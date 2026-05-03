Pedri établit un nouveau record du FC Barcelone, jusqu’alors détenu par Lionel Messi, après avoir atteint une étape significative

L'équipe de Flick aborde désormais la dernière ligne droite de la saison avec l'ambition de remporter le maximum de points lors de ses derniers matchs. Pour atteindre le prestigieux seuil des 100 points, les leaders du championnat doivent négocier une fin de parcours ardu, ponctuée par un Clásico à haut enjeu face au Real Madrid, puis par des confrontations avec le Deportivo Alavés, le Real Betis et Valence. Si le titre est à leur portée, une constance irréprochable sera nécessaire pour égaler les records historiques établis par José Mourinho et Tito Vilanova il y a plus de dix ans.