confiance à rien », a-t-il déclaré. « On doit toujours faire mieux, car on ne maîtrise pas ce qui se passe dans la cabine. Le VAR, c’est comme un coup de dés. » Il a donc exhorté son groupe à se concentrer sur son propre niveau de jeu afin que son destin ne dépende pas d’une décision subjective depuis Stockley Park.