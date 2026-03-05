Paul Scholes semble avoir supprimé une story Instagram controversée anti-Michael Carrick qui ridiculisait l'entraîneur intérimaire « spécial » de Manchester United après la défaite contre Newcastle

Si Scholes a déjà reconnu que Carrick faisait du bon travail pour Manchester United depuis son arrivée récente, l'ancien milieu de terrain légendaire du club estime que l'équipe a besoin d'un modèle similaire aux grands motivateurs de l'histoire du football.

« Michael Carrick fait un excellent travail, le changement est incroyable », a déclaré Scholes dans le podcast The Good, The Bad & The Football. « Si vous vous mettez à la place du propriétaire, il met une réelle pression sur eux pour qu'ils obtiennent le poste. Les personnes qui prennent cette décision devraient peut-être réfléchir un peu différemment, car je ne pense pas qu'il faille nécessairement le coach le plus technique ou le plus talentueux. Vous êtes dans un grand club avec de bons joueurs qui savent ce qu'ils font, ils ont peut-être besoin d'un manager plus que de tout autre chose.

Si vous repensez à Sir Alex [Ferguson], il n'a jamais vraiment été entraîneur, mais il connaissait les joueurs, il savait ce dont ils avaient besoin et comment les traiter pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si vous regardez le Real Madrid avec Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane, je ne pense pas qu'ils soient les entraîneurs les plus techniques ou les plus tactiques, mais ce sont de bons gestionnaires d'hommes.

Ruben Amorim semblait obsédé par la tactique et cela n'a pas fonctionné, Xabi Alonso semblait être dans le même cas au Real Madrid. Ce type de grands clubs a-t-il besoin de ce genre d'entraîneurs ou plutôt de managers ?

Je ne sais pas quel est le style d'entraînement de Michael, mais j'imagine qu'il est très doué pour gérer les hommes, car il est brillant avec les gens et les joueurs. La question qui se pose à propos de Michael est la suivante : a-t-il l'expérience nécessaire ? Je sais qu'il a été entraîneur en Championship, mais c'est évidemment différent. Peut-on imaginer Carrick remporter la Premier League avec Manchester United ? Écoutez, nous ne le savons pas encore. »