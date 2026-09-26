Selon le grand quotidien italien La Gazzetta dello Sport, la direction des Giallorossi a donné la priorité à la condition physique de l’effectif pour défendre sa première place en Serie A, plutôt que de libérer des joueurs simplement pour qu’ils restent en tribunes.

Le média a mis en avant les préoccupations du technicien : « Le coach est concentré sur le déplacement à Côme et ne veut pas que le joueur manque trois jours d’entraînement avec deux vols intercontinentaux. »

Le journal a également souligné le dilemme émotionnel de la star : « Il est difficile de dire non à Leo Messi, surtout lorsque l’invitation concerne une célébration d’adieu qui mettra toute l’Argentine, et au-delà, à l’arrêt pendant quelques heures.

« De plus, Paulo Dybala détesterait vraiment manquer le dernier match de La Pulga sous le maillot de l’Argentine. Cependant, il est tout aussi difficile d’ignorer le veto de Gasperini concernant un voyage intercontinental à seulement cinq jours de Como-Roma et une semaine avant leur choc de Ligue des champions contre le Real Madrid. »