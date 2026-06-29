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Paul Scholes recommande à Thomas Tuchel de laisser Declan Rice sur le banc afin que l’Angleterre puisse atteindre le niveau de la France et de l’Argentine en phase à élimination directe de la Coupe du monde
Scholes appelle à un changement de stratégie
Bien que l’Angleterre mène le groupe L avec sept points, Scholes reste sceptique quant aux performances de l’équipe sous Tuchel. Les Three Lions ont entamé leur campagne par une victoire 4-2 contre la Croatie, avant de buter sur le Ghana (0-0) et de peiner pour battre le Panama 2-0. Pour Scholes, cette prudence au milieu de terrain empêche le groupe d’atteindre l’excellence nécessaire pour remporter le tournoi.
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L'influence de Rice passée au crible
Blessé au mollet, Rice a déclaré forfait pour la dernière rencontre de poules face au Panama, mais il devrait logiquement retrouver sa place en seizièmes de finale contre la RD Congo. Toutefois, Scholes s’interroge sur l’apport offensif du milieu d’Arsenal au sein de cette sélection anglaise.
Interrogé sur le podcast « The Good, The Bad & The Football », Scholes a estimé que l’Angleterre n’avait pas besoin de deux milieux défensifs face à la RD Congo : « Sans manquer de respect à la RD Congo, dans ce type de match, il faut aligner un maximum d’attaquants. Le choix se jouera entre Declan Rice et Elliot Anderson, et je pencherais pour Anderson. »
L’ancien Mancunien a ajouté : « Je pense qu’il [Anderson] effectuera davantage de passes vers l’avant. Pensez à Rice à Arsenal… C’est un excellent joueur et un leader reconnu, je le sais bien, et la plupart du temps, on préfère l’avoir dans son équipe plutôt que de s’en passer. Mais Arsenal n’a pas non plus pratiqué un grand football la saison dernière, n’est-ce pas ? Rice n’a pas réussi à faire entrer [Martin] Odegaard dans le jeu, alors peut-être que cela s’est un peu répercuté sur l’équipe d’Angleterre. Je ne pense pas que ce soit le cas avec Anderson. »
Comparaison avec les favoris de la Coupe du monde
Scholes a dressé un bilan sans concession des perspectives globales de l’Angleterre, estimant que l’équipe se trouve actuellement bien en retrait par rapport à l’Argentine, tenante du titre, et à la France, autre finaliste de 2022. Le manque de fluidité affiché lors de la phase de poules a suscité l’inquiétude du légendaire meneur de jeu quant aux épreuves plus difficiles qui attendent son équipe dans la suite de la compétition.
« Ce n’était pas génial, n’est-ce pas ? », a déclaré Scholes à propos de la victoire contre le Panama. « Au vu de ces trois matchs, je ne pense pas avoir vu une équipe capable de remporter la Coupe du monde. Ça n’a pas été brillant, mais bon, ils peuvent s’améliorer, ils gagnent des matchs et je pense vraiment qu’ils ont dans leur effectif des joueurs capables de faire la différence. Je ne pense simplement pas qu’ils soient encore au niveau de la France ou de l’Argentine. »
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Le rôle de sentinelle au milieu de terrain divise les experts.
Alors que Scholes plaide pour l’intégration d’Anderson, annoncé à Manchester City pour un transfert colossal de 116 millions de livres sterling, son ancien coéquipier Nicky Butt n’est pas de cet avis. Selon lui, Tuchel ne doit aligner qu’un seul milieu défensif, mais Rice est intouchable.
Butt a expliqué : « On ne peut pas aligner deux milieux défensifs face à des équipes qui ne vont pas avoir la possession du ballon. Je ferais donc jouer Declan Rice au prochain match et je laisserais Elliot Anderson sur le banc. Ce dernier a été brillant et c’est un joueur de très, très, très haut niveau, d’où les 120 millions de livres que Manchester City a accepté de payer pour l’acquérir ; mais je ne vois pas comment on peut se passer de Declan Rice. C’est le genre de joueur qu’on ne laisse pas sur le banc. »