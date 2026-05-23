Pep Guardiola à la tête de l'Angleterre ?! Noel Gallagher, légende d'Oasis, soutient l'entraîneur sortant de Manchester City pour qu'il prenne les rênes des Three Lions et réalise son rêve de remporter la Coupe du monde

Alors que la moitié bleue de Manchester se prépare à un adieu chargé d’émotion, la star d’Oasis, Gallagher, a suggéré que l’entraîneur sortant pourrait prendre les rênes de l’équipe d’Angleterre. Après l’annonce officielle du départ de Guardiola de Manchester City cet été, après une décennie de domination, beaucoup se demandent quel avenir attend l’homme aux vingt trophées majeurs glanés à l’Etihad.

Gallagher, un proche de l’Espagnol, a confié à talkSPORT : « Si je le connais bien, je parie qu’il attendra la fin de la Coupe du monde pour rejoindre un nouveau projet. C’est le seul titre qui manque à son palmarès ; il a déjà tout gagné et révolutionné le jeu. Je le vois bien soulever la Coupe du monde, le voir prendre les commandes de l’équipe d’Angleterre, diriger les Pays-Bas ou entraîner l’un des « Big Six » : il n’est pas près de quitter le monde du football. »







