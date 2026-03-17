Pedro Porro s'exprime sur la décision d'Igor Tudor de remplacer Antonin Kinsky après seulement 17 minutes lors de la défaite humiliante de Tottenham en Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid

Dans une interview accordée au journal espagnol AS, Porro a insisté sur le fait que l'équipe soutenait pleinement l'intervention de Tudor, la considérant comme un acte de clémence plutôt que comme une exécution publique. « De mon point de vue, l'entraîneur a pris la bonne décision ; il voulait le protéger », a expliqué l'Espagnol. « Nous ne pensions pas qu'il l'avait remplacé parce qu'il avait commis deux erreurs. C'est le message que j'ai transmis à Tony : dans le football, tout peut arriver. L'important, c'est de se relever ; il n'y a pas d'autre solution. »