Pep Guardiola a fait de Manchester City une puissance européenne, mais l’arrivée d’Enzo Maresca pourrait compromettre la reconstruction prometteuse menée par le coach légendaire

La course à la succession s’apparente déjà à une formalité : Maresca, depuis longtemps seul en lice, devrait officiellement prendre la suite de Guardiola, lequel revient au club où il a fait ses armes. Cette nomination, qui divise déjà les avis, s’inscrit dans l’héritage d’un entraîneur au palmarès impressionnant.

Soutenu par les moyens financiers quasi illimités du cheikh Mansour et du groupe d’Abu Dhabi, Guardiola a imposé une ère de domination sans précédent à l’Etihad : au moins un titre lors de chacune de ses dix saisons sur le banc, dont une première Ligue des champions en 2023, et un total impressionnant de 17 trophées majeurs, dont le dernier face à Chelsea en finale de la FA Cup samedi dernier.

Irremplaçable, il laisse à Maresca, de retour au club où il a commencé sa carrière d’entraîneur, une mission aussi exaltante qu’ardue.