Pedro Porro explose ! La star de Tottenham frappe le banc dans un accès de colère après la décision d'Igor Tudor de le remplacer

La saison de Tottenham a sombré davantage dans le chaos jeudi soir, lorsque Porro a laissé éclater ses émotions lors de la défaite 3-1 à domicile contre Palace. Le défenseur espagnol n'a pas pu cacher sa frustration alors que les espoirs de maintien des Spurs en Premier League ont subi un nouveau coup dur. Le drame a atteint son paroxysme à la 74e minute, lorsque l'entraîneur Igor Tudor a remplacé Porro par Xavi Simons. Le défenseur a semblé réprimander le quatrième arbitre Ruebyn Ricardo alors qu'il quittait le terrain, affichant clairement son mécontentement.

La colère de Porro était toujours palpable lorsqu'il a rejoint le banc, ignorant les tentatives des officiels pour le calmer. L'ancien joueur du Sporting CP a passé sa frustration sur le mobilier, frappant violemment un siège avant de s'effondrer à sa place parmi les remplaçants.