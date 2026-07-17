« Je suis déçu, oui, car il y a deux ans, j’ai été appelé pour une raison précise : changer le style de jeu de l’équipe. “Nous voulons que le Milan devienne dominant, qu’il ait la possession du ballon et qu’il joue dans la moitié de terrain adverse”, m’a-t-on dit au club. Parfait, ai-je répondu, c’est exactement ma conception du football. Mais la vérité, c’est que le changement prend du temps et que pratiquer ce type de football en Italie n’est pas facile. Pour y parvenir, il faut d’abord changer la mentalité des joueurs. Je passerai peut-être pour un arrogant, mais j’étais sur la bonne voie et, depuis mon départ, je n’ai plus jamais vu le Milan atteindre le niveau de jeu qu’il exprimait sous ma direction », déclare Fonseca, qui soulage un poids en s’exprimant dans les colonnes de « Sportweek ».