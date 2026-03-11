Goal.com
Paulo Fonseca riposte aux critiques « très injustes » à l'encontre d'Endrick alors que Lyon traverse une mauvaise passe

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, a pris la défense d'Endrick, qualifiant la pression croissante exercée sur le Brésilien de « très injuste » et réactionnaire. Si le transfert du joueur de 19 ans du Real Madrid a été considéré comme un coup de maître qui lui a sauvé la carrière, c'est la confiance inébranlable de Fonseca en ce jeune joueur qui a permis son intégration dans le football français pendant cette période difficile.

  • Étapes importantes de la carrière vs pression médiatique

    Malgré un premier triplé impressionnant contre Metz lors de son deuxième match seulement en Ligue 1 et des buts décisifs en Coupe de France, l'entraîneur a dû constamment protéger l'attaquant des critiques alors que la « lune de miel » initiale était mise à rude épreuve pour la première fois depuis son arrivée en janvier. Pour Fonseca, le discours autour du joueur prêté parMadrid est devenu injustement axé uniquement sur les buts, ignorant le soutien dont le joueur a encore besoin pour progresser.

  • FBL-FRA-LIGUE1-METZ-LYONAFP

    Un début de rêve qui tourne au cauchemar

    Le Brésilien n'a plus trouvé le chemin des filets en championnat depuis cet après-midi de janvier contre Metz, et sa disette coïncide avec une baisse de forme générale de Lyon, l'équipe de Fonseca ayant perdu trois de ses quatre derniers matchs. Récemment, le jeune attaquant s'est retrouvé dans le collimateur des experts et des supporters, accusé d'égoïsme balle au pied et de mauvais choix dans le dernier tiers.

  • Fonseca dénonce des attentes « injustes »

    Face à la pression croissante, Fonseca est intervenu pour protéger sa jeune star des critiques de plus en plus virulentes. Après le match nul 1-1 contre le Paris FC dimanche, où Endrick n'a pas réussi à faire la différence en tant que remplaçant, Fonseca n'a pas tardé à rappeler aux détracteurs du joueur son jeune âge et son manque d'expérience en compétition.

    « Il n'a que 19 ans ; vous attendez beaucoup de lui. Endrick a passé plus d'un an sans jouer, et maintenant il joue presque tous les matchs », a déclaré Fonseca aux journalistes. Le manager estime clairement que le poids des attentes devient excessif : « Quand il marque, l'évaluation est très positive, mais quand il ne marque pas, [les critiques] sont très sévères et injustes. »

  • FRANCE-LYON-SPORT-FOOTBALL-COUPE DE FRANCE-OLYMPIQUE LYONNAIS-OLAFP

    Ajustements tactiques et courbes d'apprentissage

    Fonseca a admis qu'Endrick avait dû passer par une phase d'apprentissage pour s'adapter à son poste d'ailier droit. « Il jouait à droite à son arrivée, mais il était difficile de lui faire comprendre quelle était la meilleure option lorsqu'il se trouvait derrière. Il veut toujours le ballon, mais nous voulons aussi qu'il se place derrière », a expliqué l'entraîneur. 

    Alors que la saison française touche à sa fin, la pression reste forte. Pour l'instant, Endrick bénéficie du soutien total de son entraîneur, qui est déterminé à faire en sorte que les étiquettes « injustes » ne nuisent pas à son développement à long terme.


