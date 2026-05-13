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Pep Guardiola admet qu’il n’a « jamais fait confiance » à la VAR, alors que Manchester City cherche à éviter que la course au titre se joue « à pile ou face »
Guardiola dénonce un arbitrage « à la pièce »
L'entraîneur de Manchester City a clairement fait part de son opinion sur cette technologie qui occupe une fois de plus le devant de la scène dans l'élite du football anglais. Après avoir vu Arsenal, son rival pour le titre, bénéficier d'une décision cruciale contre West Ham ce week-end, Guardiola s'est empressé de dissocier les ambitions de son équipe de l'intervention des arbitres. Le manager de City est depuis longtemps sceptique quant à ce système et estime que s'en remettre à la cabine VAR est la recette du désastre dans les moments décisifs.
« Depuis l’arrivée du VAR, je ne fais confiance à rien », a-t-il déclaré. « On doit toujours faire mieux, car on ne maîtrise pas ce qui se passe dans la cabine. Le VAR, c’est comme un coup de dés. » Il a donc exhorté son groupe à se concentrer sur son propre niveau de jeu afin que son destin ne dépende pas d’une décision subjective depuis Stockley Park.
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Arsenal a profité d’une décision cruciale de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).
La course au titre a atteint son paroxysme : Arsenal a conservé son avance en s’imposant 1-0 dans les derniers instants face à West Ham. Les Hammers pensaient avoir égalisé par Callum Wilson dans le temps additionnel, mais le but a été annulé après une longue consultation vidéo. Le responsable du VAR, Darren England, a conseillé à l’arbitre Chris Kavanagh de visionner l’action, avant de conclure que Pablo Felipe avait commis une faute sur David Raya.
Cette décision permet aux Gunners de conserver cinq points d’avance sur City, même si les Citizens comptent un match en moins. Pour Guardiola, c’est un nouvel exemple de ce qu’il considère comme un manque de fiabilité des instances du championnat. « C’est le travail des institutions qui régissent la compétition », a-t-il ajouté, indiquant ainsi qu’il se concentrait uniquement sur l’aspect sportif.
Les séquelles de la finale de la FA Cup subsistent pour City.
La défiance de Guardiola s’ancre dans un vécu douloureux lors des finales nationales ; il pointe ainsi les deux dernières finales de la FA Cup pour illustrer les défaillances arbitrales qui, selon lui, ont pénalisé son équipe. En 2024, il avait vu Erling Haaland fauché par Lisandro Martínez sans obtenir de penalty, puis l’attaquant avait été retenu par Kobbie Mainoo sur corner lors de la défaite 2-1 contre Manchester United. Il a aussi cité la finale de 2025, où le gardien de Crystal Palace Dean Henderson semblait avoir touché le ballon de la main hors de la surface sans être sanctionné.
« Nous avons perdu les deux finales de la FA Cup parce que les arbitres, y compris le VAR, n’ont pas fait leur travail. Quand cela se produit, c’est à nous de faire mieux, pas aux arbitres ni au VAR », a martelé Guardiola.
- AFP
Tous les regards sont désormais tournés vers la rencontre face à Crystal Palace.
Avant de se projeter vers une nouvelle finale de la FA Cup contre Chelsea, Manchester City se rendra mercredi soir à Crystal Palace. Pep Guardiola exige de ses joueurs une concentration totale afin d’éviter la moindre erreur dans la course au titre face à l’Arsenal de Mikel Arteta. Malgré le tumulte médiatique autour de l’arbitrage vidéo, l’entraîneur catalan reste focalisé sur son objectif. « Depuis mon arrivée ici, au Bayern Munich et à Barcelone, j’ai toujours dit aux joueurs : faites-le, faites-le, faites-le mieux », a-t-il déclaré à propos de sa philosophie d’autonomie. « J’ai toujours appris que lorsqu’on perd sa concentration, on se retrouve dans une situation dangereuse. La seule chose que nous pouvons faire, c’est faire mieux, c’est la seule chose que nous contrôlons. Il faut faire toujours mieux pour soi-même, et pour nous, cela signifie se concentrer sur Crystal Palace. »