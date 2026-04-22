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Pep Guardiola a balayé d’un revers de main les critiques « stupides » de Wayne Rooney concernant les célébrations de Manchester City après leur victoire « décisive » contre Arsenal
Des festivités « extravagantes »
Rooney a jugé « un peu exagérée » la réaction des joueurs et des supporters de City après la victoire 2-1, tandis que l’ancien milieu de Liverpool Danny Murphy a estimé que ces scènes « paraissaient excessives », notamment lorsque Gianluigi Donnarumma a plongé dans la foule pour célébrer avec les fans locaux. Guardiola a écarté ces critiques d’un geste, rappelant que son équipe mesurait l’importance de ce résultat dans la course au titre de Premier League. « Quand ils ont célébré, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent – des bêtises s'ils le souhaitent –, mais ils ont célébré parce qu'ils connaissent la valeur de l'adversaire », a déclaré Guardiola aux journalistes lors de sa dernière conférence de presse. Grâce à ce succès face aux Gunners, City peut prendre les commandes du classement en cas de nouvelle victoire, mercredi, contre Burnley.
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Guardiola salue l'ampleur de ce résultat
L'entraîneur de City a expliqué que l'intensité des célébrations reflétait directement la pression que l'équipe avait ressentie avant le match. Il a affirmé qu'une défaite aurait mis fin à leurs espoirs de remporter un titre, ce qui justifiait pleinement le bruit assourdissant qui a retenti au coup de sifflet final. On a même pu voir Erling Haaland chanter devant une caméra de télévision lors du tour d'honneur d'après-match. Guardiola a également salué l’implication des supporters des Citizens, qui avaient déployé une banderole annonçant : « Panique dans les rues de Londres ».
« Ils savaient qu’en cas de défaite, ce serait “bye bye” les espoirs de titre. Ils ont gagné, nous sommes toujours là, alors pourquoi ne pas célébrer ? Même en respectant l’adversaire et ses supporters, il faut savourer comme on l’entend », a-t-il conclu.
Il est encore trop tôt pour sabrer le champagne
Guardiola a immédiatement rejeté l’idée selon laquelle les équipes devraient attendre d’avoir le trophée en poche pour laisser libre cours à leurs émotions. Pour l’entraîneur de City, le football se vit au présent et exige de reconnaître l’énorme travail nécessaire pour dominer l’élite. « Attendre la fin de la saison pour faire la fête ? Allons donc », a-t-il lancé. « Je leur ai dit : “À chaque match, allez vers nos supporters et savourez l’instant”. Pourquoi s’en priver ? Doit-on attendre un seul moment pour célébrer en cas de victoire ? Et en cas de défaite, va-t-on pleurer tout le temps ? Allons donc. Tout le monde savait l’importance de cette rencontre. C’était une finale, surtout pour nous. Peut-être pas pour eux, mais pour nous, c’était une finale et, bien sûr, il faut la fêter. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers le déplacement à Turf Moor.
City doit désormais se tourner sans tarder vers son match de milieu de semaine contre Burnley. Guardiola espère que son équipe saura reproduire cette énergie à Turf Moor, même si elle devra se passer de son milieu de terrain clé, Rodri, absent en raison d’une blessure à l’aine contractée lors de la rencontre face à Arsenal. La course au titre de Premier League reste très serrée, et Guardiola le répète : ni City ni Arsenal ne peuvent se permettre le moindre faux pas.