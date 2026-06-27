Il aurait dû s’appeler Elijah, mais il ne verra jamais le jour. Le deuxième enfant de Cody Gakpo, attaquant de Liverpool et de l’équipe nationale néerlandaise, qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après avoir remporté son groupe devant le Japon, la Suède et la Tunisie, est décédé avant même de venir au monde suite à une fausse couche, a annoncé la compagne du joueur, Noa.
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Pays-Bas : terrible deuil pour Cody Gakpo : son deuxième fils meurt dans les bras de sa femme. Le joueur reste néanmoins avec son équipe
LES PROPOS DE LADY GAKPO
« C’est avec le cœur lourd que nous vous informons du décès de notre enfant à naître. Nous tenons à remercier chacun d’entre vous pour votre soutien. Ensemble, nous nous sommes rendus à l’église et avons allumé une bougie en sa mémoire. Ensuite, nous avons passé un moment au parc avec notre fils Samuel. Sur place, nous avons croisé un autre petit garçon prénommé Elijah. Ce prénom a été perçu comme un signe particulièrement significatif de la part de Dieu. »
Les Pays-Bas présentent leurs condoléances
« Tout d’abord, nous tenons à exprimer notre solidarité à l’égard de Cody et de sa famille, de Noa et de leur fils Samuel. Il s’agit d’une situation personnelle très triste. Nous étions informés de la situation et la KNVB s’efforce d’apporter tout le soutien nécessaire à la famille. En accord avec sa compagne, Cody a choisi de rester avec le groupe. Nous respectons leur vie privée et ne ferons donc aucun autre commentaire sur la manière dont nous les accompagnons. Nous ne fournirons pas non plus d’informations supplémentaires à ce sujet dans un avenir proche. Toute communication à ce sujet relève de la famille elle-même. »