Getty Images
Traduit par
Pedro Porro rompt le silence après son apparente explosion de colère sur la touche à l'encontre du manager de Tottenham, Igor Tudor
Friction au cœur d'une lutte pour la survie
Les Spurs traversent actuellement leur période la plus difficile du XXIe siècle, avec une série de 11 matchs sans victoire en Premier League. La pression a atteint son paroxysme jeudi lors de la défaite 3-1 contre Crystal Palace, lorsque le défenseur droit Porro a été vu en train de frapper une chaise du banc de touche par frustration après avoir été remplacé, et semblait crier en direction de Tudor.
- Getty Images
La passion plutôt que les conflits personnels
S'exprimant avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions à Madrid, Porro s'est empressé de démentir toute rumeur de désaccord avec son entraîneur. Le défenseur a souligné que ses actions étaient le résultat de ses exigences élevées plutôt que d'un désaccord tactique. « Je tiens à préciser que cela n'avait rien à voir avec l'entraîneur », a déclaré Porro. « Je suis un joueur qui se donne à 200 % sur le terrain, et nous n'aimons jamais perdre. C'est tout simplement ça. Depuis que j'ai appris qu'il allait rejoindre le club, je savais qu'il serait un entraîneur qui nous aiderait beaucoup. Tous les joueurs savent que nous devons suivre la bonne voie avec lui. C'est une situation difficile, mais le plus important pour l'instant est de se concentrer sur le match de demain. »
Concilier les rêves européens et la réalité nationale
Tudor a publiquement reconnu que, même si la Ligue des champions reste un « bonus » prestigieux, l'objectif principal du club est indéniablement le maintien en Premier League. Le manager considère la scène continentale comme une « occasion unique » d'expérimenter de nouvelles idées et de briser les habitudes négatives qui ont miné l'équipe cette année. « Je pense que ce genre de matchs peut nous aider à changer de cap », a déclaré Tudor.
« Il est normal que cette compétition [la Ligue des champions] soit un bonus, mais cela ne signifie pas que nous ne voulons pas passer au tour suivant. Bien sûr, c'est très important. C'est important. Nous devons progresser, donc cela peut être une opportunité. On peut adopter une mentalité totalement différente dans ce genre de match. Cela peut peut-être nous aider à identifier nos problèmes. Je pense que ce genre de matchs peut nous aider à changer de cap, mais nous devons toujours rester concentrés sur nous-mêmes, pour progresser en tant qu'équipe, pour mieux faire les choses, et c'est ça qui compte. »
- (C)Getty Images
Une épreuve difficile pour le caractère
Le premier obstacle à franchir est un match aller à haut risque à Madrid, où les Spurs devront trouver le moyen de neutraliser une équipe de l'Atlético de grande qualité tout en gérant une longue liste de huit joueurs blessés. Cependant, le véritable test se situera au-delà de mardi soir. Après leur périple européen, les hommes de Tudor devront affronter une série de matchs qui détermineront leur maintien dans l'élite. Les Spurs affronteront Liverpool, Nottingham Forest et Sunderland lors de leurs trois prochains matchs de championnat.
Publicité