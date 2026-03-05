Getty/GOAL
Paul Scholes semble avoir supprimé une story Instagram controversée anti-Michael Carrick qui ridiculisait l'entraîneur intérimaire « spécial » de Manchester United après la défaite contre Newcastle
Scholes revient sur ses propos sarcastiques
L'harmonie qui régnait à Old Trafford a subi son premier revers majeur de l'ère Carrick après un effondrement tardif à St James' Park. Un but de William Osula à la 90e minute a condamné United à une défaite 2-1, mettant fin à l'impressionnante série d'invincibilité de Carrick. Immédiatement après, Paul Scholes a publié un message cinglant sur Instagram : « Michael a vraiment quelque chose de spécial... parce que United a été nul lors des 4 derniers matchs... bonne nuit », accompagné d'un emoji représentant un baiser. Le message, qui comportait également un emoji en forme de cœur pour Sandro Tonali, le joueur de Newcastle, a apparemment été supprimé, mais pas avant d'avoir été capturé par les supporters.
Différentes réactions au message de Scholes
Les réactions des fans sur X ont été très contrastées, certains qualifiant Scholes d'« amer » pour avoir critiqué un ancien coéquipier pendant une période de transition. D'autres ont toutefois fait écho à ces préoccupations, soulignant que Manchester United avait eu du mal à battre Newcastle, qui jouait à 10, ce qui renforce l'argument selon lequel Carrick manque peut-être de profondeur tactique lorsque son plan de jeu échoue.
Carrick est-il l'homme de la situation pour occuper ce poste à titre permanent ?
Si Scholes a déjà reconnu que Carrick faisait du bon travail pour Manchester United depuis son arrivée récente, l'ancien milieu de terrain légendaire du club estime que l'équipe a besoin d'un modèle similaire aux grands motivateurs de l'histoire du football.
« Michael Carrick fait un excellent travail, le changement est incroyable », a déclaré Scholes dans le podcast The Good, The Bad & The Football. « Si vous vous mettez à la place du propriétaire, il met une réelle pression sur eux pour qu'ils obtiennent le poste. Les personnes qui prennent cette décision devraient peut-être réfléchir un peu différemment, car je ne pense pas qu'il faille nécessairement le coach le plus technique ou le plus talentueux. Vous êtes dans un grand club avec de bons joueurs qui savent ce qu'ils font, ils ont peut-être besoin d'un manager plus que de tout autre chose.
Si vous repensez à Sir Alex [Ferguson], il n'a jamais vraiment été entraîneur, mais il connaissait les joueurs, il savait ce dont ils avaient besoin et comment les traiter pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si vous regardez le Real Madrid avec Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane, je ne pense pas qu'ils soient les entraîneurs les plus techniques ou les plus tactiques, mais ce sont de bons gestionnaires d'hommes.
Ruben Amorim semblait obsédé par la tactique et cela n'a pas fonctionné, Xabi Alonso semblait être dans le même cas au Real Madrid. Ce type de grands clubs a-t-il besoin de ce genre d'entraîneurs ou plutôt de managers ?
Je ne sais pas quel est le style d'entraînement de Michael, mais j'imagine qu'il est très doué pour gérer les hommes, car il est brillant avec les gens et les joueurs. La question qui se pose à propos de Michael est la suivante : a-t-il l'expérience nécessaire ? Je sais qu'il a été entraîneur en Championship, mais c'est évidemment différent. Peut-on imaginer Carrick remporter la Premier League avec Manchester United ? Écoutez, nous ne le savons pas encore. »
Un test décisif pour la détermination de Carrick
Le manager intérimaire fait maintenant face à sa première véritable période d'adversité, comme l'a souligné Scholes. La lune de miel étant officiellement terminée, Carrick doit prouver qu'il est capable de remonter le moral d'une équipe potentiellement démoralisée et de trouver des solutions tactiques qui vont au-delà de la simple gestion des hommes. Les Red Devils vont désormais se préparer pour un match crucial contre Aston Villa le 15 mars. Les deux équipes ont récolté 51 points en 29 matches de Premier League et ont toutes deux besoin d'une victoire pour consolider leur place dans le top 4 et s'assurer une qualification pour la Ligue des champions.
