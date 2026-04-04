Getty Images Sport
Traduit par
Pep Guardiola admet qu'il accepterait le transfert de Rodri au Real Madrid après les déclarations du lauréat du Ballon d'Or concernant son retour en Espagne
La tentation du Bernabéu
L'entraîneur de Manchester City s'est exprimé sans détours sur l'attrait du Bernabéu, alors que les spéculations s'intensifient quant à l'avenir à long terme de Rodri. Suite à ses commentaires concernant un éventuel transfert dans la capitale espagnole, les rumeurs d'un retour dans son pays natal ont pris de l'ampleur. Guardiola a admis que l'attrait exercé par le club aux 15 titres européens est un facteur unique que peu de professionnels peuvent ignorer. Il a clairement compris pourquoi son pilier du milieu de terrain pourrait être tenté par un retour dans la ville où il est né.
- Getty Images Sport
La liberté de choisir
Guardiola a réaffirmé sa ligne de conduite de longue date consistant à laisser partir les joueurs qui ne souhaitent plus rester à l'Etihad Stadium. Il a confirmé que cette philosophie s'appliquait à tous les membres de son effectif, même s'ils ont joué un rôle clé dans les récents succès de l'équipe.
« Je ne vois pas un seul joueur qui refuserait l’opportunité de jouer pour le Real Madrid, je comprends tout à fait… il est né en Espagne », a expliqué Guardiola lors d’une conférence de presse. Lorsqu’on lui a demandé s’il maintiendrait sa position de ne pas faire obstacle à un départ, il a répondu : « Absolument. Si un joueur n'est pas heureux, il doit partir. Je pense toujours qu'il est heureux et j'espère qu'il le restera, mais s'il n'est pas heureux, il n'a qu'à frapper à la porte du directeur sportif. »
Un souhait de continuité
Malgré son ouverture à l'idée d'un transfert, l'entraîneur de Manchester City a souligné l'immense valeur que l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid apporte à son dispositif tactique. Rodri est devenu le pilier d'une équipe qui a dominé tant la Premier League qu'Europe, et il garde l'espoir que le joueur de 29 ans reste à Manchester.
« Mon souhait est que Rodri reste le plus longtemps possible dans ce club, car c'est un joueur incroyable, un joueur de haut niveau, mais chacun est maître de sa propre vie », a fait remarquer l'entraîneur.
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Avant de prendre une décision concernant son avenir, Rodri restera concentré sur Manchester City, qui occupe actuellement la deuxième place de la Premier League, à neuf points du leader, Arsenal. Les Citizens affronteront prochainement Liverpool en quarts de finale de la FA Cup, avant de se rendre à Stamford Bridge pour affronter Chelsea en championnat.