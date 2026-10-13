L’AC Milan a besoin d’un dirigeant pour aider Ruben Amorim à gérer le groupe et, peut-être, s’occuper aussi du mercato. C’est l’avis du célèbre journaliste Carlo Pellegatti, figure historique de Mediaset aujourd’hui invitée dans de nombreuses émissions. Intervenant de nouveau ce jour sur Radio Sportiva, il a clairement nommé le dirigeant actuellement libre qui, selon lui, conviendrait à l’AC Milan : Piero Ausilio, ancien dirigeant de l’Inter.
Pellegatti relance : « L’AC Milan a besoin d’hommes de terrain. Il fallait recruter Ausilio une heure après son départ de l’Inter »
HOMMES DE TERRAIN
Le projet de Ruben Amorim continue de progresser, mais alterne phases positives et phases négatives. Selon Pellegatti, cela s’explique par l’absence d’un dirigeant aux côtés de l’entraîneur qui connaisse le football italien : « L’AC Milan a besoin d’hommes de terrain aux côtés d’Amorim »
Ausilio, le bon nom
Et selon Pellegatti, le nom idéal, déjà avancé ces derniers jours et de nouveau mis en avant aujourd’hui, est celui de Piero Ausilio, désormais ancien directeur sportif de l’Inter, artisan de nombreux succès du club au cours de ses 29 années passées à l’Inter.
« Ne nous arrêtons pas à son passé : j’aurais recruté Piero Ausilio une heure après son départ de l’Inter ! Il connaît le football italien, fait autorité et sait parler aux champions. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles