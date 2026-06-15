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Pedro Porro prolonge son contrat avec Tottenham et met ainsi fin aux spéculations concernant un transfert vers Manchester City ou le Real Madrid
Les Spurs ont finalisé l’arrivée de Porro.
Porro s’est engagé pour ses meilleures années avec Tottenham en signant un nouveau contrat à long terme. Bien que le club n’ait pas officiellement révélé la durée exacte de l’accord, la BBC rapporte que le défenseur espagnol est désormais lié au club du nord de Londres jusqu’en 2031.
Il restait initialement deux ans au joueur de 26 ans sur son contrat précédent, mais ses performances impressionnantes ont incité le club à agir rapidement pour s'assurer de son avenir.
Arrivé en janvier 2023 sous la forme d’un prêt en provenance du Sporting CP, puis définitivement recruté pour 40 millions de livres sterling, l’international espagnol s’est rapidement imposé comme un pilier de l’arrière-garde londonienne, totalisant 152 apparitions sous les couleurs des Spurs. La saison dernière, où le club a lutté pour se maintenir en Premier League, il a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues, soit plus que tout autre joueur de l’effectif.
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De Zerbi encense son arrière latéral vedette
Roberto De Zerbi salue l’impact de Porro sur son dispositif tactique. Le technicien des Spurs met en exergue le professionnalisme du latéral et son statut grandissant parmi les joueurs les plus fiables de la Premier League.
« Pedro est un joueur très important pour nous, qui a constamment démontré sa capacité à influencer les matchs, tant en défense qu'en attaque », a expliqué De Zerbi sur le site officiel du club. « Outre ses qualités techniques, j'apprécie également son état d'esprit. Chaque jour, il veut travailler, apprendre et s’améliorer, et ce sont ces qualités qui permettent aux joueurs d’atteindre le plus haut niveau. Il comprend le football de manière très intelligente et apporte de l’énergie, de l’intensité et de la personnalité à l’équipe. Ce nouveau contrat est une bonne nouvelle pour tout le monde au sein du club. Nous croyons en Pedro, et je suis impatient de continuer à travailler avec lui et de l’aider à aller encore plus loin dans les années à venir. »
Cette décision met fin aux espoirs de City et de Madrid de recruter le joueur.
Cette prolongation de contrat constitue un véritable coup dur pour Manchester City et le Real Madrid, qui auraient manifesté un vif intérêt pour le défenseur. En sécurisant son joueur le plus régulier, Tottenham évite ainsi d’envisager la moindre offre, malgré une saison nationale difficile. Sa décision de rester offre un nouvel élan à un effectif déterminé à se reconstruire et à retrouver le plus haut niveau de compétition.
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Reconnaissance de la hiérarchie
Ce contrat atteste de l’ascension de Porro sur la scène internationale, où il s’est imposé comme un pilier aussi bien dans son club qu’en sélection. Johan Lange, le directeur sportif des Spurs, rappelle que la présence du défenseur avec l’Espagne à la Coupe du monde constitue une nouvelle preuve de son talent de classe mondiale, et justifie les efforts du club pour assurer son avenir.
« Assurer l’avenir de Pedro était une priorité cet été. En trois ans et demi, il a énormément progressé pour devenir l’un des meilleurs arrières latéraux du circuit, et sa présence à la Coupe du monde avec l’Espagne en est la preuve », a déclaré Lange. « Son mental, son éthique de travail et ses qualités correspondent exactement à ce que nous recherchons pour bâtir une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau, et nous sommes ravis qu’il ait choisi de poursuivre son parcours avec le club. »