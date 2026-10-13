Et selon Pellegatti, le nom idéal, déjà avancé ces derniers jours et de nouveau mis en avant aujourd’hui, est celui de Piero Ausilio, désormais ancien directeur sportif de l’Inter, artisan de nombreux succès du club au cours de ses 29 années passées à l’Inter.

« Ne nous arrêtons pas à son passé : j’aurais recruté Piero Ausilio une heure après son départ de l’Inter ! Il connaît le football italien, fait autorité et sait parler aux champions. »