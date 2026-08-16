ZUMA Press Wire
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Pedro Neto s'entend sur les conditions personnelles avec un surprenant nouveau club tandis que Manchester City et Arsenal passent à côté de la star de Chelsea
Un transfert de Neto vers la Saudi Pro League se profile
L’ailier de 26 ans a été au centre de nombreuses spéculations sur le marché des transferts tout au long de l’été, plusieurs clubs de l’élite étant désireux de s’attacher ses services. Le nouvel entraîneur de Man City, Enzo Maresca, avait identifié l’international portugais comme une cible prioritaire afin de renforcer ses options offensives à l’Etihad Stadium.
Cependant, la donne a radicalement changé dans ce dossier, puisqu’Al-Hilal est désormais en pole position pour s’attacher sa signature. Des informations de Sky Switzerland indiquent que Neto a déjà donné son accord pour rejoindre Al-Hilal, le club basé à Riyad étant prêt à payer un montant de l’ordre de 60 M€ (51 M£).
- AFP
Manchester City et Arsenal frustrés dans leur poursuite
Arsenal figurait parmi les principaux prétendants pour Neto, alors que Mikel Arteta cherche à ajouter de la profondeur sur les ailes. Arsenal a porté son attention sur le joueur de Chelsea après l’échec d’un transfert de la superstar du Real Madrid Vinicius Junior, voyant en l’ailier portugais une alternative idéale pour concurrencer Bukayo Saka et Gabriel Martinelli.
L’intérêt d’Arsenal et de City souligne le statut de Neto comme l’un des joueurs de couloir les plus explosifs de Premier League lorsqu’il est en forme. Malgré son importance, la nécessité pour Chelsea d’équilibrer ses comptes après une nouvelle période de dépenses importantes a rendu un départ de plus en plus probable.
Alonso se prépare à la vie sans Neto
Alors que le feuilleton des transferts monopolise les gros titres, Xabi Alonso s’attelle à préparer son effectif pour la saison à venir. L’ancien milieu de Liverpool et du Real Madrid a pris les commandes à Stamford Bridge après une décevante 10e place la saison dernière. Alonso a vu son équipe conclure sa préparation de pré-saison par une victoire 3-1 contre la Real Sociedad, un résultat qui apporte un peu d’optimisme avant l’ouverture de la Premier League face à Fulham le week-end prochain.
En revenant sur ce dernier match amical, Alonso a souligné les progrès réalisés par son groupe durant cette courte pré-saison. « C’était un très bon dernier match de préparation, a déclaré Alonso après que Chelsea a bouclé sa pré-saison en battant la Real Sociedad. Pour certains joueurs, c’était le premier et le dernier. Pour nous, il y a eu de bonnes choses, des choses que nous pouvons améliorer. C’est normal à ce moment-là pour certains joueurs. »
- AFP
Implications financières et rotation de l’effectif
La volonté de Chelsea d’accepter une offre d’un peu plus de 50 M£ traduit une approche pragmatique dans un marché complexe. Alors que de précédents rapports indiquaient que le club réclamait 70 M£ à ses rivaux nationaux pour l’ailier, l’émergence d’Al-Hilal comme prétendant sérieux a changé la donne.
Le départ potentiel de Neto laisse Alonso face à des décisions importantes à prendre concernant son onze de départ. Chelsea dispose d’un effectif pléthorique après sa récente activité sur le marché des transferts, et le départ de noms établis est une nécessité pour garantir l’harmonie du groupe. À l’approche du match contre Fulham, l’attention dans l’ouest de Londres restera centrée sur la capacité du club à boucler rapidement ces départs.
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