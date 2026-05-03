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Pedri établit un nouveau record du FC Barcelone, jusqu’alors détenu par Lionel Messi, après avoir atteint une étape significative
Une soirée historique à Pampelune
Pedri a atteint une étape remarquable lors de la victoire 2-1 du FC Barcelone à El Sadar : il a officiellement disputé son 200e match en tant que titulaire sous les couleurs catalanes. En réalisant cet exploit à seulement 23 ans et 159 jours, le milieu originaire des Canaries devient le plus jeune joueur de l’histoire du club à atteindre ce cap. Il a ainsi battu le précédent record de Messi, qui avait atteint ce cap à 23 ans et 227 jours, et devancé la marque de Xavi Hernández.
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La colonne vertébrale de l'équipe
À seulement 23 ans, la régularité de Pedri force l’admiration. Indiscutable dans un milieu de terrain pourtant riche en talents de premier plan, comme Gavi, il demeure le pilier technique de l’équipe aux yeux de Flick, qui estime impensable de se passer de sa vision et de sa justesse. Si le jeune homme détient pour l’instant le record de précocité, l’ascension fulgurante de Lamine Yamal et de Pau Cubarsi laisse penser que ce nouveau record d’âge pourrait bientôt tomber sous les coups de la nouvelle génération de talents barcelonais.
Une production créative constante
L’influence de Pedri sur la saison en cours se mesure à ses statistiques : il a déjà disputé 26 matchs de Liga. Pendant cette série, il a inscrit deux buts et délivré huit passes décisives, s’imposant comme une source de créativité fiable alors que Barcelone vise un nouveau titre national. Son association au sein du double pivot permet au leader du championnat de dicter le rythme des rencontres, lui assurant une avance de 14 points en tête du classement à quatre journées de la fin.
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À la recherche d'une finition parfaite
L'équipe de Flick aborde désormais la dernière ligne droite de la saison avec l'ambition de remporter le maximum de points lors de ses derniers matchs. Pour atteindre le prestigieux seuil des 100 points, les leaders du championnat doivent négocier une fin de parcours ardu, ponctuée par un Clásico à haut enjeu face au Real Madrid, puis par des confrontations avec le Deportivo Alavés, le Real Betis et Valence. Si le titre est à leur portée, une constance irréprochable sera nécessaire pour égaler les records historiques établis par José Mourinho et Tito Vilanova il y a plus de dix ans.