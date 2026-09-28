Pedro Neto salue la solidité défensive du Portugal lors de sa victoire en Ligue des nations contre la Norvège

Le Portugal a maintenu sa belle dynamique sous les ordres du sélectionneur Jorge Jesus avec une victoire 2-1 arrachée contre la Norvège à l’Ullevaal Stadion. Des buts de Joao Felix et Goncalo Ramos ont permis aux visiteurs de compter trois points d’avance en tête du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA. Il s’agissait de leur deuxième victoire consécutive sous les ordres de Jesus, ce qui confirme leur statut de favoris du groupe.

Neto s’est dit extrêmement fier de l’effort défensif collectif de son équipe à Oslo. L’ailier de 26 ans a souligné que résister à l’intensité physique des hôtes avait nécessité une concentration totale sur l’ensemble du terrain, du premier au dernier coup de sifflet.