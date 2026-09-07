Barcelone a envoyé un message fort à Mestalla dimanche, balayant Valence dans une démonstration à cinq buts qui a mis en lumière l’alchimie grandissante entre Pedri et Rodri, arrivé cet été. Malgré les inquiétudes d’avant-match concernant leur compatibilité tactique, les deux internationaux espagnols ont dominé l’entrejeu, aidant l’équipe d’Hansi Flick à conserver son début de saison parfait sur la scène nationale. Pedri, qui a trouvé le chemin des filets lors de cette démonstration, n’a pas tardé à répondre au récit selon lequel son style ne s’accorde pas avec celui de l’ancien point d’ancrage de Manchester City. Le joueur des Canaries a insisté sur le fait que ce partenariat porte déjà ses fruits et ne fera que s’améliorer au fil de la saison.

« Il a été dit que nous ne fonctionnions pas ensemble, mais c’est très confortable de jouer avec Rodri, a-t-il déclaré à Movistar. Il perd très rarement le ballon et cela aide beaucoup en défense. Nous allons avoir une bonne entente, qui sera encore meilleure avec de plus en plus de matches. »