La victoire 2-1 de l’Espagne à Split constitue un énorme coup de pouce pour sa campagne de Ligue des nations, en montrant qu’elle peut répondre présente sous pression dans des environnements hostiles. Mais les discussions d’après-match se sont concentrées sur le perfectionnisme de la jeune star Lamine Yamal, puisque l’ailier de Barcelone a représenté une menace constante tout au long de la rencontre à Split, tout en affichant visiblement sa déception de ne pas avoir trouvé le chemin des filets. Son coéquipier Pedri a souligné que l’attitude du jeune joueur dans le vestiaire reflétait un joueur qui n’exige rien d’autre que le meilleur de lui-même, quel que soit le score collectif.

Il a expliqué que la frustration de l’adolescent est le signe de sa maturité grandissante et de son désir d’être un facteur décisif à chaque match qu’il dispute. « Encore un grand match, il a manqué de précision, de cette finesse des matches précédents, mais il repart très en colère quand il fait un bon match et gâche ces occasions qu’on l’a vu avoir aujourd’hui, il est allé sur le banc un peu énervé », a déclaré Pedri, cité par Marca.