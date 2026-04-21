Paul Scholes exhorte Manchester United à recruter la star d’Arsenal qu’il avait auparavant « descendue en flammes » lors du mercato estival

Invité du podcast «The Good, The Bad & The Football », Paul Scholes a reconnu avoir revu son jugement sur le joueur de 27 ans. Il a admis avoir eu des réserves par le passé, mais a insisté sur le fait que Rice possède le profil idéal pour résoudre les problèmes de longue date de Manchester United au milieu de terrain.

« Si j’avais à choisir, je prendrais Declan Rice », a-t-il déclaré. « Je sais que je l’ai un peu descendu, mais je pense que Manchester United a besoin d’un profil comme le sien. Ils ont besoin d’un vrai milieu axial. »

Le joueur aux onze titres de Premier League a également balayé l’idée selon laquelle United ne pourrait plus attirer les meilleurs talents du championnat, ajoutant : « J’ai entendu Rio Ferdinand évoquer l’autre jour le profil d’un entraîneur réaliste pour United. Mais tous les entraîneurs et tous les joueurs doivent être des cibles réalistes pour Man United. Qui n’est pas une cible réaliste pour United ? Je n’y crois pas : tout est possible pour United. »