Paulo Fonseca riposte aux critiques « très injustes » à l'encontre d'Endrick alors que Lyon traverse une mauvaise passe

Face à la pression croissante, Fonseca est intervenu pour protéger sa jeune star des critiques de plus en plus virulentes. Après le match nul 1-1 contre le Paris FC dimanche, où Endrick n'a pas réussi à faire la différence en tant que remplaçant, Fonseca n'a pas tardé à rappeler aux détracteurs du joueur son jeune âge et son manque d'expérience en compétition.

« Il n'a que 19 ans ; vous attendez beaucoup de lui. Endrick a passé plus d'un an sans jouer, et maintenant il joue presque tous les matchs », a déclaré Fonseca aux journalistes. Le manager estime clairement que le poids des attentes devient excessif : « Quand il marque, l'évaluation est très positive, mais quand il ne marque pas, [les critiques] sont très sévères et injustes. »