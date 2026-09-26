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Paulo Dybala face à un dilemme avec la Roma, alors que Gian Piero Gasperini oppose son veto à son déplacement pour l’adieu de l’Argentine de Lionel Messi
Gasperini bloque le voyage transatlantique
L’entraîneur de la Roma, Gasperini, aurait refusé d’autoriser Dybala et Nahuel Molina à se rendre en Argentine pour le match d’adieu de Messi. La Fédération argentine de football a invité tous les vainqueurs de la Coupe du monde 2022 à y assister en tant qu’invités d’honneur à l’Estadio Monumental pour le match contre le Bénin le 6 octobre. Cependant, Gasperini hésite à laisser deux joueurs clés subir de longs vols intercontinentaux de 14 heures et manquer trois séances d’entraînement.
- AFP
Des rencontres cruciales entraînent un veto sur les déplacements
Selon le grand quotidien italien La Gazzetta dello Sport, la direction des Giallorossi a donné la priorité à la condition physique de l’effectif pour défendre sa première place en Serie A, plutôt que de libérer des joueurs simplement pour qu’ils restent en tribunes.
Le média a mis en avant les préoccupations du technicien : « Le coach est concentré sur le déplacement à Côme et ne veut pas que le joueur manque trois jours d’entraînement avec deux vols intercontinentaux. »
Le journal a également souligné le dilemme émotionnel de la star : « Il est difficile de dire non à Leo Messi, surtout lorsque l’invitation concerne une célébration d’adieu qui mettra toute l’Argentine, et au-delà, à l’arrêt pendant quelques heures.
« De plus, Paulo Dybala détesterait vraiment manquer le dernier match de La Pulga sous le maillot de l’Argentine. Cependant, il est tout aussi difficile d’ignorer le veto de Gasperini concernant un voyage intercontinental à seulement cinq jours de Como-Roma et une semaine avant leur choc de Ligue des champions contre le Real Madrid. »
Dybala écarté de la sélection nationale
Malgré ses 40 sélections et 18 apparitions aux côtés de Messi, Dybala n’a plus été convoqué par Lionel Scaloni depuis septembre 2024. Alors que des coéquipiers comme Matias Soule sont partis en sélection avec l’Argentine, l’attaquant de 32 ans reste indispensable pour la Roma après avoir délivré quatre passes décisives en cinq matches cette saison. Gasperini prévoit d’avoir une discussion directe avec le meneur de jeu lors de l’entraînement de mardi afin de prendre une décision finale.
Les leaders du championnat font face à un test difficile
L'AS Roma occupe la tête de la Serie A avec 13 points en cinq matches, devant ses rivaux de l'Inter et de la Lazio à la différence de buts. L'équipe de Gasperini fera face à un test exigeant lorsqu'elle se déplacera chez le Como de Nico Paz le 11 octobre après la trêve internationale. Quelques jours plus tard, le club de la capitale devra rester totalement concentré avant un choc de Ligue des champions contre le poids lourd européen qu'est le Real Madrid.
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