Pedro Porro explose ! La star de Tottenham frappe le banc dans un accès de colère après la décision d'Igor Tudor de le remplacer
Les tensions débordent sur le terrain à domicile
La saison de Tottenham a sombré davantage dans le chaos jeudi soir, lorsque Porro a laissé éclater ses émotions lors de la défaite 3-1 à domicile contre Palace. Le défenseur espagnol n'a pas pu cacher sa frustration alors que les espoirs de maintien des Spurs en Premier League ont subi un nouveau coup dur. Le drame a atteint son paroxysme à la 74e minute, lorsque l'entraîneur Igor Tudor a remplacé Porro par Xavi Simons. Le défenseur a semblé réprimander le quatrième arbitre Ruebyn Ricardo alors qu'il quittait le terrain, affichant clairement son mécontentement.
La colère de Porro était toujours palpable lorsqu'il a rejoint le banc, ignorant les tentatives des officiels pour le calmer. L'ancien joueur du Sporting CP a passé sa frustration sur le mobilier, frappant violemment un siège avant de s'effondrer à sa place parmi les remplaçants.
Les décisions arbitrales attisent la colère de l'Espagnol
La crise de colère du défenseur latéral était l'aboutissement d'une soirée marquée par de nombreuses injustices perçues. Porro était particulièrement mécontent du refus de l'arbitre Andy Madley d'accorder un coup franc après un accrochage physique avec le milieu de terrain de Palace Daichi Kamada plus tôt dans le match.
Après l'expulsion de Micky van de Ven à la 38e minute pour une faute, les hôtes ont encaissé trois buts dans les dernières minutes de la première mi-temps, ce qui a provoqué un exode massif des supporters avant le coup de sifflet de la mi-temps.
Les espoirs de survie ne tiennent qu'à un fil
Malgré ses protestations virulentes, la réalité reste sombre pour Porro et ses coéquipiers. Cette explosion individuelle reflète l'angoisse collective d'une équipe qui vient d'enchaîner cinq défaites consécutives en première division, la laissant au bord d'une relégation inimaginable en Championship. Ce résultat laisse Tottenham à la 16e place, à seulement un point de la zone de relégation. Les Lilywhites n'ont pas connu l'humiliation d'une relégation de première division depuis 1977, mais ce record historique est aujourd'hui sérieusement menacé.
La pression monte sur Tudor
Les Spurs doivent trouver immédiatement une solution à leurs faiblesses défensives s'ils veulent éviter la relégation. Après avoir perdu leurs cinq derniers matchs de Premier League, les Londoniens ont perdu leur élan et se trouvent dans une position très précaire. L'équipe de Tudor doit faire face à un calendrier difficile pour tenter de s'éloigner de la zone de relégation. Cependant, avant de reprendre la Premier League contre Liverpool le 15 mars, elle doit disputer un match aller crucial contre l'Atlético Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
