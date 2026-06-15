Pedro Porro prolonge son contrat avec Tottenham et met ainsi fin aux spéculations concernant un transfert vers Manchester City ou le Real Madrid

Porro s’est engagé pour ses meilleures années avec Tottenham en signant un nouveau contrat à long terme. Bien que le club n’ait pas officiellement révélé la durée exacte de l’accord, la BBC rapporte que le défenseur espagnol est désormais lié au club du nord de Londres jusqu’en 2031.

Il restait initialement deux ans au joueur de 26 ans sur son contrat précédent, mais ses performances impressionnantes ont incité le club à agir rapidement pour s'assurer de son avenir.

Arrivé en janvier 2023 sous la forme d’un prêt en provenance du Sporting CP, puis définitivement recruté pour 40 millions de livres sterling, l’international espagnol s’est rapidement imposé comme un pilier de l’arrière-garde londonienne, totalisant 152 apparitions sous les couleurs des Spurs. La saison dernière, où le club a lutté pour se maintenir en Premier League, il a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues, soit plus que tout autre joueur de l’effectif.







