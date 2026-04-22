Pep Guardiola a balayé d’un revers de main les critiques « stupides » de Wayne Rooney concernant les célébrations de Manchester City après leur victoire « décisive » contre Arsenal

L'entraîneur de City a expliqué que l'intensité des célébrations reflétait directement la pression que l'équipe avait ressentie avant le match. Il a affirmé qu'une défaite aurait mis fin à leurs espoirs de remporter un titre, ce qui justifiait pleinement le bruit assourdissant qui a retenti au coup de sifflet final. On a même pu voir Erling Haaland chanter devant une caméra de télévision lors du tour d'honneur d'après-match. Guardiola a également salué l’implication des supporters des Citizens, qui avaient déployé une banderole annonçant : « Panique dans les rues de Londres ».

« Ils savaient qu’en cas de défaite, ce serait “bye bye” les espoirs de titre. Ils ont gagné, nous sommes toujours là, alors pourquoi ne pas célébrer ? Même en respectant l’adversaire et ses supporters, il faut savourer comme on l’entend », a-t-il conclu.