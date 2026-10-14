PS Images
Traduit par
Pedri explique pourquoi il a demandé à être remplacé lors de la large victoire du FC Barcelone contre Galatasaray en Ligue des champions et dissipe les craintes d’une blessure
Le meneur de jeu espagnol dissipe les inquiétudes sur son état physique
Le milieu de terrain du FC Barcelone a dissipé les inquiétudes concernant une éventuelle blessure en expliquant pourquoi il était sorti avant la fin du match lors de la démonstration du Barça face à Galatasaray en Ligue des champions. Remplacé par Marc Bernal à la 73e minute, il a quitté le terrain alors que les visiteurs menaient déjà confortablement 4-1. Cette victoire convaincante a permis à l’équipe de Hansi Flick de poursuivre son sans-faute et de porter sa série à 10 victoires toutes compétitions confondues, après avoir surclassé ses adversaires lors de ses huit matches de Liga disputés jusqu’ici.
- PS Images
Un coup d’accélérateur en seconde période permet de renverser un retard concédé d’entrée
Barcelone a d’abord été surpris par l’ouverture du score d’Aleksey Batrakov et a échappé de peu à un retard de deux buts lorsque la réalisation de Baris Alper Yilmaz a été annulée par la VAR. Joao Cancelo a ensuite égalisé juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont déroulé : Fermin Lopez a marqué de la tête à la 50e minute, Anthony Gordon a inscrit son premier but en Ligue des champions avec le Barça trois minutes plus tard, puis le remplaçant Karim Adeyemi a trouvé le chemin des filets à la 65e minute.
Pour dissiper les derniers doutes sur sa sortie prématurée, Pedri a expliqué son état physique à Movistaraprès le match : « J’avais mal au ventre et je ne me sentais pas très bien. Il valait mieux demander à sortir et laisser entrer quelqu’un de frais. »
Revenant sur la manière dont son équipe a gardé son sang-froid pour renverser le match après la pause, il a ajouté : « Je pense qu’en première période, nous avons été trop pressés de chercher la dernière passe. Quand ils prennent l’avantage dans une telle ambiance, c’est difficile, mais je retiens la réaction de l’équipe. La deuxième période a été spectaculaire.
« Nous avions le ballon et voyions beaucoup d’espaces, alors nous forcions cette dernière passe. Il fallait faire circuler un peu plus le ballon pour laisser aux attaquants le temps de se placer. Quand ils reçoivent le ballon près de la surface, ils font la différence. »
Le Barça en grande forme étale sa terrifiante puissance offensive
Les quatre buts inscrits en Turquie ont propulsé le Barça en tête du classement de la phase de ligue, avec neuf buts en deux matches, après sa victoire 5-1 contre Feyenoord lors de la première journée. Au total, le club catalan a marqué 84 buts en 28 matches de Ligue des champions sous la direction de Flick. Depuis 1992-93, aucun club ayant disputé au moins 20 matches sous les ordres d’un même entraîneur n’a affiché une meilleure moyenne de buts par match (3).
Interrogé sur l’efficacité offensive de son équipe et la profondeur de son effectif cette saison, Pedri a déclaré : « Nous avons beaucoup de confiance. Certains disaient que nous manquions de buts, mais nous montrons que cet effectif a une grande force de frappe. Ce n’est que le début de la saison, alors nous continuons sur notre lancée. »
« Je pense qu’il y a toujours des spéculations, mais il est clair que nous pouvons marquer beaucoup de buts. Nous avons aussi beaucoup de joueurs de qualité qui entrent en jeu. L’effectif est très fourni et de très bonne qualité, et cela se voit sur le terrain. »
À l’approche d’une série de rencontres cruciales, le milieu de terrain a insisté : « Des matches très importants arrivent. C’est le début de la saison, mais ces rencontres comptent. Nous devons en profiter et, surtout, gagner. »
- BSR Agency
Un déplacement de prestige met à l’épreuve un bilan sans faute
La confirmation que Pedri n’a subi aucune lésion musculaire est un soulagement bienvenu pour le staff technique, à l’approche d’un calendrier chargé sur les scènes nationale et continentale. Le prochain grand test européen de Barcelone aura lieu mardi 20 octobre, lors de son déplacement en France pour affronter le Paris Saint-Germain. De son côté, Galatasaray, leader de la Süper Lig turque, doit vite se remobiliser pour décrocher sa première victoire en phase de ligue lors de la réception de Lille le lendemain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles