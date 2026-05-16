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Pep Guardiola a botté en touche lorsqu’on lui a demandé s’il resterait à Manchester City après la victoire en finale de la FA Cup, alors que des rumeurs suggèrent qu’il pourrait quitter le club mancunien
Guardiola évite soigneusement de commenter les spéculations sur son départ à Wembley.
Pep Guardiola a botté en touche lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir au club après la victoire 1-0 contre Chelsea en finale de la FA Cup. Ce succès lui a permis de soulever son 20e trophée majeur depuis son arrivée en Angleterre, mais l’événement a été éclipsé par des rumeurs persistantes évoquant un départ imminent de l’emblématique technicien catalan de Manchester.
Malgré la tension d’une finale, le technicien catalan est apparu détendu mais évasif face aux médias. Interrogé sur son éventuelle prolongation au-delà de l’exercice en cours, l’ancien mentor du FC Barcelone a préféré botter en touche plutôt que d’offrir une assurance définitive aux fidèles de City.
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Une boutade, puis une sortie express
Interrogé en direct sur TNT Sports par la journaliste Laura Woods, Pep Guardiola a esquivé la question d’un rire sans confirmer ni infirmer son départ potentiel à l’issue de la saison.
« Quelles rumeurs ? », a-t-il répondu avec un sourire, avant d’ajouter : « Passez une bonne soirée. » Ce bref échange suffit pour que supporters et observateurs se demandent si le technicien de 55 ans s’apprête à quitter les Citizens en fin de saison.
Double raison de célébrer pour City
Sur la pelouse, City a conquis la FA Cup grâce à un but d’Antoine Semenyo à la 72^e minute. L’attaquant a conclu avec sang-froid un centre en retrait d’Erling Haaland pour ouvrir le score dans un match tendu face à Chelsea. Ce succès est le deuxième trophée de la saison pour City, après son triomphe en Carabao Cup aux dépens d’Arsenal plus tôt dans l’année.
Cette victoire maintient alive l’espoir d’un triplé national, même si City reste dépendant d’un éventuel faux pas d’Arsenal dans les dernières journées de Premier League. Deux trophées déjà en main, le club porte désormais toute son attention sur la conclusion d’une saison de championnat éprouvante et sur la possibilité d’ajouter un nouveau titre à sa vitrine.
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La course au titre de Premier League
À deux points d’Arsenal, Manchester City n’a plus que deux journées pour inverser la tendance. Les hommes de Guardiola se rendront d’abord à Bournemouth mardi, puis accueilleront Aston Villa lors de la dernière levée. Même un sans-faute pourrait ne pas suffire si les Gunners, actuellement en forme, battent Burnley et Crystal Palace.
Dans le même temps, l’incertitude concernant l’avenir de Guardiola plane toujours sur le club. Après dix années de succès sans précédent, l’hypothèse d’un City sans Pep alimente de plus en plus les spéculations.