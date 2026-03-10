Pedro Porro rompt le silence après son apparente explosion de colère sur la touche à l'encontre du manager de Tottenham, Igor Tudor

Tudor a publiquement reconnu que, même si la Ligue des champions reste un « bonus » prestigieux, l'objectif principal du club est indéniablement le maintien en Premier League. Le manager considère la scène continentale comme une « occasion unique » d'expérimenter de nouvelles idées et de briser les habitudes négatives qui ont miné l'équipe cette année. « Je pense que ce genre de matchs peut nous aider à changer de cap », a déclaré Tudor.

« Il est normal que cette compétition [la Ligue des champions] soit un bonus, mais cela ne signifie pas que nous ne voulons pas passer au tour suivant. Bien sûr, c'est très important. C'est important. Nous devons progresser, donc cela peut être une opportunité. On peut adopter une mentalité totalement différente dans ce genre de match. Cela peut peut-être nous aider à identifier nos problèmes. Je pense que ce genre de matchs peut nous aider à changer de cap, mais nous devons toujours rester concentrés sur nous-mêmes, pour progresser en tant qu'équipe, pour mieux faire les choses, et c'est ça qui compte. »