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« Pep est l'homme de la situation » : Leonardo Bonucci mise sur Guardiola pour mener un « changement radical » au sein de l'équipe nationale italienne
Bonucci réclame une véritable révolution au sein des Azzurri.
Bonucci a proposé une solution ambitieuse pour remédier aux difficultés persistantes de l'Italie sur la scène internationale, désignant Guardiola comme l'homme capable d'amorcer un « changement radical ». S'exprimant lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards, l'ancien capitaine de la Juventus a laissé entendre que l'entraîneur de Manchester City possédait le génie tactique nécessaire pour redonner à la nation ses gloires passées.
Les Azzurri traversent une période tumultueuse, ayant manqué la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Si le triomphe à l’Euro 2020 a offert un souffle nouveau, un manque de régularité et des problèmes structurels poussent les quadruples champions du monde à rechercher une nouvelle identité sous la houlette d’une nouvelle génération de dirigeants.
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Les fondations défensives doivent être reconstruites.
Pour Bonucci, les maux de la sélection nationale sont profondément enracinés et exigent une refonte totale du système actuel. Le redressement doit s’attaquer en priorité à la défense, jadis référence mondiale du football.
« Il est essentiel de reconstruire le football italien sur de nouvelles bases, en commençant par l’arrière-garde », a-t-il affirmé, d’après Foot Mercato. « Nous devons avoir le courage d’affronter la situation de front pour regagner le respect du monde entier et redevenir cette grande équipe déjà championne du monde. »
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L’arrivée de Guardiola fait rêver.
Bonucci est convaincu que la philosophie de Guardiola est exactement ce dont le pays a besoin. Il estime que l’expérience avérée de l’entraîneur dans la formation des jeunes talents permettrait d’accélérer le développement des étoiles montantes italiennes.
« Nous disposons de jeunes talents ; il faut simplement leur laisser le temps de s’épanouir et de progresser », analyse Bonucci. « Le temps est la seule recette miracle, et si l’on veut un changement radical, Pep est l’homme de la situation. C’est difficile, mais rêver ne coûte rien. »
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Il faudra faire preuve de patience avec la prochaine génération.
Au-delà de la quête d’un sélectionneur de calibre mondial, Bonucci a insisté sur la nécessité pour le public et la fédération italienne de faire preuve de patience à l’égard de la nouvelle génération de talents. L’ancien défenseur, qui a pris sa retraite en 2024, connaît la pression liée au port du maillot bleu et le poids des attentes qui l’accompagne. Toutefois, qu’une figure comme Guardiola prenne ou non les rênes, les Azzurri seront réduits au rôle de spectateurs lors de la Coupe du monde cet été.