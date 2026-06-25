La saga autour du transfert d’Alvarez a retenu l’attention des principaux leaders de l’équipe première du FC Barcelone, le maestro du milieu de terrain Pedri s’étant ouvertement exprimé sur la possibilité d’un accord. Lors d’une interview télévisée accordée à Teledeporte, l’international espagnol a exprimé son admiration pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid.

« En tant que joueur, j’apprécie beaucoup Julian, et j’ai toujours dit que je voulais les meilleurs joueurs au FC Barcelone », a-t-il déclaré avec franchise. Cependant, le milieu de terrain de 23 ans a aussitôt tempéré son enthousiasme par une mise en garde réaliste : « Beaucoup de choses doivent se passer pour que cela se concrétise. »







