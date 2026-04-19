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Pep Guardiola a rendu un hommage émouvant à Bernardo Silva, qu’il a qualifié de « spécial », après la performance brillante de l’icône de Manchester City face à Arsenal

B. Silva
Manchester City
P. Guardiola
Arsenal
Manchester City vs Arsenal
Premier League

Pep Guardiola a rendu un hommage émouvant à Bernardo Silva après la victoire cruciale 2-1 de Manchester City face à Arsenal en Premier League. L'entraîneur de City a salué l'incroyable parcours de neuf ans de l'international portugais à l'Etihad Stadium, alors que celui-ci s'apprête à quitter le club cet été.

  • Une performance emblématique du capitaine

    Guardiola n’a pas tarit d’éloges à l’égard de Silva après sa nouvelle performance exceptionnelle lors de la victoire palpitante 2-1 de dimanche contre les Gunners. Le capitaine a réalisé une action décisive en fin de rencontre, effectuant un dégagement désespéré mais efficace après un sprint face à Kai Havertz. Jeudi, le milieu de terrain portugais a annoncé qu’il quitterait le club en fin de saison, et Guardiola, interrogé sur ses sentiments à l’égard du joueur, a admis être submergé par l’émotion en songeant à l’impact du numéro 20.

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    Guardiola lutte pour contenir son émotion

    Guardiola a livré une réponse profonde et émouvante lorsqu’on lui a demandé de résumer l’héritage de Silva. Il a déclaré : « De la gratitude. Si je parle trop, je vais pleurer. [Je voudrais dire] un immense merci au nom de ce club pour tout ce que tu as fait. Il prouve que le football commence ici [dans la tête] et va jusqu’aux pieds. Ce joueur n’est pas le plus rapide, mais il sait exactement, à chaque instant, ce qu’il faut faire. Il est toujours engagé et rarement blessé. La saison dernière l’a démontré : quand les autres étaient absents, il répondait présent, souffrant le premier. Sa mentalité fait la différence. Il voit toujours le côté positif de la vie, et un tel état d’esprit mérite la plus grande reconnaissance. »

  • Une véritable légende du club

    Le manager a poursuivi son éloge en soulignant que le statut de la star partante au sein du club est sans égal. Il a ajouté : « Quand on parle de légende, il faut l’écrire en majuscules. Pas seulement aujourd’hui, mais à chaque match depuis neuf ans. Ces années passées ensemble n’auraient jamais pu être aussi exceptionnelles sans lui. C’est un joueur exceptionnel. Où qu’il aille, l’équipe aura beaucoup de chance de l’avoir parmi elle. »

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    Tous les regards sont désormais tournés vers Burnley et Wembley.

    Manchester City vise désormais la première place du classement de la Premier League à l’occasion de son déplacement à Burnley mercredi soir. Une victoire décisive permettrait à l’équipe de Guardiola de dépasser Arsenal en tête du classement grâce à une meilleure différence de buts. Après cette rencontre cruciale, l’attention se portera sur la demi-finale très attendue de la FA Cup contre Southampton, samedi.

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