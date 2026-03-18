Pep Guardiola a riposté par un baiser : Antonio Rüdiger fait à nouveau parler de lui au Real Madrid avec une scène insolite

Des scènes étranges se sont alors produites. Rüdiger et Guardiola se sont d'abord serré la main, avant que le défenseur central ne s'approche assez près de l'entraîneur de City. Alors que Guardiola s'apprêtait à se détourner, Rüdiger a continué à lui tenir la main.

Le sourire amical de Guardiola a disparu, et un bref échange de mots s'est ensuivi. On ne connaît pas les détails de cette conversation. Les événements qui ont suivi laissent toutefois penser qu'elle était de nature sérieuse. Nathan Ake a d'abord repoussé Rüdiger d'un léger coup de coude, avant que l'entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa, n'intervienne à son tour pour éloigner son joueur de Guardiola à grands gestes.

Alors que Rüdiger se retournait une nouvelle fois vers Guardiola, il a mis sa main devant sa bouche pour étouffer ses paroles. L'ancien entraîneur du FC Bayern Munich s'est éloigné, a légèrement grimacé et a fait un geste de baiser dans sa direction.