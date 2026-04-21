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Paul Scholes exhorte Manchester United à recruter la star d’Arsenal qu’il avait auparavant « descendue en flammes » lors du mercato estival
Scholes fait machine arrière concernant Rice
Scholes a désigné Rice comme la recrue « de rêve » pour Manchester United cet été. Ce ralliement marque un revirement significatif de l’ancien milieu de terrain, qui a souvent critiqué les performances du joueur d’Arsenal, recruté 105 millions de livres sterling. Alors que l’effectif mancunien a besoin d’un renfort de poids pour retrouver le haut de la Premier League et briller en Ligue des champions, Scholes présente le milieu des Gunners comme la pièce essentielle du puzzle pour les dirigeants d’Old Trafford.
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« Chaque joueur est une cible potentielle »
Invité du podcast «The Good, The Bad & The Football », Paul Scholes a reconnu avoir revu son jugement sur le joueur de 27 ans. Il a admis avoir eu des réserves par le passé, mais a insisté sur le fait que Rice possède le profil idéal pour résoudre les problèmes de longue date de Manchester United au milieu de terrain.
« Si j’avais à choisir, je prendrais Declan Rice », a-t-il déclaré. « Je sais que je l’ai un peu descendu, mais je pense que Manchester United a besoin d’un profil comme le sien. Ils ont besoin d’un vrai milieu axial. »
Le joueur aux onze titres de Premier League a également balayé l’idée selon laquelle United ne pourrait plus attirer les meilleurs talents du championnat, ajoutant : « J’ai entendu Rio Ferdinand évoquer l’autre jour le profil d’un entraîneur réaliste pour United. Mais tous les entraîneurs et tous les joueurs doivent être des cibles réalistes pour Man United. Qui n’est pas une cible réaliste pour United ? Je n’y crois pas : tout est possible pour United. »
Manchester United doit composer avec un véritable trou au milieu de terrain.
Le recrutement de renfort de premier plan est devenu impératif depuis que Casemiro a confirmé son départ du club en fin de saison. L’absence du Brésilien créera un vide majeur dans l’effectif des Red Devils à l’aube de la nouvelle campagne. Pour l’instant, Manchester United est associé à plusieurs milieux confirmés de la Premier League : Adam Wharton, Sandro Tonali et Elliot Anderson.
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Et maintenant ?
Manchester United connaît un regain de forme sous la houlette de son entraîneur par intérim Michael Carrick, comme l’attestent une victoire cruciale à Stamford Bridge et la perspective d’un retour en Ligue des champions. Le prochain mercato s’annonce décisif pour le régime de Sir Jim Ratcliffe, qui devra y démontrer son ambition.
De leur côté, les Gunners sont engagés dans une lutte acharnée pour le titre avec Manchester City, et Rice pourrait jouer un rôle clé lors des dernières semaines de la saison.