Pep Guardiola a rendu un hommage émouvant à Bernardo Silva, qu’il a qualifié de « spécial », après la performance brillante de l’icône de Manchester City face à Arsenal

Guardiola a livré une réponse profonde et émouvante lorsqu’on lui a demandé de résumer l’héritage de Silva. Il a déclaré : « De la gratitude. Si je parle trop, je vais pleurer. [Je voudrais dire] un immense merci au nom de ce club pour tout ce que tu as fait. Il prouve que le football commence ici [dans la tête] et va jusqu’aux pieds. Ce joueur n’est pas le plus rapide, mais il sait exactement, à chaque instant, ce qu’il faut faire. Il est toujours engagé et rarement blessé. La saison dernière l’a démontré : quand les autres étaient absents, il répondait présent, souffrant le premier. Sa mentalité fait la différence. Il voit toujours le côté positif de la vie, et un tel état d’esprit mérite la plus grande reconnaissance. »