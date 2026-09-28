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Pedro Neto salue la solidité défensive du Portugal lors de sa victoire en Ligue des nations contre la Norvège
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Le Portugal a maintenu sa belle dynamique sous les ordres du sélectionneur Jorge Jesus avec une victoire 2-1 arrachée contre la Norvège à l’Ullevaal Stadion. Des buts de Joao Felix et Goncalo Ramos ont permis aux visiteurs de compter trois points d’avance en tête du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA. Il s’agissait de leur deuxième victoire consécutive sous les ordres de Jesus, ce qui confirme leur statut de favoris du groupe.
Neto s’est dit extrêmement fier de l’effort défensif collectif de son équipe à Oslo. L’ailier de 26 ans a souligné que résister à l’intensité physique des hôtes avait nécessité une concentration totale sur l’ensemble du terrain, du premier au dernier coup de sifflet.
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Résister à la forte pression norvégienne
S'exprimant auprès de Sport TV, Neto a reconnu que le Portugal avait été contraint d'affronter une forte tempête, surtout dans les dernières phases de la première période. Il a souligné que sa capacité à résister au pressing haut incessant de la Norvège témoignait de la maturité tactique grandissante du groupe sur la scène internationale.
« C'était un match très difficile contre une équipe avec beaucoup de qualité, des joueurs de très haut niveau et une grande intensité, a déclaré Neto. Ils ont pressé très haut sur le terrain avec une grande intensité et nous avons bien réagi. Par moments, ils ont réussi à prendre un peu plus le contrôle, peut-être vers la fin de la première mi-temps, mais nous avons fait preuve de résilience. »
Réagissant à l’égalisation de Haaland
La séquence décisive de la rencontre est arrivée en seconde période, peu après l’égalisation d’Erling Haaland pour la Norvège. Le Portugal a immédiatement affiché sa mentalité d’élite, reprenant l’avantage grâce à Ramos seulement trois minutes après avoir concédé cette frustrante égalisation.
Neto estime que cette réaction rapide était l’exemple parfait de la manière de gérer l’adversité dans le football international à forts enjeux, en déclarant : « C’est l’une des meilleures façons de réagir à [un but encaissé], le but de Goncalo Ramos est arrivé juste après. L’équipe, une fois de plus, a réussi à rester dans le match et a bien défendu.
« Nous avons été très solides défensivement. Peut-être qu’à un moment donné, nous aurions pu contrôler un peu plus le match quand nous avions le ballon, mais cela en fait partie. Ce n’est pas facile de venir ici et de contrôler un match contre une équipe qui joue avec une telle intensité. Défensivement comme offensivement, nous avons livré une bonne performance. »
- AFP
Place désormais au choc contre le Danemark
Le Portugal cherchera désormais à préserver son invincibilité dans le groupe A4 lorsqu'il affrontera le Danemark lors de son dernier match de l'actuelle fenêtre internationale, avec pour objectif de consolider sa place de leader au classement. De son côté, la Norvège cherchera désespérément à rebondir après sa courte défaite à domicile. Elle se déplacera pour affronter le pays de Galles plus tard cette semaine.
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