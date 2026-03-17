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Pedro Porro s'exprime sur la décision d'Igor Tudor de remplacer Antonin Kinsky après seulement 17 minutes lors de la défaite humiliante de Tottenham en Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid
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Cauchemar à Madrid
Lors du match de Ligue des champions disputé mardi dernier au Metropolitano, l'entraîneur de Tottenham, Tudor, a procédé à un changement audacieux de gardien dès les 17 premières minutes. Alors que l'Atlético Madrid menait 3-0, le technicien croate a remplacé Kinsky, une décision rarement observée en l'absence de blessure. Si Kinsky était responsable des deux premiers buts encaissés, la rapidité de ce remplacement a surpris les supporters et les commentateurs. Ce pari pour endiguer l'hémorragie s'est retourné contre lui, les Spurs s'inclinant 5-2, laissant l'équipe se remettre d'une soirée européenne chaotique.
- AFP
Porro explique la logique de Tudor
Dans une interview accordée au journal espagnol AS, Porro a insisté sur le fait que l'équipe soutenait pleinement l'intervention de Tudor, la considérant comme un acte de clémence plutôt que comme une exécution publique. « De mon point de vue, l'entraîneur a pris la bonne décision ; il voulait le protéger », a expliqué l'Espagnol. « Nous ne pensions pas qu'il l'avait remplacé parce qu'il avait commis deux erreurs. C'est le message que j'ai transmis à Tony : dans le football, tout peut arriver. L'important, c'est de se relever ; il n'y a pas d'autre solution. »
Tous derrière le jeune gardien
Les répercussions d'une humiliation aussi retentissante auraient pu mettre un terme à la carrière d'un jeune joueur comme Kinsky, mais le vestiaire de Tottenham s'est mobilisé pour qu'il reste concentré. « De nombreux coéquipiers lui ont envoyé des messages, et cela lui a redonné le moral. Je vois que Kinsky va bien ; il est enthousiaste et motivé », a assuré Porro.
- Getty Images Sport
Une occasion de se racheter immédiatement
Les Spurs accueilleront l'Atlético mercredi soir pour le match retour, dans l'espoir de réussir un retour historique. Kinsky ne sera peut-être pas titulaire pour cette rencontre, mais ses coéquipiers le soutiennent sans réserve. Comme les Spurs ont besoin d'un véritable miracle pour s'imposer au score cumulé, la force mentale de leur défense sera mise à rude épreuve face à une équipe de l'Atlético en pleine confiance.
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