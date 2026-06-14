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Donyell Malen Netherlands JapanGetty Images

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Pays-Bas - Japon : les notes de CM. Malen a étincelé, tandis que Dumfries et Reijnders sont restés en retrait. Nakamura, le meilleur

Pays-Bas
Pays-Bas vs Japon
Japon
Coupe du monde

Les notes de la rencontre de la première journée du groupe F de la Coupe du monde entre les Oranje et les Samurai Blue.

Pays-Bas - Japon : 2-2


Les Néerlandais ont deux fois pris les devants par l’intermédiaire de van Dijk puis Summerville, mais les Japonais sont revenus dans la partie grâce à Nakamura et Kamada.

PAYS-BAS


Verbruggen 5 : peu sollicité en première période, il aurait pu repousser la frappe de Nakamura qui a égalisé (1-1). Battu sur la touche subtile de Kamada pour le deuxième but nippon, il intervient avec trop de lenteur.


Dumfries 5 : souvent contraint de rester bas pour contenir les incursions de Maeda, il ne se projette qu’en toute fin de première période. Globalement, il souffre face aux sorties de Nakamura et semble loin du joueur brillant vu à l’Inter.


van de Ven 5,5 : rarement mis en difficulté par Ueda, qu’il domine physiquement sans souci. Il se fait toutefois surprendre sur le corner final menant à l’égalisation japonaise et écope d’un carton jaune.


van Dijk 6 : il débloque le match avec son treizième but en sélection, grâce à un joli coup de tête bien placé dans la surface. Il domine son aire mais ne parvient pas à éviter la déconvenue finale : déterminé dans son leadership et en attaque, moins en défense, comme l’atteste le dernier ballon du match.


van Hecke 5,5 : occupe son couloir avec sérieux mais se projette peu vers l’avant ; on est loin du latéral offensif typique de l’école néerlandaise.


Gravenberch 6,5 : il adresse le centre de la droite qui mène au but de van Dijk, puis sert l’assist à Summerville après une belle action au milieu de terrain. Il termine avec deux passes décisives. (à partir de la 81e, Aké sv)


de Jong 6 : il tente de maintenir l’équilibre et les distances, mais sa gestion du ballon manque d’audace.


Reijnders 5,5 : moins visible que lors de ses prestations à Milan, il se contente de tenir sa position sans se projeter. (À la 70e, Timber 5,5 : il entre pour préserver le score, mais, comme souvent, les adversaires égalisent.)


Summerville 6,5 : beaucoup de mouvements initiaux sans véritable danger. Après un avertissement lors d’une contre-attaque japonaise, il finit par débloquer la situation d’une belle frappe du gauche qui bat Suzuki et redonne l’avantage à 2-1. (À la 70e, Koopmeiners 5,5 : quasi invisible, il rappelle celui de la Juve)


Malen 6,5 : dès l’entame, il effleure le but de l’année d’une demi-volée du droit après un pivot parfait, obligeant Suzuki à un arrêt réflexe. En première période, il est intenable : le gardien de Parme lui refuse encore la joie du but de la tête sur corner d’une nouvelle parade remarquable. Le meilleur des siens en attaque. (à la 70e, Depay 5,5 : entre nerveux, écope d’un avertissement et souffre de son statut de remplaçant).


Gakpo 6 : en première période, il est constamment pris en sandwich, sans l’espace nécessaire pour se retourner ; il doit donc soit remiser en retrait, soit s’écarter pour trouver un intervalle. Après la pause, il se réveille et frôle l’ouverture à deux reprises. (remplacé par Brobbey à la 84^e).


Entraîneur Koeman 5,5 : son équipe domine la possession mais peine à se créer des occasions. Il mise sur deux actions individuelles pour l’emporter, avant de se faire surprendre en fin de match. Dans l’ensemble, son jeu, prudent et davantage tourné vers la défense que l’attaque, s’éloigne des principes offensifs de l’école Oranje.




  • JAPON

    Suzuki 6,5 : Il a immédiatement repoussé la frappe puissante de Malen, puis a brillé en fin de première période face à l’attaquant de la Roma en claquant un arrêt réflexe sur corner. Vengeance réussie après le penalty concédé il y a un mois au Tardini dans le temps additionnel, même si sa parade sur la frappe lointaine de Summerville a été moins convaincante.


    Watanabe 5 : il crée la meilleure occasion de la première période d’une belle remise pour le tir de Nakamura, tout près d’ouvrir le score. Il commet ensuite l’erreur décisive dans la surface sur le but de van Dijk, en perdant de vue le capitaine néerlandais sur corner. (À la 75e, Tomiyasu 6 : il s’intègre bien dans l’offensive finale.)


    Taniguchi 5,5 : en difficulté face à la vivacité de Malen, il est le défenseur qui souffre le plus des incursions néerlandaises.


    Ito 6 : il tient bon malgré les tentatives de Summerville pour le déstabiliser.


    Doan 5,5 : épine dans le pied de la défense orange, il s’essouffle vite et disparaît après la pause. (76^e : Sugawara sv)


    Kamada 6,5 : le métronome des Bleus, presque tous les ballons passent par lui. Il sert Ueda, dont la frappe fuit le cadre, puis, en fin de match, il dévie malencontreusement le ballon de la nuque pour égaliser à 2-2.


    Sano 6 : le stabilisateur du jeu de Moriyasu, il maintient souvent ses coéquipiers sur la bonne voie, sans se faire distancer par de Jong.


    Nakamura 7 : petit gabarit vif et capable de se démarquer, il rend Dumfries fou. Il frôle l’ouverture du score d’une belle frappe sur un centre de Watanabe, avant d’égaliser d’une superbe frappede l’extérieur qui surprend Verbruggen. Le meilleur et le dernier à baisser les bras chez les siens, il reste dangereux jusqu’au bout.


    Kubo 6 : sert à Nakamura le ballon du premier égaliseur, puis frôle le 2-2 d’une superbe frappe lointaine. (à partir de la 75e, Ogawa 6,5 : coup de tête providentiel en fin de match, sur corner, qui permet à Kamada de marquer le 2-2)


    Maeda 5,5 : très actif sur le flanc gauche, il contraint Dumfries à rester bas. Il s’éteint après la pause et cède sa place. (à la 66^e, Ito 6,5 : il accélère le jeu, se montre proactif et apporte de la vivacité à la ligne offensive.)


    Ueda 5 : quasi invisible en première période, il profite d’un beau mouvement collectif en fin de match pour recevoir une passe de Kamada et tirer à côté. Puis il s’efface jusqu’à son remplacement (85^e, Shiogai sv).


    Le sélectionneur Moriyasu 6,5 : son Japon, bien organisé, tente de frapper en contre, en défendant compact et en exploitant la vitesse de ses ailiers. Très pragmatique face à une équipe techniquement supérieure, il est finalement récompensé par l’égalisation après avoir lancé tous ses attaquants, contrairement à Koeman.

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