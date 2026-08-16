L’ailier de 26 ans a été au centre de nombreuses spéculations sur le marché des transferts tout au long de l’été, plusieurs clubs de l’élite étant désireux de s’attacher ses services. Le nouvel entraîneur de Man City, Enzo Maresca, avait identifié l’international portugais comme une cible prioritaire afin de renforcer ses options offensives à l’Etihad Stadium.

Cependant, la donne a radicalement changé dans ce dossier, puisqu’Al-Hilal est désormais en pole position pour s’attacher sa signature. Des informations de Sky Switzerland indiquent que Neto a déjà donné son accord pour rejoindre Al-Hilal, le club basé à Riyad étant prêt à payer un montant de l’ordre de 60 M€ (51 M£).







