Alors que, après la victoire 2-1 des Merengues, les deux équipes procédaient à leur habituel échange de poignées de main et que la plupart des joueurs se félicitaient mutuellement, Rüdiger semblait avoir encore besoin de clarifier les choses. Alors que Guardiola serrait la main de certains joueurs du Real, tels que Dean Huijsen, Federico Valverde et Vinicius Junior, l'international allemand s'est soudainement présenté devant lui.
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Pep Guardiola a riposté par un baiser : Antonio Rüdiger fait à nouveau parler de lui au Real Madrid avec une scène insolite
Des scènes étranges se sont alors produites. Rüdiger et Guardiola se sont d'abord serré la main, avant que le défenseur central ne s'approche assez près de l'entraîneur de City. Alors que Guardiola s'apprêtait à se détourner, Rüdiger a continué à lui tenir la main.
Le sourire amical de Guardiola a disparu, et un bref échange de mots s'est ensuivi. On ne connaît pas les détails de cette conversation. Les événements qui ont suivi laissent toutefois penser qu'elle était de nature sérieuse. Nathan Ake a d'abord repoussé Rüdiger d'un léger coup de coude, avant que l'entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa, n'intervienne à son tour pour éloigner son joueur de Guardiola à grands gestes.
Alors que Rüdiger se retournait une nouvelle fois vers Guardiola, il a mis sa main devant sa bouche pour étouffer ses paroles. L'ancien entraîneur du FC Bayern Munich s'est éloigné, a légèrement grimacé et a fait un geste de baiser dans sa direction.
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Ce n'est pas la première fois que Rüdiger se fait remarquer de manière négative
Rüdiger se retrouve ainsi une nouvelle fois au centre de l'attention, loin du terrain. Récemment encore, Diego Rico, du FC Getafe, lui a reproché, à la suite d'une faute controversée, d'avoir voulu lui faire mal intentionnellement. Selon lui, Rüdiger aurait tenté de lui « casser la figure ». Rüdiger a toutefois fermement rejeté ces accusations lundi : « Si je l'avais taclé intentionnellement, je l'aurais blessé. Je lui ai parlé après le match. Il ne faut pas se contenter de regarder une image figée. J'aime jouer dur. Mais j'ai des limites que je ne franchis pas. C'est pourquoi je pense que ces commentaires étaient un peu exagérés. »
En avril 2025, Rüdiger avait également fait la une des journaux pour des raisons négatives lorsqu’il avait lancé un rouleau de bandage en direction de l’arbitre et l’avait insulté lors de la finale de la Copa del Rey contre le FC Barcelone. Il avait été sanctionné par la fédération espagnole d’une suspension de six matchs. Un débat s'est alors engagé, poussant même le sélectionneur national Julian Nagelsmann à faire une déclaration. « La limite est atteinte. Il ne devrait pas se permettre davantage, sinon cela aura des conséquences plus graves », avait-il déclaré à l'époque.
Rüdiger va-t-il faire son retour en équipe nationale allemande ?
Ce jeudi, on attend avec impatience de savoir si Rüdiger fera son retour en sélection allemande. Le pilier de la défense avait manqué les deux derniers stages de préparation en raison d’une blessure à la cuisse. Dans une interview très commentée accordée au magazine kicker, Nagelsmann n’a pas non plus précisé s’il allait sélectionner Rüdiger pour les matchs amicaux décisifs contre la Suisse et le Ghana fin mars.
Nagelsmann a souligné que l'état physique de Rüdiger serait finalement déterminant : « Antonio doit être en pleine forme et en bonne santé. S'il a des petits bobos, comme cela lui est parfois arrivé chez nous, il n'atteindra pas son niveau maximal, et cela n'aurait alors aucun sens. Mais il est sur la bonne voie. »
Après sa blessure au genou en janvier, Rüdiger fait à nouveau partie intégrante du onze de départ du Real depuis la mi-février. Contre ManCity, il a disputé les 90 minutes à chaque fois.
Antonio Rüdiger : statistiques pour le Real Madrid cette saison
Jeux 17 Minutes jouées 1 425 Buts 1 Passes décisives 0
Questions fréquentes
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".