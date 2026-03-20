Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement des Oranje, qui disputeront deux matchs amicaux pendant la trêve des championnats : vendredi 27 mars à 20h45, ils recevront la Norvège à la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam, puis le mardi suivant, 31 mars, ils affronteront l'Équateur au Philippe Stadion d'Eindhoven à la même heure. Ce seront les derniers tests avant la Coupe du monde qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le sélectionneur a convoqué 26 joueurs, dont certains évoluent en Serie A.
Traduit par
Pays-Bas : Koopmeiners et Dumfries convoqués pour les matchs amicaux contre la Norvège et l'Équateur : la liste complète du sélectionneur Koeman
LES CONVOQUÉS DES PAYS-BAS
GARDIENS : Justin Bijlow (Gênes), Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
DÉFENSEURS : Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter), Jorrel Hato (Chelsea).
MILIEUX DE TERRAIN : Milieux de terrain : Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Kees Smit (AZ), Quinten Timber (Olympique de Marseille), Luciano Valente (Feyenoord), Teun Koopmeiners (Juventus).
ATTAQUANTS : Attaquants : Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Xavi Simons (Tottenham), Wout Weghorst (Ajax), Noa Lang (Galatasaray).