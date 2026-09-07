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Pedri balaie les craintes autour de son association avec Rodri alors que le nouveau milieu de terrain de Barcelone trouve son rythme dans la démonstration 5-0 contre Valence
Un récital au milieu de terrain fait taire les critiques
Barcelone a envoyé un message fort à Mestalla dimanche, balayant Valence dans une démonstration à cinq buts qui a mis en lumière l’alchimie grandissante entre Pedri et Rodri, arrivé cet été. Malgré les inquiétudes d’avant-match concernant leur compatibilité tactique, les deux internationaux espagnols ont dominé l’entrejeu, aidant l’équipe d’Hansi Flick à conserver son début de saison parfait sur la scène nationale. Pedri, qui a trouvé le chemin des filets lors de cette démonstration, n’a pas tardé à répondre au récit selon lequel son style ne s’accorde pas avec celui de l’ancien point d’ancrage de Manchester City. Le joueur des Canaries a insisté sur le fait que ce partenariat porte déjà ses fruits et ne fera que s’améliorer au fil de la saison.
« Il a été dit que nous ne fonctionnions pas ensemble, mais c’est très confortable de jouer avec Rodri, a-t-il déclaré à Movistar. Il perd très rarement le ballon et cela aide beaucoup en défense. Nous allons avoir une bonne entente, qui sera encore meilleure avec de plus en plus de matches. »
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Flick trouve la pièce manquante en Rodri
L’arrivée de Rodri a ajouté une dose de leadership expérimenté à un effectif qui continue de s’appuyer largement sur les meilleurs espoirs issus de La Masia. Alors que Barcelone avait d’abord été lié à un transfert de Julian Alvarez, le directeur sportif Deco a changé de cap pour s’attacher les services du milieu de terrain de 30 ans, un choix qui porte déjà ses fruits. Flick a insisté sur la nécessité pour son équipe de faire preuve de plus de maturité, en particulier lorsqu’elle mène au score.
Flick n’a pas tari d’éloges au sujet de la première titularisation du milieu de terrain, mettant en avant son influence sur et en dehors du terrain. « Tout ce qu’il fait a du sens. Rodri est incroyable. Pas seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. »
La vie sans véritable numéro 9
Alors que le milieu de terrain fonctionnait comme une machine bien huilée, des questions subsistaient avant le coup d’envoi concernant la capacité de Barcelone à marquer en l’absence d’un avant-centre traditionnel et prolifique. Cependant, ce festival de cinq buts a fait taire ces doutes, Raphinha, Lamine Yamal et Pedri ayant tous contribué à une démonstration offensive incessante. Cette victoire a porté le total de Barcelone à 17 buts en seulement quatre matches, ce qui laisse penser que le système offensif fluide de Flick est largement capable de compenser l’absence d’un talisman. Pedri estime que la grande variété de menaces offensives au sein de l’effectif est la plus grande force du club cette année.
« Les gens veulent toujours un attaquant qui marque 40 buts par saison, mais nous avons beaucoup de joueurs capables de faire ce travail. Nous avons beaucoup de joueurs qui vont se retrouver dans ces positions pour marquer des buts : nous avons Raphinha, Lamine, Anthony Gordon, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi... Nous ne manquerons pas de buts cette saison », a déclaré Pedri.
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Un départ parfait nourrit la dynamique vers le titre
Le résultat à Mestalla laisse le FC Barcelone avec trois points d’avance en tête de la Liga, avec un parfait quatre victoires en quatre matches. Cela constitue une véritable déclaration d’intention de la part de Flick, qui en est désormais à sa troisième saison à la tête de l’équipe et semble enfin avoir trouvé l’équilibre entre l’intensité du pressing haut et la stabilité défensive nécessaire. L’harmonie entre les recrues expérimentées et le noyau de jeunes a fait naître un sentiment d’optimisme autour du Camp Nou que l’on n’avait plus ressenti depuis des années. Alors que le Barça se prépare aux exigences de la Ligue des champions et à un calendrier national chargé, la relation naissante entre ses deux maestros du milieu de terrain sera scrutée de près.
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