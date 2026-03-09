Getty/GOAL
Paul Scholes révèle les messages de Michael Carrick après les critiques virales qualifiant Man Utd de « merdique » sous l'ancien coéquipier
Legend clarifie la controverse sur Instagram
L'homme de 51 ans avait écrit sur Instagram : « Michael a vraiment quelque chose de spécial... car United a été nul lors des 4 derniers matchs... bonne nuit. » Ce commentaire a été interprété par beaucoup comme une critique inutile à l'égard de Carrick, qui a pourtant impressionné depuis qu'il a pris la relève de Ruben Amorim plus tôt cette année, ce qui lui a valu les critiques de Patrice Evra, entre autres.
Scholes tend la main à son ancien coéquipier
S'exprimant dans le podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune animosité entre les deux grands joueurs de Manchester United. Il a déclaré : « Je n'avais absolument pas l'intention d'offenser Michael. Michael est l'une des personnes les plus gentilles du monde du football, il serait la dernière personne que je voudrais offenser. J'ai quand même envoyé un message à Michael. Je suis allé le voir directement et je lui ai dit : "Écoute, je n'avais aucune intention de te contrarier". Je ne pense pas que j'avais besoin de lui dire ça, et il m'a dit lui-même qu'il n'était pas contrarié. »
Scholes estime que la réaction du public a amplifié la situation de manière disproportionnée et a mal interprété ce qu'il voulait dire au sujet des récentes performances de United. « Je pense que les gens ont interprété mes propos différemment de ce que je voulais dire », a ajouté Scholes. « La seule chose que je disais, c'est que je ne pense pas qu'ils aient très bien joué lors des quatre derniers matchs et qu'il parvient quand même à obtenir des résultats. »
Un clin d'œil à Sir Alex Ferguson
L'ancien milieu de terrain a expliqué que ses commentaires visaient en réalité à souligner la capacité de Carrick à trouver le moyen de gagner même lorsque l'équipe n'est pas au meilleur de sa forme. « Nous avions le meilleur entraîneur au monde et il disait toujours qu'il fallait parfois un peu de chance », a déclaré l'ancien international anglais en évoquant son passage sous les ordres de Sir Alex Ferguson. « Avec les expulsions et les différents incidents qui surviennent pendant les matchs, il faut parfois un peu de chance, c'est tout ce que je voulais dire. »
Malgré la fin de la série de victoires à St James' Park, Carrick est reconnu pour avoir stabilisé la situation à Old Trafford. Cependant, la défaite 2-1 contre les Magpies, réduits à 10 joueurs, a laissé le manager intérimaire tout aussi frustré que son ancien partenaire au milieu de terrain, comme en témoignait son air déçu lors de la conférence de presse d'après-match dans le nord-est de l'Angleterre.
Carrick admet que le niveau doit s'améliorer
Carrick lui-même a refusé de trouver des excuses pour la performance qui a déclenché le post viral de Scholes. Il a déclaré : « Nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont nous avons joué ce match. La façon dont il s'est déroulé dépendait en grande partie de nous, mais il faut rendre hommage à Newcastle. Nous nous sommes mis dans une position où nous pensions pouvoir passer à la vitesse supérieure. Nous ne l'avons pas fait, ce qui est vraiment très décevant. Je ne pense pas que ce soit à cause des 10 joueurs, nous n'avons tout simplement pas assez bien joué et nous ne pouvons pas trouver d'excuses. »
Cette défaite reste le seul revers majeur de Carrick depuis qu'il a succédé à Amorim à la mi-janvier. Maintenant que l'air est purifié entre les deux légendes de la « Class of '92 », l'attention se reporte sur les efforts de Manchester United pour remonter au classement de la Premier League sous la houlette de Carrick, alors que le club évalue ses options à long terme en matière de gestion après une saison mouvementée.
