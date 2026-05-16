Pep Guardiola a botté en touche lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir au club après la victoire 1-0 contre Chelsea en finale de la FA Cup. Ce succès lui a permis de soulever son 20e trophée majeur depuis son arrivée en Angleterre, mais l’événement a été éclipsé par des rumeurs persistantes évoquant un départ imminent de l’emblématique technicien catalan de Manchester.

Malgré la tension d’une finale, le technicien catalan est apparu détendu mais évasif face aux médias. Interrogé sur son éventuelle prolongation au-delà de l’exercice en cours, l’ancien mentor du FC Barcelone a préféré botter en touche plutôt que d’offrir une assurance définitive aux fidèles de City.