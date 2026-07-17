Paulo Fonseca s’exprime à nouveau et revient sur son très bref passage à la tête du Milan. Dans une interview accordée au magazine « Sportweek » de La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur de Lyon analyse les raisons de son échec lors des cinq mois passés à la tête de l’équipe rossonera, durant la saison 2024/2025, avant l’arrivée de son compatriote Sergio Conceição, lui-même écarté après une parenthèse tout aussi brève. La récente révolution sportive initiée par le président Gerry Cardinale a conduit à la nomination d’un autre technicien portugais, Rubén Amorim, à la tête du club lombard, et Fonseca a également livré son analyse sur ce choix.
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Paulo Fonseca revient sur son passage à la tête du Milan : « Amorim a été accueilli par Cardinale, moi j'ai été laissé pour compte. Moi aussi, je voulais pratiquer un football dominant, mais on ne m'a pas laissé le temps nécessaire. »
DÉÇU PAR LE MILAN
« Je suis déçu, oui, car il y a deux ans, j’ai été appelé pour une raison précise : changer le style de jeu de l’équipe. “Nous voulons que le Milan devienne dominant, qu’il ait la possession du ballon et qu’il joue dans la moitié de terrain adverse”, m’a-t-on dit au club. Parfait, ai-je répondu, c’est exactement ma conception du football. Mais la vérité, c’est que le changement prend du temps et que pratiquer ce type de football en Italie n’est pas facile. Pour y parvenir, il faut d’abord changer la mentalité des joueurs. Je passerai peut-être pour un arrogant, mais j’étais sur la bonne voie et, depuis mon départ, je n’ai plus jamais vu le Milan atteindre le niveau de jeu qu’il exprimait sous ma direction », déclare Fonseca, qui soulage un poids en s’exprimant dans les colonnes de « Sportweek ».
LAISSÉ SEUL
Fonseca en a pour tout le monde et pointe du doigt la différence de traitement, notamment en termes de couverture médiatique, dont il a fait l’objet par rapport aux premiers jours d’Amorim en Italie : « J’ai vu qu’Amorim était arrivé à Milanello et que Cardinale en personne était là pour l’accueillir. Quand je suis arrivé, en revanche, il n’y avait personne. On m’avait fait venir pour changer les mentalités. On ne m’a pas laissé le temps, mais nous avons disputé beaucoup de beaux matchs. Et après mon départ, cela ne s’est plus reproduit. »
ATTAQUE CONTRE LES JOUEURS
Dans une tribune publiée dans Sportweek, Paulo Fonseca revient sur ses relations tendues avec plusieurs cadres du vestiaire milanais. Ses ennuis ont commencé lorsqu’il a croisé le fer avec Théo Hernandez et Rafael Leão, écartés de la feuille de match contre la Lazio en août 2024 en raison d’un engagement défensif jugé insuffisant à Parme, avant de se retrouver au cœur de la célèbre « mutinerie » lors de la pause rafraîchissement à l’Olimpico. «En Italie, les joueurs ont souvent plus de poids que le club. Si quelqu’un, même très fort, ne le méritait pas, il ne jouait pas sous mes ordres, car personne n’est plus grand que le Milan», ajoute Fonseca.
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