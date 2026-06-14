Pays-Bas - Japon : 2-2





Les Néerlandais ont deux fois pris les devants par l’intermédiaire de van Dijk puis Summerville, mais les Japonais sont revenus dans la partie grâce à Nakamura et Kamada.

PAYS-BAS





Verbruggen 5 : peu sollicité en première période, il aurait pu repousser la frappe de Nakamura qui a égalisé (1-1). Battu sur la touche subtile de Kamada pour le deuxième but nippon, il intervient avec trop de lenteur.





Dumfries 5 : souvent contraint de rester bas pour contenir les incursions de Maeda, il ne se projette qu’en toute fin de première période. Globalement, il souffre face aux sorties de Nakamura et semble loin du joueur brillant vu à l’Inter.





van de Ven 5,5 : rarement mis en difficulté par Ueda, qu’il domine physiquement sans souci. Il se fait toutefois surprendre sur le corner final menant à l’égalisation japonaise et écope d’un carton jaune.





van Dijk 6 : il débloque le match avec son treizième but en sélection, grâce à un joli coup de tête bien placé dans la surface. Il domine son aire mais ne parvient pas à éviter la déconvenue finale : déterminé dans son leadership et en attaque, moins en défense, comme l’atteste le dernier ballon du match.





van Hecke 5,5 : occupe son couloir avec sérieux mais se projette peu vers l’avant ; on est loin du latéral offensif typique de l’école néerlandaise.





Gravenberch 6,5 : il adresse le centre de la droite qui mène au but de van Dijk, puis sert l’assist à Summerville après une belle action au milieu de terrain. Il termine avec deux passes décisives. (à partir de la 81e, Aké sv)





de Jong 6 : il tente de maintenir l’équilibre et les distances, mais sa gestion du ballon manque d’audace.





Reijnders 5,5 : moins visible que lors de ses prestations à Milan, il se contente de tenir sa position sans se projeter. (À la 70e, Timber 5,5 : il entre pour préserver le score, mais, comme souvent, les adversaires égalisent.)





Summerville 6,5 : beaucoup de mouvements initiaux sans véritable danger. Après un avertissement lors d’une contre-attaque japonaise, il finit par débloquer la situation d’une belle frappe du gauche qui bat Suzuki et redonne l’avantage à 2-1. (À la 70e, Koopmeiners 5,5 : quasi invisible, il rappelle celui de la Juve)





Malen 6,5 : dès l’entame, il effleure le but de l’année d’une demi-volée du droit après un pivot parfait, obligeant Suzuki à un arrêt réflexe. En première période, il est intenable : le gardien de Parme lui refuse encore la joie du but de la tête sur corner d’une nouvelle parade remarquable. Le meilleur des siens en attaque. (à la 70e, Depay 5,5 : entre nerveux, écope d’un avertissement et souffre de son statut de remplaçant).





Gakpo 6 : en première période, il est constamment pris en sandwich, sans l’espace nécessaire pour se retourner ; il doit donc soit remiser en retrait, soit s’écarter pour trouver un intervalle. Après la pause, il se réveille et frôle l’ouverture à deux reprises. (remplacé par Brobbey à la 84^e).





Entraîneur Koeman 5,5 : son équipe domine la possession mais peine à se créer des occasions. Il mise sur deux actions individuelles pour l’emporter, avant de se faire surprendre en fin de match. Dans l’ensemble, son jeu, prudent et davantage tourné vers la défense que l’attaque, s’éloigne des principes offensifs de l’école Oranje.











