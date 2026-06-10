L'un arrive, l'autre part. La Serie A pourrait bientôt accueillir un nouveau Koopmeiners tout en disant au revoir à Teun, ancien milieu de l'Atalanta, qui n'a pas convaincu à la Juventus et figure sur la liste des partants. Reprenons dans l’ordre : le premier, Peer, est un milieu de terrain ou défenseur central né en 2000, frère de Teun, dont le contrat avec l’AZ Alkmaar court jusqu’en 2028 et qui intéresse Bologne. Les Rossoblu, qui ont finalement opté pour Tedesco plutôt qu’Italiano comme nouvel entraîneur, pourraient perdre Remo Freuler (actuellement aux États-Unis avec la Suisse) après la Coupe du monde et ne veulent pas se retrouver pris au dépourvu. Arrivé en 2009 comme son frère, Peer a porté le brassard à plusieurs reprises la saison passée et a remporté la Coupe des Pays-Bas. Évalué à environ 12 millions d’euros, il pourrait être accompagné dans la transaction par Jesper Karlsson, de retour de prêt à Utrecht.