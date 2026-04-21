« Pep est l'homme de la situation » : Leonardo Bonucci mise sur Guardiola pour mener un « changement radical » au sein de l'équipe nationale italienne

Bonucci a proposé une solution ambitieuse pour remédier aux difficultés persistantes de l'Italie sur la scène internationale, désignant Guardiola comme l'homme capable d'amorcer un « changement radical ». S'exprimant lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards, l'ancien capitaine de la Juventus a laissé entendre que l'entraîneur de Manchester City possédait le génie tactique nécessaire pour redonner à la nation ses gloires passées.

Les Azzurri traversent une période tumultueuse, ayant manqué la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Si le triomphe à l’Euro 2020 a offert un souffle nouveau, un manque de régularité et des problèmes structurels poussent les quadruples champions du monde à rechercher une nouvelle identité sous la houlette d’une nouvelle génération de dirigeants.