Paye, Arsenal ! Le Sporting s'apprête à faire une nouvelle fois fortune grâce au retour en forme de Viktor Gyokeres
Le doublé de Derby coûte cher à Arsenal
Selon les informations du média portugais O Jogo, l'attaquant est sur le point d'activer une clause spécifique liée à ses performances qui permettra à Arsenal de verser 500 000 euros supplémentaires (430 000 livres sterling) dans les caisses du Sporting CP. L'accord conclu lors de son transfert très médiatisé à Londres repose en grande partie sur des résultats tangibles, et son doublé contre les Spurs lui a permis de se rapprocher considérablement de cet objectif. Pour chaque série de 20 participations à un but réalisée par Gyokeres, les Lions ont droit à une prime, et le joueur de 26 ans est désormais sur le point d'atteindre cet objectif.
Le coût de la domination dans le derby du nord de Londres
Les chiffres derrière ce transfert soulignent à quel point Arsenal croyait en la capacité de l'attaquant à reproduire en Premier League les performances qu'il avait réalisées en Primeira Liga. Gyokeres affiche actuellement 18 contributions offensives cette saison, dont 15 buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues.
Avec un nombre magique fixé à 20, l'ancien joueur de Coventry City n'a besoin que de deux participations supplémentaires pour déclencher le paiement. Il ne s'agit pas non plus d'un cas isolé : le contrat stipule qu'un montant supplémentaire de 500 000 euros sera versé pour chaque série de 20 participations supplémentaires qu'il enregistrera tout au long de son contrat. Le Sporting CP a soigneusement protégé ses intérêts grâce à ces primes échelonnées. Lorsque Gyokeres a initialement signé pour un montant fixe de 63,5 millions d'euros (54,6 millions de livres sterling), l'accord comprenait des bonus potentiels totalisant 10 millions d'euros (8,6 millions de livres sterling).
Si A Bola suggère que le montant initial était légèrement supérieur, à 65,7 millions d'euros, le consensus reste que le grand club de Lisbonne est le principal bénéficiaire du succès du Suédois en Angleterre. Il a déjà encaissé 1,25 million d'euros (1,1 million de livres sterling) après que l'attaquant ait disputé 20 matches en jouant au moins 45 minutes, ce qui lui assure un revenu régulier malgré l'absence d'une clause de revente traditionnelle.
Le tournant décisif
Tout n'a pas toujours été facile pour celui qui a été chargé de mener l'attaque des Gunners. Au début de la saison, la presse britannique et européenne n'a pas tardé à aiguiser ses couteaux, se demandant si Gyokeres pourrait un jour justifier son prix élevé. Sa période d'adaptation initiale a été soumise à un examen minutieux, les experts suggérant qu'il semblait dépassé par les événements alors qu'il peinait à trouver le chemin des filets lors de ses premières semaines dans la capitale. Beaucoup se demandaient si le saut de Lisbonne à Londres n'était pas un pas de trop pour le puissant attaquant.
Cependant, le discours a radicalement changé. Sous la houlette d'Arteta, Gyokeres est devenu un titulaire incontesté et le pivot de l'attaque d'Arsenal. En 36 apparitions cette saison, il a accumulé 2 344 minutes, prouvant sa résistance et sa fiabilité dans le calendrier éprouvant de la Premier League.
Ça vaut chaque centime
Le modèle de prime structuré utilisé par Arsenal commence à apparaître comme un coup de maître en matière de recrutement, alignant directement les dépenses financières sur les performances sur le terrain. Contrairement à de nombreux transferts expérimentaux qui échouent, chaque centime renvoyé au Portugal représente un retour sur investissement réussi pour les Londoniens. Avec déjà 10 buts en Premier League à son actif, Gyokeres apporte l'efficacité dont les Gunners ont souvent manqué dans les courses au titre serrées, justifiant ainsi la décision d'investir massivement dans ses services.
À l'approche de la fin de la saison, l'attention reste focalisée sur la capacité de Gyokeres à mener Arsenal vers le titre. Avec la Ligue des champions et les obligations nationales toujours à l'ordre du jour, les deux contributions offensives restantes nécessaires pour déclencher la prochaine manne financière semblent être une question de « quand » et non de « si ». Pour le Sporting CP, le cadeau qui continue de porter ses fruits reste pleinement d'actualité, tandis que pour les fans d'Arsenal, voir leur leader trouver son rythme dans le derby vaut chaque centime du demi-million d'euros qui va être versé.
