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Pep Guardiola à la tête de Cristiano Ronaldo ?! Jorge Jesus estime que l’entraîneur de Manchester City devrait être « fier » de le remplacer à Al-Nassr, alors qu’il confirme son départ après son succès en Saudi Pro League
Jésus réagit aux rumeurs concernant Guardiola après son départ d'Al-Nassr
Jésus a confirmé son départ d’Al-Nassr aussitôt après le titre remporté par le club en Ligue professionnelle saoudienne cette semaine. Son départ coïncide avec les rumeurs croissantes qui envoient l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, en Arabie saoudite. L’entraîneur portugais a répondu sans détour à ces spéculations lors d’une interview accordée à Sport TV.
- AFP
Jésus clarifie sa position sur Guardiola et Ronaldo
Interrogé sur la possibilité que Guardiola lui succède à Al-Nassr, Jesus a écarté l’idée avec fermeté, estimant au contraire que c’est l’Espagnol qui devrait se sentir honoré. L’entraîneur brésilien a aussi justifié sa décision de ne pas prolonger son contrat malgré ses récents succès nationaux.
« Fier [d’être remplacé par Guardiola] ? Non… pourquoi ? C’est lui qui devrait être fier de me remplacer, pas moi de le remplacer », a déclaré Jesus.
« Quand j’ai accepté ce défi, lorsque Cristiano Ronaldo et [José] Semedo m’ont invité, je savais que ce serait le plus grand défi de ma carrière d’entraîneur. Pour remporter ce championnat, nous devions être nettement supérieurs à nos adversaires. Comme je l’ai dit à Cris : “Je vais vous aider à devenir champions, puis je poursuivrai ma vie.” »
Le rôle déterminant de Ronaldo dans l'arrivée de Jesus
Jesus a révélé que Ronaldo avait été déterminant pour le convaincre de rejoindre Al-Nassr. Il a expliqué qu’il n’avait accepté qu’un contrat d’un an, en raison des exigences physiques et mentales du poste d’entraîneur en Arabie saoudite.
« Quand j’ai parlé avec Cristiano Ronaldo, ils m’ont d’abord proposé un contrat de deux ans, mais je ne voulais m’engager que pour un an. C’est ma règle dans chaque club. Le championnat saoudien est exigeant : il faut prendre des décisions, parfois au prix de son corps, et cela épuise. Ce fut une saison merveilleuse, je dois maintenant en profiter ailleurs.
Animé d’une immense passion pour le football, je lui ai répondu : “Je n’accepte ce projet que pour toi, sinon je ne viendrais pas. Nous allons remporter les deux titres et tu repartiras avec un trophée.” Et c’est exactement ce qui s’est produit. »
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Après sa réussite en Arabie saoudite, Jésus envisage sereinement son prochain défi.
Jesus doit annoncer sa prochaine destination dans les prochaines semaines, après avoir brillamment conclu son passage à Al-Nassr. La Turquie le séduit : on évoque notamment un retour à Fenerbahçe, qu’il a dirigé de 2022 à 2023.
Par ailleurs, les déclarations de l’entraîneur portugais relancent les spéculations sur l’avenir de Guardiola, annoncé partant de Manchester City en fin de saison.