Paye, Arsenal ! Le Sporting s'apprête à faire une nouvelle fois fortune grâce au retour en forme de Viktor Gyokeres

Les chiffres derrière ce transfert soulignent à quel point Arsenal croyait en la capacité de l'attaquant à reproduire en Premier League les performances qu'il avait réalisées en Primeira Liga. Gyokeres affiche actuellement 18 contributions offensives cette saison, dont 15 buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues.

Avec un nombre magique fixé à 20, l'ancien joueur de Coventry City n'a besoin que de deux participations supplémentaires pour déclencher le paiement. Il ne s'agit pas non plus d'un cas isolé : le contrat stipule qu'un montant supplémentaire de 500 000 euros sera versé pour chaque série de 20 participations supplémentaires qu'il enregistrera tout au long de son contrat. Le Sporting CP a soigneusement protégé ses intérêts grâce à ces primes échelonnées. Lorsque Gyokeres a initialement signé pour un montant fixe de 63,5 millions d'euros (54,6 millions de livres sterling), l'accord comprenait des bonus potentiels totalisant 10 millions d'euros (8,6 millions de livres sterling).

Si A Bola suggère que le montant initial était légèrement supérieur, à 65,7 millions d'euros, le consensus reste que le grand club de Lisbonne est le principal bénéficiaire du succès du Suédois en Angleterre. Il a déjà encaissé 1,25 million d'euros (1,1 million de livres sterling) après que l'attaquant ait disputé 20 matches en jouant au moins 45 minutes, ce qui lui assure un revenu régulier malgré l'absence d'une clause de revente traditionnelle.