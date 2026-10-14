Barcelone a d’abord été surpris par l’ouverture du score d’Aleksey Batrakov et a échappé de peu à un retard de deux buts lorsque la réalisation de Baris Alper Yilmaz a été annulée par la VAR. Joao Cancelo a ensuite égalisé juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont déroulé : Fermin Lopez a marqué de la tête à la 50e minute, Anthony Gordon a inscrit son premier but en Ligue des champions avec le Barça trois minutes plus tard, puis le remplaçant Karim Adeyemi a trouvé le chemin des filets à la 65e minute.

Pour dissiper les derniers doutes sur sa sortie prématurée, Pedri a expliqué son état physique à Movistaraprès le match : « J’avais mal au ventre et je ne me sentais pas très bien. Il valait mieux demander à sortir et laisser entrer quelqu’un de frais. »

Revenant sur la manière dont son équipe a gardé son sang-froid pour renverser le match après la pause, il a ajouté : « Je pense qu’en première période, nous avons été trop pressés de chercher la dernière passe. Quand ils prennent l’avantage dans une telle ambiance, c’est difficile, mais je retiens la réaction de l’équipe. La deuxième période a été spectaculaire.

« Nous avions le ballon et voyions beaucoup d’espaces, alors nous forcions cette dernière passe. Il fallait faire circuler un peu plus le ballon pour laisser aux attaquants le temps de se placer. Quand ils reçoivent le ballon près de la surface, ils font la différence. »