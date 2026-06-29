Paul Scholes recommande à Thomas Tuchel de laisser Declan Rice sur le banc afin que l’Angleterre puisse atteindre le niveau de la France et de l’Argentine en phase à élimination directe de la Coupe du monde

Blessé au mollet, Rice a déclaré forfait pour la dernière rencontre de poules face au Panama, mais il devrait logiquement retrouver sa place en seizièmes de finale contre la RD Congo. Toutefois, Scholes s’interroge sur l’apport offensif du milieu d’Arsenal au sein de cette sélection anglaise.

Interrogé sur le podcast « The Good, The Bad & The Football », Scholes a estimé que l’Angleterre n’avait pas besoin de deux milieux défensifs face à la RD Congo : « Sans manquer de respect à la RD Congo, dans ce type de match, il faut aligner un maximum d’attaquants. Le choix se jouera entre Declan Rice et Elliot Anderson, et je pencherais pour Anderson. »

L’ancien Mancunien a ajouté : « Je pense qu’il [Anderson] effectuera davantage de passes vers l’avant. Pensez à Rice à Arsenal… C’est un excellent joueur et un leader reconnu, je le sais bien, et la plupart du temps, on préfère l’avoir dans son équipe plutôt que de s’en passer. Mais Arsenal n’a pas non plus pratiqué un grand football la saison dernière, n’est-ce pas ? Rice n’a pas réussi à faire entrer [Martin] Odegaard dans le jeu, alors peut-être que cela s’est un peu répercuté sur l’équipe d’Angleterre. Je ne pense pas que ce soit le cas avec Anderson. »