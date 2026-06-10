L'un arrive, l'autre part. La Serie A pourrait bientôt accueillir un nouveau Koopmeiners tout en disant au revoir à Teun, ancien milieu de l'Atalanta, qui n'a pas convaincu à la Juventus et figure sur la liste des partants. Reprenons dans l’ordre : le premier, Peer, est un milieu de terrain ou défenseur central né en 2000, frère de Teun, dont le contrat avec l’AZ Alkmaar court jusqu’en 2028 et qui intéresse Bologne. Les Rossoblu, qui ont finalement opté pour Tedesco plutôt qu’Italiano comme nouvel entraîneur, pourraient perdre Remo Freuler (actuellement aux États-Unis avec la Suisse) après la Coupe du monde et ne veulent pas se retrouver pris au dépourvu. Arrivé en 2009 comme son frère, Peer a porté le brassard à plusieurs reprises la saison passée et a remporté la Coupe des Pays-Bas. Évalué à environ 12 millions d’euros, il pourrait être accompagné dans la transaction par Jesper Karlsson, de retour de prêt à Utrecht.
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Peer Koopmeiners pourrait-il rejoindre l’Italie ? En tout cas, son frère Teun Koopmeiners quitte la Juventus
KOOP, DE LA JUVE À LA TURQUIE ?
Teun Koopmeiners, figure énigmatique de la Juventus, pourrait quitter l’Italie. Depuis son arrivée à Turin en provenance de l’Atalanta pour plus de 60 millions d’euros, il a disputé 89 matches et inscrit 7 buts au total, dont ses deux dernières réalisations en Ligue des champions contre Galatasaray en février. Jamais devenu titulaire sous Motta, Tudor ou Spalletti, il n’a pas réussi à s’imposer au milieu de terrain comme en défense centrale. Pour éviter une perte comptable, la Vieille Dame devrait le céder autour de 30 millions d’euros. Galatasaray et Fenerbahçe sont particulièrement attentifs, tandis qu’un départ en Premier League semble peu probable.