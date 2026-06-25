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Pedri livre un avis franc sur Julian Álvarez alors que le FC Barcelone courtise la star de l’Atlético de Madrid
Pedri se confie enfin sur la star tant convoitée de l’Atlético.
La saga autour du transfert d’Alvarez a retenu l’attention des principaux leaders de l’équipe première du FC Barcelone, le maestro du milieu de terrain Pedri s’étant ouvertement exprimé sur la possibilité d’un accord. Lors d’une interview télévisée accordée à Teledeporte, l’international espagnol a exprimé son admiration pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid.
« En tant que joueur, j’apprécie beaucoup Julian, et j’ai toujours dit que je voulais les meilleurs joueurs au FC Barcelone », a-t-il déclaré avec franchise. Cependant, le milieu de terrain de 23 ans a aussitôt tempéré son enthousiasme par une mise en garde réaliste : « Beaucoup de choses doivent se passer pour que cela se concrétise. »
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Une prudence stratégique oriente la position du dirigeant barcelonais.
Les propos mesurés de Pedri interviennent à un moment particulièrement délicat, alors que les dirigeants Deco et Joan Laporta tentent de naviguer dans un contexte financier notoirement complexe. Conscient que l’Atlético n’est pas disposé à simplifier les négociations et que les relations directes au sein du conseil d’administration restent fragiles, le jeune milieu de terrain a délibérément choisi d’apaiser les tensions politiques.
« Je ne souhaite pas m’immiscer dans les affaires du club ou dans celles du joueur », a ajouté Pedri, faisant preuve d’une grande maturité face au cirque médiatique actuel. « Si le transfert se concrétise, alors bienvenue parmi nous. »
Alvarez réclame son départ
Le processus de transfert s’est accéléré lorsque Alvarez a publiquement demandé aux dirigeants de l’Atlético de le mettre sur le marché. Le joueur de 26 ans est déterminé à réaliser le transfert de ses rêves : porter le maillot blaugrana la saison prochaine.
Le club catalan préparerait une offre de 130 millions d’euros pour s’attacher les services du vainqueur de la Coupe du monde, placé en tête de sa short-list afin de pallier le départ de Robert Lewandowski, dont le contrat au Camp Nou est arrivé à échéance.
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Agüero apporte son soutien à Alvarez
Sergio Agüero, légende de Manchester City et de l’Argentine, a défendu la décision d’Álvarez de rendre publique sa demande de transfert pendant la Coupe du monde 2026, estimant que l’honnêteté constituait la seule option viable.
L’Atlético a brandi une clause libératoire estimée, selon certaines sources, à pas moins de 500 millions d’euros, et a déjà rejeté une offre de 150 millions d’euros émanant du Real Madrid. Sous le maillot colchonero, Álvarez a marqué 49 buts et délivré 17 passes décisives en 106 matchs toutes compétitions confondues au cours de ses deux saisons.