« Tout d’abord, nous tenons à exprimer notre solidarité à l’égard de Cody et de sa famille, de Noa et de leur fils Samuel. Il s’agit d’une situation personnelle très triste. Nous étions informés de la situation et la KNVB s’efforce d’apporter tout le soutien nécessaire à la famille. En accord avec sa compagne, Cody a choisi de rester avec le groupe. Nous respectons leur vie privée et ne ferons donc aucun autre commentaire sur la manière dont nous les accompagnons. Nous ne fournirons pas non plus d’informations supplémentaires à ce sujet dans un avenir proche. Toute communication à ce sujet relève de la famille elle-même. »