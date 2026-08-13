Xavi Hernandez, ancien milieu de terrain et ancien entraîneur du FC Barcelone, est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale des Pays-Bas. Le technicien espagnol a signé un accord avec la Fédération néerlandaise pour un contrat jusqu’en 2030, année de la prochaine Coupe du monde.





Xavi a commenté sur le site de la fédération néerlandaise : « Ayant grandi dans le centre de formation du FC Barcelone, avec de fortes influences de la part de figures comme Johan Cruyff et Rinus Michels, je suis un enfant du football néerlandais. »



