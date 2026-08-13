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XaviGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Pays-Bas, Xavi nouveau sélectionneur : « Je suis le fils du football néerlandais, grâce à Cruyff et Michels »

Pays-Bas
X. Hernandez

Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas se présente

Xavi Hernandez, ancien milieu de terrain et ancien entraîneur du FC Barcelone, est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale des Pays-Bas. Le technicien espagnol a signé un accord avec la Fédération néerlandaise pour un contrat jusqu’en 2030, année de la prochaine Coupe du monde.


Xavi a commenté sur le site de la fédération néerlandaise : « Ayant grandi dans le centre de formation du FC Barcelone, avec de fortes influences de la part de figures comme Johan Cruyff et Rinus Michels, je suis un enfant du football néerlandais. »


  • Et il ajoute : « D’autres grands entraîneurs aussi, en particulier Louis van Gaal, avec qui j’ai débuté au FC Barcelone, et Frank Rijkaard, ont joué un rôle important dans ma formation, à la fois comme joueur et comme entraîneur. »


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