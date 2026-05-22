Interrogé sur la possibilité que Guardiola lui succède à Al-Nassr, Jesus a écarté l’idée avec fermeté, estimant au contraire que c’est l’Espagnol qui devrait se sentir honoré. L’entraîneur brésilien a aussi justifié sa décision de ne pas prolonger son contrat malgré ses récents succès nationaux.

« Fier [d’être remplacé par Guardiola] ? Non… pourquoi ? C’est lui qui devrait être fier de me remplacer, pas moi de le remplacer », a déclaré Jesus.

« Quand j’ai accepté ce défi, lorsque Cristiano Ronaldo et [José] Semedo m’ont invité, je savais que ce serait le plus grand défi de ma carrière d’entraîneur. Pour remporter ce championnat, nous devions être nettement supérieurs à nos adversaires. Comme je l’ai dit à Cris : “Je vais vous aider à devenir champions, puis je poursuivrai ma vie.” »