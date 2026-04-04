Pep Guardiola admet qu'il accepterait le transfert de Rodri au Real Madrid après les déclarations du lauréat du Ballon d'Or concernant son retour en Espagne

Guardiola a réaffirmé sa ligne de conduite de longue date consistant à laisser partir les joueurs qui ne souhaitent plus rester à l'Etihad Stadium. Il a confirmé que cette philosophie s'appliquait à tous les membres de son effectif, même s'ils ont joué un rôle clé dans les récents succès de l'équipe.

« Je ne vois pas un seul joueur qui refuserait l’opportunité de jouer pour le Real Madrid, je comprends tout à fait… il est né en Espagne », a expliqué Guardiola lors d’une conférence de presse. Lorsqu’on lui a demandé s’il maintiendrait sa position de ne pas faire obstacle à un départ, il a répondu : « Absolument. Si un joueur n'est pas heureux, il doit partir. Je pense toujours qu'il est heureux et j'espère qu'il le restera, mais s'il n'est pas heureux, il n'a qu'à frapper à la porte du directeur sportif. »