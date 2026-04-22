Goal.com
En direct
Guardiola-RooneyGetty/GOAL
Donny Afroni

Traduit par

Pep Guardiola a balayé d’un revers de main les critiques « stupides » de Wayne Rooney concernant les célébrations de Manchester City après leur victoire « décisive » contre Arsenal

P. Guardiola
W. Rooney
Manchester City
Arsenal
Premier League

Pep Guardiola a répondu à Wayne Rooney après que l’ancien attaquant de Manchester United a critiqué les célébrations des Citizens suivant leur victoire cruciale contre Arsenal. Le technicien catalan a défendu le droit de ses joueurs de savourer ce moment clé à l’Etihad Stadium, qui a consolidé leurs chances de remporter le titre de Premier League.

  • Des festivités « extravagantes »

    Rooney a jugé « un peu exagérée » la réaction des joueurs et des supporters de City après la victoire 2-1, tandis que l’ancien milieu de Liverpool Danny Murphy a estimé que ces scènes « paraissaient excessives », notamment lorsque Gianluigi Donnarumma a plongé dans la foule pour célébrer avec les fans locaux. Guardiola a écarté ces critiques d’un geste, rappelant que son équipe mesurait l’importance de ce résultat dans la course au titre de Premier League. « Quand ils ont célébré, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent – des bêtises s'ils le souhaitent –, mais ils ont célébré parce qu'ils connaissent la valeur de l'adversaire », a déclaré Guardiola aux journalistes lors de sa dernière conférence de presse. Grâce à ce succès face aux Gunners, City peut prendre les commandes du classement en cas de nouvelle victoire, mercredi, contre Burnley.

    • Publicité
  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Guardiola salue l'ampleur de ce résultat

    L'entraîneur de City a expliqué que l'intensité des célébrations reflétait directement la pression que l'équipe avait ressentie avant le match. Il a affirmé qu'une défaite aurait mis fin à leurs espoirs de remporter un titre, ce qui justifiait pleinement le bruit assourdissant qui a retenti au coup de sifflet final. On a même pu voir Erling Haaland chanter devant une caméra de télévision lors du tour d'honneur d'après-match. Guardiola a également salué l’implication des supporters des Citizens, qui avaient déployé une banderole annonçant : « Panique dans les rues de Londres ».

    « Ils savaient qu’en cas de défaite, ce serait “bye bye” les espoirs de titre. Ils ont gagné, nous sommes toujours là, alors pourquoi ne pas célébrer ? Même en respectant l’adversaire et ses supporters, il faut savourer comme on l’entend », a-t-il conclu.

  • Il est encore trop tôt pour sabrer le champagne

    Guardiola a immédiatement rejeté l’idée selon laquelle les équipes devraient attendre d’avoir le trophée en poche pour laisser libre cours à leurs émotions. Pour l’entraîneur de City, le football se vit au présent et exige de reconnaître l’énorme travail nécessaire pour dominer l’élite. « Attendre la fin de la saison pour faire la fête ? Allons donc », a-t-il lancé. « Je leur ai dit : “À chaque match, allez vers nos supporters et savourez l’instant”. Pourquoi s’en priver ? Doit-on attendre un seul moment pour célébrer en cas de victoire ? Et en cas de défaite, va-t-on pleurer tout le temps ? Allons donc. Tout le monde savait l’importance de cette rencontre. C’était une finale, surtout pour nous. Peut-être pas pour eux, mais pour nous, c’était une finale et, bien sûr, il faut la fêter. »

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Tous les regards sont désormais tournés vers le déplacement à Turf Moor.

    City doit désormais se tourner sans tarder vers son match de milieu de semaine contre Burnley. Guardiola espère que son équipe saura reproduire cette énergie à Turf Moor, même si elle devra se passer de son milieu de terrain clé, Rodri, absent en raison d’une blessure à l’aine contractée lors de la rencontre face à Arsenal. La course au titre de Premier League reste très serrée, et Guardiola le répète : ni City ni Arsenal ne peuvent se permettre le moindre faux pas.

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle crest
Newcastle
NEW