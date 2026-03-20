Pays-Bas : Koopmeiners et Dumfries convoqués pour les matchs amicaux contre la Norvège et l'Équateur : la liste complète du sélectionneur Koeman

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement des Oranje, qui disputeront deux matchs amicaux pendant la trêve des championnats : vendredi 27 mars à 20h45, ils recevront la Norvège à la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam, puis le mardi suivant, 31 mars, ils affronteront l'Équateur au Philippe Stadion d'Eindhoven à la même heure. Ce seront les derniers tests avant la Coupe du monde qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le sélectionneur a convoqué 26 joueurs, dont certains évoluent en Serie A.



