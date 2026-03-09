Paul Scholes révèle les messages de Michael Carrick après les critiques virales qualifiant Man Utd de « merdique » sous l'ancien coéquipier

S'exprimant dans le podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune animosité entre les deux grands joueurs de Manchester United. Il a déclaré : « Je n'avais absolument pas l'intention d'offenser Michael. Michael est l'une des personnes les plus gentilles du monde du football, il serait la dernière personne que je voudrais offenser. J'ai quand même envoyé un message à Michael. Je suis allé le voir directement et je lui ai dit : "Écoute, je n'avais aucune intention de te contrarier". Je ne pense pas que j'avais besoin de lui dire ça, et il m'a dit lui-même qu'il n'était pas contrarié. »

Scholes estime que la réaction du public a amplifié la situation de manière disproportionnée et a mal interprété ce qu'il voulait dire au sujet des récentes performances de United. « Je pense que les gens ont interprété mes propos différemment de ce que je voulais dire », a ajouté Scholes. « La seule chose que je disais, c'est que je ne pense pas qu'ils aient très bien joué lors des quatre derniers matchs et qu'il parvient quand même à obtenir des résultats. »