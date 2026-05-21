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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Pep Guardiola a fait de Manchester City une puissance européenne, mais l’arrivée d’Enzo Maresca pourrait compromettre la reconstruction prometteuse menée par le coach légendaire

Analysis
Manchester City
P. Guardiola
E. Maresca
Premier League
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Manchester City vs Aston Villa

Ce qui semblait autrefois impensable est sur le point de se concrétiser pour Manchester City : Pep Guardiola s’apprête à mettre un terme à une décennie fastueuse à l’Etihad Stadium. L’entraîneur catalane, largement salué pour son impact, devrait, selon toute vraisemblance, quitter ses fonctions en fin de saison, marquant ainsi la clôture d’une ère révolutionnaire pour le club et pour le football anglais dans son ensemble. La tâche s’annonce colossale, mais l’ancien coach de Chelsea, Enzo Maresca, se tient déjà prêt à prendre le relais.

La course à la succession s’apparente déjà à une formalité : Maresca, depuis longtemps seul en lice, devrait officiellement prendre la suite de Guardiola, lequel revient au club où il a fait ses armes. Cette nomination, qui divise déjà les avis, s’inscrit dans l’héritage d’un entraîneur au palmarès impressionnant.

Soutenu par les moyens financiers quasi illimités du cheikh Mansour et du groupe d’Abu Dhabi, Guardiola a imposé une ère de domination sans précédent à l’Etihad : au moins un titre lors de chacune de ses dix saisons sur le banc, dont une première Ligue des champions en 2023, et un total impressionnant de 17 trophées majeurs, dont le dernier face à Chelsea en finale de la FA Cup samedi dernier.

Irremplaçable, il laisse à Maresca, de retour au club où il a commencé sa carrière d’entraîneur, une mission aussi exaltante qu’ardue.

  • Pep Guardiola Champions League trophy Manchester City 2023Getty

    Une décennie fastueuse

    Les entraîneurs de longue date sont rares de nos jours : dans une quête paradoxale de succès durable, les embauches et les licenciements se multiplient. Pourtant, Guardiola a bâti une véritable dynastie à l’Etihad Stadium au cours d’une décennie fastueuse chez les Citizens, et il partira selon ses propres conditions.

    Après des débuts mitigés ponctués d’une troisième place en Premier League en 2016-2017, à quatorze points du champion Chelsea, sa formation a ensuite imposé sa loi au sommet du football anglais. Son palmarès comprend désormais huit coupes nationales.

    S’appuyant sur un noyau de joueurs de classe mondiale – Vincent Kompany, David Silva, Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri et Erling Haaland – les Citizens ont été couronnés en 2018 et 2019, puis ont enchaîné un quadruplé historique de 2021 à 2024.

    Le point d’orgue de son mandat est toutefois survenu en 2023, lorsque le club a conquis sa première Coupe d’Europe en dominant l’Inter en finale à Istanbul, achevant ainsi une saison d’exception et un triplé historique.

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Un joueur irremplaçable

    Avant d’analyser l’arrivée de Maresca, rappelons que remplacer Guardiola constitue un défi redoutable, presque insurmontable, pour les dirigeants de City. Depuis l’annonce de son départ imminent lundi, le tacticien catalan est universellement salué comme un « génie », et à juste titre : il n’y aura jamais d’autre entraîneur comme lui.

    Inspiré par son mentor, la légende néerlandaise Johan Cruyff, Guardiola se distingue par une innovation et une intensité inégalées dans le football moderne. Il laissera une empreinte indélébile sur City et sur le football anglais, où ses tactiques et ses divers styles de jeu axés sur la possession ont été copiés et reproduits à maintes reprises à tous les niveaux – du tiki-taka aux arrières latéraux inversés, en passant par les faux numéros 9 et les milieux de terrain en caisson.

    Maresca n’est que l’un des nombreux disciples de Pep, au même titre que Mikel Arteta, le technicien d’Arsenal fraîchement couronné en Premier League, et bien d’autres à travers le monde. L’ampleur de son influence est tout bonnement incommensurable.

    Sans même évoquer les trophées : sous Guardiola, la victoire est devenue une habitude, au point que l’on considère désormais comme acquis un titre en fin de saison ; une constance qui, depuis la première année du technicien, n’a jamais faibli et dont l’émulation s’annonce ardue.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une plateforme vers la réussite

    Guardiola a posé les bases d'un éventuel succès futur, quel que soit son successeur. Lors des derniers mercatos, il a supervisé la refonte progressive d'un effectif qui montrait des signes de fatigue en 2024-2025, en mettant en place un nouveau noyau plus jeune, prêt à mener le club vers l'avenir.

    De Bruyne, Ederson, Kyle Walker et Ilkay Gundogan, dont l’âge commençait à peser, ont ainsi été cédés pour faire place à Rayan Cherki, Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov et Tijjani Reijnders, tous encore loin de leur apogée.

    Les arrivées de janvier 2025, Antoine Semenyo et Marc Guehi, se sont immédiatement intégrées comme si elles évoluaient au club depuis des années, permettant à l’équipe de rester au coude à coude avec Arsenal jusqu’à la dernière journée.

    Issu du centre de formation, Nico O’Reilly s’annonce comme la révélation de la Premier League 2025-2026. À seulement 21 ans, ce latéral polyvalent, athlétique et déjà taillé pour le jeu de Guardiola, pourrait bientôt compter parmi les meilleurs arrières du moment.

  • FBL-EUR-C1-MANCHESTER CITY-TRAININGAFP

    Connexion urbaine

    Maresca dispose d’un vaste terrain d’action et l’Italien sera un visage familier pour de nombreux joueurs, puisqu’il a déjà travaillé au club sous les ordres de Guardiola à différents niveaux. L’ancien milieu de terrain de la Juventus et de Séville a fait ses armes comme entraîneur au sein du centre de formation, menant l’équipe des moins de 23 ans de City au titre de la Premier League 2 lors de la saison 2020-2021, en pleine période de pandémie.

    Un bref passage infructueux à la tête de Parme, dans son pays natal, ne l’empêche pas de revenir à l’Etihad Campus en juin 2022 pour devenir l’adjoint de Guardiola, et ainsi puiser directement à la source de son mentor.

    La saison suivante, 2022-2023, City a réalisé le triplé historique et la cote de Maresca a grimpé en flèche au sein du staff de Guardiola. Relégué, Leicester City l’a alors contacté durant l’été, et après avoir mené les Foxes au titre en Championship, Chelsea a décidé de lui offrir sa chance douze mois plus tard.

  • Pep Guardiola Enzo Maresca Manchester CityGetty Images

    « C’est grâce à Pep que je suis devenu entraîneur. »

    Même lorsqu’il dirigeait Chelsea, le rival national de Manchester City, Maresca ne tarissait pas d’éloges sur Guardiola, qui le lui rendait bien, le qualifiant de « génie » et révélant que l’entraîneur catalane avait inspiré sa propre carrière.

    « J’ai décidé de devenir entraîneur grâce à l’équipe de Pep, le FC Barcelone, il y a des années », a-t-il admis l’année dernière. « À mon avis, personne ne peut être comparé à ce FC Barcelone et à Pep. Ils ont révolutionné le football en Espagne : tous les clubs ont alors cherché à jouer de cette manière.

    Puis il est parti en Allemagne et tout le monde a essayé d’imiter ce style. Ensuite, il est arrivé en Angleterre et de nombreux clubs, ainsi que l’équipe nationale, ont tenté de faire de même. À mon avis, personne n’a eu autant d’influence sur le football des vingt ou vingt-cinq dernières années. »

    Guardiola a également salué le travail de son ancien collègue : « L’un des meilleurs entraîneurs au monde, Enzo Maresca, je le connais bien, mais son œuvre à Chelsea n’est pas suffisamment reconnue, a-t-il affirmé plus tôt cette saison. Remporter la Coupe du monde des clubs, la Ligue Europa Conférence, puis se qualifier pour la Ligue des champions dans un championnat aussi exigeant avec une équipe jeune, c’est exceptionnel. »

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Aucune autre solution ne se présente.

    Les supporters de City peuvent légitimement s’interroger : pourquoi le plan de succession du club se limite-t-il à un seul nom, aussi solide soit le soutien de Guardiola et malgré les liens préexistants de Maresca avec le club ? Les moyens financiers ne manquent pas pour recruter un autre entraîneur de renom. Des techniciens comme Xabi Alonso, Andoni Iraola ou Xavi auraient pu représenter des pistes plus séduisantes ; toutefois, le premier vient tout juste de s’engager avec Chelsea.

    Deux autres disciples de Guardiola se distinguent également. On peut se demander si les Cityzens ont sondé la disponibilité de Luis Enrique, actuellement en lice pour un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Le technicien espagnol, qui a déjà conquis la Ligue 1 sans trembler, pourrait quitter le club parisien à l’issue de son contrat en 2027.

    Autre option, Kompany, l’ancien capitaine emblématique de City, fait jouer au Bayern Munich l’un des plus beaux footballs du continent. Il serait surprenant que les dirigeants citizens ne lui aient pas au moins proposé un retour, même si l’on dit que Kompany est attaché à son projet bavarois et à l’objectif d’une victoire en Ligue des champions.

    Au vu de ces éléments, Maresca apparaît comme un choix sûr, familier avec le club et relativement économique, même si City pourrait tout de même devoir verser une indemnité de transfert à Chelsea.


  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    Des fortunes diverses

    Reste à savoir si l’un des disciples de Guardiola parviendra un jour à égaler son palmarès à l’Etihad. Maresca n’a pas la même aura que son futur prédécesseur lors de sa nomination en 2016, et son jeu plus lent pourrait interroger.

    Son passage à Chelsea a été tumultueux : une course au titre prometteuse lors de sa première saison a dérapé durant un hiver difficile, les Blues chutant de la 2e place, à deux points du futur champion Liverpool, à la 4e, à 15 unités du sommet.

    Il a toutefois décroché un trophée majeur : les Blues ont d’abord dominé la Ligue Europa Conférence, puis ont surpris en remportant la Coupe du monde des clubs, battant le PSG en finale grâce à un Cole Palmer des grands soirs.

    Un triomphe perçu comme majeur à Stamford Bridge, mais qui n’a pas prévenu la suite : limogé le 1^(er) janvier, alors que le club pointait à la septième place de la Premier League avec une seule victoire en sept matchs, Maresca était déjà annoncé en discussions pour succéder à Guardiola à City.

    Alors qu’il semblait pouvoir s’installer durablement sur le banc des Blues, son départ a surtout résulté d’une rupture avec la direction. Quelques semaines avant son départ, il a violemment critiqué ses dirigeants lors d’une conférence de presse désormais célèbre, dénonçant leur ingérence dans les affaires de l’équipe première, leurs échecs sur le marché des transferts et estimant mériter un nouveau contrat après ses exploits de la saison précédente.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAININGAFP

    Un nouveau départ

    Chelsea et Manchester City sont désormais deux clubs aux profils très distincts. Loin du climat parfois chaotique de Stamford Bridge, Maresca pourrait trouver l’environnement propice à son épanouissement. Il devrait bénéficier d’un solide soutien lors du mercato et apporter une certaine continuité grâce à son jeu de possession, qui inclut des arrières latéraux inversés, une marque de fabrique qu’il a probablement héritée de Guardiola.

    Entraîneur principal au visage impassible et au style sérieux en conférence de presse, ce technicien de 46 ans n’affiche pas le même charisme public que le Catalan, et les supporters de Chelsea ne se sont jamais vraiment attachés à lui comme ils l’avaient fait avec Thomas Tuchel ou Antonio Conte. Pourtant, Maresca a déjà démontré qu’il partageait la même intensité, le même souci du détail, la même soif de victoire et la même capacité à souder le vestiaire.

    Sa connaissance approfondie du club et de ses jeunes talents s’avérera par ailleurs précieuse alors qu’il ouvre un nouveau chapitre à l’Etihad.

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