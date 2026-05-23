Getty Images
Traduit par
Pep Guardiola à la tête de l'Angleterre ?! Noel Gallagher, légende d'Oasis, soutient l'entraîneur sortant de Manchester City pour qu'il prenne les rênes des Three Lions et réalise son rêve de remporter la Coupe du monde
Pep à la tête des Three Lions ?
Alors que la moitié bleue de Manchester se prépare à un adieu chargé d’émotion, la star d’Oasis, Gallagher, a suggéré que l’entraîneur sortant pourrait prendre les rênes de l’équipe d’Angleterre. Après l’annonce officielle du départ de Guardiola de Manchester City cet été, après une décennie de domination, beaucoup se demandent quel avenir attend l’homme aux vingt trophées majeurs glanés à l’Etihad.
Gallagher, un proche de l’Espagnol, a confié à talkSPORT : « Si je le connais bien, je parie qu’il attendra la fin de la Coupe du monde pour rejoindre un nouveau projet. C’est le seul titre qui manque à son palmarès ; il a déjà tout gagné et révolutionné le jeu. Je le vois bien soulever la Coupe du monde, le voir prendre les commandes de l’équipe d’Angleterre, diriger les Pays-Bas ou entraîner l’un des « Big Six » : il n’est pas près de quitter le monde du football. »
- AFP
L’ère post-Etihad : quel avenir pour le club ?
La transition à Manchester City est déjà en marche, Enzo Maresca devant combler l’énorme vide laissé par son ancien mentor. Alors que Guardiola va endosser le rôle d’ambassadeur mondial au sein du City Football Group, Gallagher a averti que l’ère des titres garantis pourrait bien toucher à sa fin pour les Cityzens.
« Oubliez l’idée de le remplacer, c’est fini », tranche Gallagher. « Cette quasi-certitude de gagner un trophée chaque saison avec Pep, c’est terminé. Il faut repartir de zéro ; désormais, Khaldoon [Al Mubarak] est l’homme clé du club, et nous devons avancer. On ne verra plus jamais quelqu'un comme Guardiola. Ce n'est pas seulement un jour triste pour les fans de Man City, c'est un jour triste pour la Premier League, car il attirait les foules : c'était une superstar. »
La pression qui pèse sur Thomas Tuchel
Les déclarations de Gallagher sur le poste de sélectionneur de l’Angleterre surviennent alors que des tensions traversent actuellement l’équipe nationale. Sous le feu des projecteurs, l’actuel sélectionneur Thomas Tuchel est déjà sous pression, et ce avant même le coup d’envoi du tournoi nord-américain. L’ancien attaquant de Watford Troy Deeney estime même qu’un échec à la Coupe du monde devrait entraîner le licenciement de l’Allemand.
Ses choix de groupe surprenants, notamment les exclusions de Phil Foden et Cole Palmer, alimentent déjà les spéculations sur son avenir à long terme. Si les Three Lions ne brillent pas sur la scène internationale, la FA pourrait se retrouver à la recherche d’un successeur. Dans ce cas, le sélectionneur le plus titré de l’histoire moderne serait libre et en quête d’un nouveau défi.
- AFP
Un héritage qui a bouleversé le football anglais
Quelle que soit sa prochaine destination, l’influence de Guardiola sur le football anglais reste sans pareille. En repensant à son passage à Manchester, l’entraîneur catalan a récemment souligné le lien qu’il ressentait avec l’esprit travailleur de la ville. « C’est une ville bâtie sur le travail. Sur l’effort », a-t-il déclaré. « On le voit dans la couleur des briques. Chez ces gens qui pointaient tôt et restaient tard. Les usines. Les Pankhurst. Les syndicats. La musique. Tout simplement la révolution industrielle et la manière dont elle a changé le monde. Et je pense avoir fini par le comprendre, tout comme mes équipes. »
Gallagher espère que, même si Guardiola se tourne vers un projet international, il restera un guide pour City. « Des rumeurs indiquent qu’il pourrait rester au sein du Manchester City Football Group, ce qui serait formidable », a-t-il ajouté. « Ce serait dommage de perdre son savoir-faire ; j’espère qu’il deviendra notre Johan Cruyff. Cruyff l’a révélé, et j’espère que Pep sera là quand les dirigeants auront besoin de son expertise. »