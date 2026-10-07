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Pedri révèle la frustration de Lamine Yamal face à son manque d’efficacité malgré la victoire renversante de l’Espagne
Yamal place la barre haut à Split
La victoire 2-1 de l’Espagne à Split constitue un énorme coup de pouce pour sa campagne de Ligue des nations, en montrant qu’elle peut répondre présente sous pression dans des environnements hostiles. Mais les discussions d’après-match se sont concentrées sur le perfectionnisme de la jeune star Lamine Yamal, puisque l’ailier de Barcelone a représenté une menace constante tout au long de la rencontre à Split, tout en affichant visiblement sa déception de ne pas avoir trouvé le chemin des filets. Son coéquipier Pedri a souligné que l’attitude du jeune joueur dans le vestiaire reflétait un joueur qui n’exige rien d’autre que le meilleur de lui-même, quel que soit le score collectif.
Il a expliqué que la frustration de l’adolescent est le signe de sa maturité grandissante et de son désir d’être un facteur décisif à chaque match qu’il dispute. « Encore un grand match, il a manqué de précision, de cette finesse des matches précédents, mais il repart très en colère quand il fait un bon match et gâche ces occasions qu’on l’a vu avoir aujourd’hui, il est allé sur le banc un peu énervé », a déclaré Pedri, cité par Marca.
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Un talent différent pour l’Espagne
Malgré le fait qu'il n'ait pas marqué, l'influence de Yamal sur le match est restée indéniable. Sa capacité à éliminer les défenseurs et à créer des espaces pour les autres a permis à l'Espagne de maintenir la pression sur l'arrière-garde croate pendant la seconde période. Pedri n'a pas tardé à souligner que même lorsque le dernier geste n'est pas au rendez-vous, l'ailier exerce une attraction qui désorganise le placement des adversaires, créant des ouvertures dont le reste de l'équipe peut profiter.
Le milieu de terrain a ensuite développé sur la motivation intérieure de Yamal à réussir, déclarant : « Peut-être que cette question est pour lui, mais c'est un gars qui s'en demande beaucoup, il veut toujours marquer, il veut toujours apporter des choses à l'équipe. Toujours, même s'il ne marque pas ou ne fait pas de passe décisive, il apporte beaucoup parce qu'il attire beaucoup de joueurs. C'est un joueur différent, qui nous apporte beaucoup, et heureusement, nous l'avons en sélection et au Barça. »
Prendre de l’élan en Ligue des nations
Si des performances individuelles comme celle de Yamal font les gros titres, la capacité de l’équipe à renverser un déficit laisse entrevoir une flexibilité tactique grandissante. L’effectif continue de mêler des vétérans confirmés à des talents émergents qui prouvent déjà qu’ils ont leur place au plus haut niveau du football international.
Le défi pour Yamal sera de canaliser cette frustration lors de sa prochaine sortie, alors qu’il cherchera à retrouver le tranchant devant le but qui a marqué son ascension fulgurante. Avec le soutien de coéquipiers comme Pedri et la confiance de son entraîneur, les attentes autour du joueur de 19 ans continuent de s’envoler. Son développement reste l’un des récits les plus passionnants du football européen, alors qu’il gère les pressions liées à ses responsabilités envers son club et sa sélection.
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Place désormais aux échéances nationales
La victoire contre la Croatie a constitué une étape importante pour l’Espagne, qui a dû faire preuve de résilience pour prendre les trois points. La sélection a désormais bouclé cette fenêtre internationale spécifique, ce qui permet aux joueurs de retrouver leurs obligations en club. Pour Yamal et Pedri, l’attention se porte de nouveau sur la Liga et les échéances européennes avec Barcelone avant la prochaine série de rencontres internationales en novembre. Le prochain match compétitif de l’Espagne la verra se déplacer à Prague le jeudi 12 novembre 2026 pour affronter la République tchèque. Cette rencontre sera suivie d’un choc très attendu contre l’Angleterre à Madrid, seulement trois jours plus tard.
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